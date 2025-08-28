La Capital | La Región | Acindar

Preocupación en Villa Constitución: Acindar vuelve a paralizar su planta y hay nuevas suspensiones

La UOM señaló que hay más de 200 trabajadores suspendidos. La caída de la demanda, el avance de las importaciones y la parálisis de la construcción agravan la crisis del acero argentino

28 de agosto 2025 · 17:10hs
Preocupación en Villa Constitución: Acindar vuelve a paralizar su planta y hay nuevas suspensiones

El grupo ArcelorMittal interrumpió la actividad en la planta de Acindar de Villa Constitución, y avanzó con una nueva tanda de suspensiones de centenares de trabajadores con el pago del 75% de sus salarios.

A partir de este viernes 28 de agosto Acindar volverá a detener su producción, esta vez en el área de laminados. La medida, que forma parte de un acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), implica la suspensión de una gran cantidad de trabajadores. Desde el gremio sostienen que el número de suspendidos pasan los 200 trabajadores, mientras que la compañía evita dar cifras oficiales

"El acuerdo de suspensiones se irá adaptando a las necesidades operativas de la empresa. Es probable que el esquema de paradas de planta se repita hacia fin de año", remarcaron desde la compañía.

>>Leer más: Acindar detuvo casi toda su producción en la planta de Villa Constitución y suspendió a 500 trabajadores

“La situación es crítica, cayó la construcción, el automotor no tracciona y el agro no sostiene la demanda”, advirtieron desde el gremio.

Las causas del parate son la caída del consumo interno y el aumento de la importación de acero, particularmente desde China. Según fuentes del sector, Acindar operó al 50% de su capacidad instalada durante todo 2024, situación que se mantuvo en el primer semestre de este año.

acindar.jpg
La planta de Acindar de Villa Constitución sufre el impacto por la recesión económica.

La planta de Acindar de Villa Constitución sufre el impacto por la recesión económica.

La producción cerró 2024 con 600.000 toneladas, frente a las 1,2 millones de toneladas de 2023. La baja responde a la contracción de dos sectores clave para la demanda de acero: la industria, que retrocedió un 12,4%, y la construcción, con una caída del 19,5% durante el mismo período.

Preocupación en la planta santafesina

ArcelorMittal Acindar posee cinco plantas en el país: Villa Constitución, Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes. Por ahora, el parate alcanza solo a la planta santafesina. Sin embargo, desde el grupo no descartan extender la medida al resto de las instalaciones.

Acindar opera actualmente bajo un esquema de producción intermitente, estrategia que intenta equilibrar la actividad con la baja demanda. "Ya preocupa la parada, y de hecho tendría que parar más la turnicidad pero lo que están haciendo es producir tres semanas y parar una", sostienen desde la planta.

Desde comienzos del año, la empresa aplica un esquema de suspensiones con el pago del 75% del salario, vigente hasta diciembre, y complementado por un plan de retiros voluntarios. El objetivo: mitigar el impacto laboral del deterioro económico. "Hay un acuerdo de suspensiones que rige desde enero y se aplica según las necesidades de cada planta", señalaron fuentes cercanas a la compañía.

La empresa, que contaba con 1.230 empleados propios en noviembre de 2023, hoy mantiene una plantilla de 930 trabajadores tras retiros voluntarios y cortes de contratos. A ello se suma la pérdida de contratistas en proporciones similares.

Actualmente, la planta de Acindar en Villa Constitución opera con un solo horno y acumula un excedente mensual de entre 15.000 y 20.000 toneladas de acero, producto de la falta de demanda interna.

Este nuevo parate en Acindar, una de las principales industrias metalúrgicas del país, representa un signo más del estancamiento productivo que afecta al sector industrial argentino.

Uno de los zorros muertos, encontrados en la zona del country Kentucky, en Funes.

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

En el acumulado total de puntos, el club ganador de la Copa Conjunto “Club de Remo VGG” fue el Club de Regatas Rosario con un total de 246 puntos entre todas las embarcaciones.

Se desarrolló en Villa Gobernador Gálvez la quinta fecha de la Copa Santa Fe de Remo

El intendente electo, Carlos Pighin, celebró la actividad y subrayó la importancia de sostener este tipo de propuestas en el tiempo.

Alvear vivió su primera Feria del Libro en el Centro de Expresiones con la presencia del escritor Lucas Botta

Para el intendente Maglia, “el proyecto representa una visión transformadora para la ciudad; es una muestra más de una década de trabajo comprometido”.

Transformación en acción: Baigorria proyecta futuro con identidad

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Newells ya vende las entradas para el partido contra Barracas en el Coloso

Newell's ya vende las entradas para el partido contra Barracas en el Coloso

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

La organización, con base en el barrio Parque Casas, funcionaba a órdenes de un jefe preso en la cárcel de Piñero. Les atribuyen venta en búnkers y ataques con armas
Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco
El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue en Rosario

Preocupación en Villa Constitución: Acindar vuelve a paralizar su planta y hay nuevas suspensiones
La Región

Preocupación en Villa Constitución: Acindar vuelve a paralizar su planta y hay nuevas suspensiones

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55%
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55%

Dos detenidas en Villa Gobernador Gálvez tras nueve allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Dos detenidas en Villa Gobernador Gálvez tras nueve allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Diego Spagnuolo, tras los audios: tiene miedo de vida y evalúa convertirse en arrepentido
Política

Diego Spagnuolo, tras los audios: "tiene miedo de vida" y evalúa convertirse en arrepentido

