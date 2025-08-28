La Capital | Política | Germán Martínez

Germán Martínez dice que mientras la gente hace "un gran esfuerzo" en el gobierno de Milei "están choreando"

El legislador rosarino y titular del bloque de Unión por la Patria en Diputados dijo que si el gobierno cree que “la crisis por las denuncias de corrupción ya pasó, se equivoca”

28 de agosto 2025
El rosarino Germán Martínez

Foto: Archivo / La Capital.

El rosarino Germán Martínez, jefe de la bancada de UP en la Cámara baja nacional.

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, el rosarino Germán Martínez, afirmó este jueves que no ve a Javier Milei “conduciendo la gestión de gobierno”, advirtió que si el oficialismo cree que “la crisis por las denuncias de corrupción ya pasó se equivoca” y enfatizó: “Mientras el pueblo argentino hace un gran esfuerzo estos están choreando

“No lo veo a Milei en temas concretos, y entonces uno se pregunta quién está en la gestión", dijo Martínez, y sostuvo que a partir de las denuncias de corrupción “una crisis muy fuerte de confianza hacia el Gobierno” por parte de la ciudadanía.

El legislador peronista enumero que “la Vicepresidenta está peleada con el Presidente, tampoco está en este tema de la gestión; el jefe de Gabinete ayer (en su informe en Diputados) dio toda la sensación de que está en bolas con la gestión. Entonces ¿quién está en la gestión?” se interrogó.

Para el diputado santafecino, quienes cumplen tareas de gestión son el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo “con el negocio financiero y la timba, el aparato represivo de (Patricia) Bullrich y algunas cosas que puede agregar la AUH y la Tarjeta Alimentar de Desarrollo Social, y no hay más, pará de contar”.

“Esto es lo grave, porque cuando uno habla con cualquier argentino que tiene problemas con su pyme, su industria o su comercio, o que no le alcanza el sueldo, y necesitan respuestas”, agregó en declaraciones a Radio 10.

Más adelante aseguró que “si el Gobierno cree que la crisis ya pasó se equivoca, porque hay una dinámica de este tema que no la maneja nadie, ni ellos ni nosotros, que es la gente, es lo que opinan los argentinos de todo esto, y la realidad es que mientras el pueblo argentino hace un gran esfuerzo estos están choreando’”, enfatizó.

Guarda con pensar que esto fue un episodio más, esta es una crisis muy fuerte de confianza en Milei, en su hermana y en La Libertad Avanza y estas cosas pueden ser muy graves para la Argentina”, advirtió.

