Detuvieron a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar una red de prostitución con nexos en Rosario

Elizabeth Rodrigo está acusada de organizar la logística y producir material erótico para una red de prostitución que operaba en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa

27 de agosto 2025 · 16:29hs
La madre de la actriz Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, fue detenida este miércoles acusada de integrar una presunta red de trata de mujeres mayores de 18 años que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, mientras que se rescataron a 12 víctimas.

Fuentes policiales informaronque la denuncia se radicó en noviembre de 2024 cuando una mujer señaló que fue captada mediante el ofrecimiento de un empleo de limpieza y los investigadores constataron que la organización posee nexos en las ciudades de Bahía Blanca, Rosario y Santa Rosa.

La noticia sacudió al espectáculo local porque involucra a la madre de Ayelén Paleo, conocida por su participación en revistas teatrales y programas de televisión de la última década. La vedete había alcanzado popularidad en el mundo mediático por sus apariciones en la farándula y su perfil como bailarina. Ahora, su nombre vuelve a la agenda pública, pero debido a que su mamá habría manejado la logística de la red de prostitución y habría sido la encargada de fotografiar a las víctimas para armar los books eróticos que luego se publicaban en portales de adultos.

La detención de Rodrigo se produjo en el marco de un operativo de gran escala en varias provincias, donde también cayó la líder de la organización, Noelia Elizabeth Ávalos.

Operativo simultáneo en La Plata y otros puntos del país

El despliegue incluyó quince allanamientos en La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, Rosario, Santa Rosa y la Ciudad de Buenos Aires. Participaron fuerzas federales y policías locales, con un procedimiento coordinado que permitió atrapar a cuatro integrantes de la organización.

Los investigadores señalaron que el grupo funcionaba con un esquema aceitado: un “call center” manejaba los turnos, los teléfonos cambiaban cada diez días para esquivar a la Justicia y las víctimas eran rotadas entre departamentos alquilados en distintas ciudades. La estructura incluso contaba con cuentas de Mercado Pago, donde movían millones de pesos cada mes.

Durante los allanamientos se incautaron computadoras, celulares, discos externos, cámaras fotográficas, anotaciones, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo. Los registros financieros arrojaron un dato contundente: la red generaba ingresos mensuales superiores a los 12 millones de pesos.

Red de prostitución: liberaron a doce mujeres

Durante el operativo, doce mujeres de entre 22 y 45 años fueron rescatadas. La investigación reconstruyó que la captación se hacía bajo falsas promesas de empleo doméstico. Una vez dentro de la red, las víctimas eran obligadas a prostituirse, entregar el 90% de sus ganancias y pagar hasta 90 mil pesos por los books fotográficos.

Las mujeres eran constantemente amenazadas en caso de retrasarse con los pagos. Ahora quedaron bajo resguardo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, mientras la causa avanza en los tribunales de La Plata.

Aunque las detenciones marcan un golpe fuerte a la organización, los investigadores no descartan que haya más involucrados.

Cómo operaba la red de trata

Los miembros de la banda delictiva les entregaban a las “trabajadoras” un celular cuyo abonado telefónico se modificaba cada diez días con el objetivo de evitar que sean localizadas por las autoridades.

A su vez, las damnificadas eran forzadas a comprar un book de fotos que percibía un valor de 90 mil pesos y el material era difundido en páginas web de ofrecimiento sexual tales como Platynum y Skokka, publicaciones controladas por los delincuentes, quienes receptaban mensajes para pactar citas con las “empleadas”.

“La organización moviliza a las víctimas en micros de larga distancia cada 10 o 15 días entre las locaciones investigadas y ante el atraso de pago, las coacciona mediante amenazas de muerte”, agrega el parte policial, y sostiene que las mujeres realizaban pagos a dos cuentas de Mercado Libre y los montos rondan $5.629.280 y $6.998.556,97 mensuales.

En este contexto, se efectuaron al menos 15 allanamientos a través de exhortos de manera simultánea y en conjunto con Policía de La Pampa, Policía de la Santa Fe y Policía de la Ciudad.

La aprehensión de Elizabeth Rodrigo, progenitora de la mediática, se produjo en la una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Policía confiscó dos cámaras fotográficas, cuatro cuadernos con anotaciones, lencería erótica, ocho dispositivos, un disco externo, dos notebooks y distintos documentos.

Una mujer de 37 años (con domicilio en Córdoba capital) fue salvada en La Pampa, al tiempo que se concretó la detención de un hombre de 62 años, identificado como Carlos Alberto Molina, quien cumplía la función de “socio” y se incautaron tres celulares, preservativos, geles íntimos, una tablet, una máquina de contar dinero, 13.300 dólares, 175 euros y contratos de alquiler de tres departamentos donde las damnificadas ejercían la prostitución.

Por otra parte, otras seis mujeres de 22, 24, 28, 33, 34 y 45 años fueron rescatadas en Santa Fe y se incautaron seis teléfonos, entre otros elementos de relevancia para la investigación.

En la provincia de Buenos Aires, se formuló una imputación contra una mujer de 40 años (Claudia Noemí Aroca), se logró la aprehensión de otra sospechosa de 29 años (Noelia Macarena Lacuadra), que desempeñaba el rol de “desarrolladora web”, mientras que otra acusada de 42 años fue detenida (Noelia Elizabeth Ávalos) y hubo otros cinco rescates de afectadas (cuatro argentinas y otra paraguaya).

Además, los uniformados secuestraron tres libretas con anotaciones varias, U$S468 en efectivo, una CPU Commodore, 11 Celulares, cuatro tarjetas SIM sin activar de Personal, una notebook, más geles íntimos, profilácticos y ropa interior.

