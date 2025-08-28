Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

El centrodelantero canalla apareció con el pelo pintado de blanco y hasta posó junto a Santi López. La foto rápidamente se hizo viral

El clásico ya quedó atrás, pero en Central todavía hay coletazos del gran triunfo que logró ante Newell's el pasado sábado en el Gigante. En la previa del choque ante Sarmiento, Alejo Veliz cumplió con la promesa que había hecho si el Canalla se quedaba con los tres puntos en el derbi.

En la tarde de este jueves el club publicó una foto en redes sociales en la que se ve al centrodelantero junto a Santiago López, ambos con el pelo pintado de blanco.

Es que esa fue la promesa que había hecho Veliz en la previa del clásico y si bien se tomó uno días para cumplirla, finalmente lo hizo. Por eso este nuevo look, que no se sabe hasta cuándo mantendrá.

La palabra de Alejo Veliz ante de teñirse

"Yo había prometido que me iba a pintar el pelo de blanco y lo voy a cumplir. La verdad es que no me veo con el pelo blanco, pero lo voy cumplir", declaró el delantero canalla en una de las tantas entrevistas que dio después de la victoria en el clásico.

>>Leer más: Fatura Broun cumplió la promesa y metió nuevo look tras el triunfo de Central en el clásico

veli2 Otra imagen de Alejo Veliz y Santi López. Las promesas están para cumplirse.

Es más, Veliz allí también hizo referencia a la promesa que sí cumplió de manera inmediata Jorge Broun. El arquero le había prometido a Agustín Módica que si le ganaban a Newell's se sacaba la barba y en ese vestuario eufórico del Gigante de Arroyito el propio delantero fue quien tomó la maquinita y lo afeitó.

>>Leer más: Di María confesó a qué megaestrella del fútbol mundial le hubiese gustado tener al lado en el clásico

Lo cierto es que ahora le tocó el turno a Veliz, a quien nunca se lo vio con el pelo de otro color. Esta vez hizo una excepción, cumplió la promesa que había hecho y ya tiene nuevo look.

Santi López, otro tipo de promesa

Junto a Veliz en la foto parece Santi López, a quien sí es costumbre verlo tenido de algún otro color. Casualmente el extremo canalla fue elegido entre una de las 200 promesas del fútbol mundial por el Centro Internacional de Estudios del Deporte, que todos los años difunde la nómina de los que considera los futbolistas juveniles más prometedores del fútbol mundial.