Presentan el nuevo libro de narrativa de Nicolás Vila Ortiz Es "Muy al sur de Spoon River", que tiene ilustraciones de Julieta Vila Ortiz. El encuentro será este viernes 29 a las 21, en La Casona 28 de agosto 2025 · 20:16hs

Vila Ortiz, un narrador que enriquece la literatura rosarina.

El escritor rosarino Nicolás Vila Ortiz presenta este viernes 29 su nueva obra narrativa, "Muy al sur de Spoon River", que cuenta con ilustraciones de Julieta Vila Ortiz.

"Muy al sur de Spoon River", título que evoca la recordada obra del poeta estadounidense Edgar Lee Masters, nos invita a sumergirnos en sus relatos a través de sus personajes y situaciones.

Cada página de esta obra está enriquecida con las ilustraciones de Julieta Vila Ortiz, las cuales aportan una dimensión visual que complementa y potencia la experiencia literaria.

Este nuevo volumen del tercer hijo del recordado periodista y poeta Gary Vila Ortiz integra la colección narrativa: "La necesidad de narrar". Cabe recordar que Nicolás había debutado como escritor con "La casa del diablo", "un libro de cuentos que persigue la belleza con las mejores armas", según aseguró oportunamente La Capital.