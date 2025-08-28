Dos detenidas en Villa Gobernador Gálvez tras nueve allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Son dos mujeres que se dedicaban a extorsiones en la zona sur. El "Gordo Dany" está preso en la categoría de alto perfil.

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron este jueves luego de nueve allanamientos en Villa Gobernador Gálvez a dos mujeres investigadas por amenazas extorsivas .

Ambas estarían vinculadas a un recluso que integra la organización criminal de Héctor Daniel Noguera. Los operativos se realizaron en Villa Gobernador Gálvez. Las detenidas son : Priscila Yamile M. de 24 años y Ludmila Joana A. (22). Además procedieron al secuestro de 7 teléfonos celulares, cartuchos calibre 38 y una réplica de arma de fuego.

Los procedimientos se llevaron adelante por pedido judicial del fiscal Pablo Socca, del Equipo para el Abordaje de los Delitos Cometidos con Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación.

Los allanamientos se llevaron acabo en inmuebles de calles 17 de Octubre al 1100; General López al 200 y al 300; 20 de Junio al 200 y al 300; Almirante Brown al 2100; y Pasaje Mármol al 1900.

En una primera etapa de la investigación ya se habían realizado 15 allanamientos, en los que detuvieron a dos personas y además se obtuvieron elementos de interés que permitieron avanzar en la identificación de las mujeres implicadas.

El "Gordo" Dany

En noviembrede 2023 Héctor Daniel Noguera, alias el “Gordo Dany”, fue condenado a prisión perpetua junto a Lautaro Roda, David Merlo, Juan Corbera y Rodrigo Villarruel, cuatro cómplices de su banda. Los jueces Rafael Coria; Irma Patricia Bilotta y Fernando Javier Sosa fallaron sobre la autoría de una una serie de homicidios —entre ellos el de Ariel “Jerry” Gaeta y su yerno Fernando Rodríguez— y otros hechos sucedidos en Villa Gobernador Gálvez. En este sentido los magistrados validaron las acusaciones realizadas por los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra, Marisol Fabbro y el fallecido Ademar Bianchini.