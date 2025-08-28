Ruta a Victoria: 3 heridos en choque de camión cargado con ganado y una pickup Una de las víctimas es una adolescente que bajó de un coche para ayudar y fue embestida por un toro. También sufrieron lesiones los conductores de los vehículos 28 de agosto 2025 · 07:09hs

Foto: Policía de Santa Fe. El grave choque sucedió en la ruta nacional 174 que conecta Rosario con Victoria. El tránsito en el puente estaba cortado. Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia. .

Tres personas resultaron gravemente heridas en un violento choque registrado este jueves a la madrugada entre un camión cargado con ganado y una pickup en la ruta nacional 174 que conecta Rosario con Victoria. Todo sucedió alrededor de la 1.30 de hoy en un momento en que había escasa visibilidad en el lugar.

De acuerdo con las primeras informaciones, como consecuencia del impacto los conductores del camión y de la camioneta sufrieron serias lesiones. En el caso del camionero, identificado como Matías Rafael J., quedó en estado inconsciente y tuvo que rescatado del interior de la cabina. Fue derivado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. En cuento al conductor de la pick up, identificado como Mario V., fue trasladado al mismo nosocomio.

Además, una adolescente de 17 años, cuyo nombre es Valentina B., quien bajó de un vehículo para brindar ayuda fue embestida por un toro y tuvo que ser trasladada primero al Hospital Centenario y luego fue derivada al de Emergencias Clemente Alvarez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/redsegvial/status/1960997931546189952?s=48&t=Tdy_AH1PqGcld2O3vr1UVA&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN corte total de tránsito en avenida Circunvalación de #Rosario KM 0, ingreso al puente Rosario Victoria por siniestro entre camión y auto en el puente. Se realizan desvíos hacia Rondeau. De ser posible evitar la zona, respetar indicaciones de guardia provincial. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) August 28, 2025 Las actuaciones por este siniestro vial quedaron a cargo de Gendarmería Nacional con jurisdicción en Victoria.