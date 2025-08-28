La Capital | La Región | heridos

Ruta a Victoria: 3 heridos en choque de camión cargado con ganado y una pickup

Una de las víctimas es una adolescente que bajó de un coche para ayudar y fue embestida por un toro. También sufrieron lesiones los conductores de los vehículos

28 de agosto 2025 · 07:09hs
El grave choque sucedió en la ruta nacional 174 que conecta Rosario con Victoria. El tránsito en el puente estaba cortado.

Foto: Policía de Santa Fe.

El grave choque sucedió en la ruta nacional 174 que conecta Rosario con Victoria. El tránsito en el puente estaba cortado.
.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

.

Tres personas resultaron gravemente heridas en un violento choque registrado este jueves a la madrugada entre un camión cargado con ganado y una pickup en la ruta nacional 174 que conecta Rosario con Victoria. Todo sucedió alrededor de la 1.30 de hoy en un momento en que había escasa visibilidad en el lugar.

De acuerdo con las primeras informaciones, como consecuencia del impacto los conductores del camión y de la camioneta sufrieron serias lesiones. En el caso del camionero, identificado como Matías Rafael J., quedó en estado inconsciente y tuvo que rescatado del interior de la cabina. Fue derivado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. En cuento al conductor de la pick up, identificado como Mario V., fue trasladado al mismo nosocomio.

Además, una adolescente de 17 años, cuyo nombre es Valentina B., quien bajó de un vehículo para brindar ayuda fue embestida por un toro y tuvo que ser trasladada primero al Hospital Centenario y luego fue derivada al de Emergencias Clemente Alvarez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/redsegvial/status/1960997931546189952?s=48&t=Tdy_AH1PqGcld2O3vr1UVA&partner=&hide_thread=false

Las actuaciones por este siniestro vial quedaron a cargo de Gendarmería Nacional con jurisdicción en Victoria.

Choque fatal en la ruta a Victoria: colisionan de frente dos camiones y mueren los choferes

