El día que la barra de Newell's extorsionó a productores de eventos en Rosario

Milton Larrosa fue condenado por una extorsión como parte de una banda vinculada a la barra de Newell's y liderada por el jefe de Los Monos, Guille Cantero

La barra brava de Newell's desplegó el polémico trapo que sacó a la luz a los referentes criminales en junio de 2023.

Un hombre de 31 años fue condenado este miércoles por un intento de extorsión y por ser parte del sector de la barra brava de Newell's acusado de formar una asociación ilícita bajo el mando de Máximo Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos. Milton Larrosa aceptó la pena de 5 años de prisión efectiva al reconocer su participación en una maniobra extorsiva a la productora responsable de un show del Cirque du Soleil en Rosario.

Larrosa, preso desde agosto de 2023, había sido imputado por conformar una asociación ilícita liderada por Guille Cantero y además organizada por otros reclusos también ligados a la barra brava de Newell's. En ese marco el fiscal Schiappa Pietra consideró que la banda administraba una serie de negocios ilícitos a los que accedían como referentes del paravalanchas: la venta ambulante alrededor del estadio, el cobro de espacios en el estacionamiento público, la seguridad en eventos del club y el manejo de entradas a partidos.

En este caso Larrosa fue señalado como uno de los encargados de recaudar el dinero de entradas para espectáculos públicos que se realizaban en Rosario . Schiappa Pietra lo identificó como quien se encargaba de recopilar información sobre los eventos, identificar a los productores y comunicarse con ellos para exigirles dinero, entradas u otros beneficios.

Contra el Cirque Du Soleil

El caso que expuso esta causa y sirvió para acusar a Larrosa trata de una extorsión a los responsables de la productora que había organizado el espectáculo "Messi 10 by Cirque du Soleil". Procedió el 9 de agosto de 2023, poniéndose en contacto con las víctimas por medio de mensajes y llamadas en los que les exigió dinero y entradas.

Los encargados de la productora no respondieron, por lo cual a la advertencia le continuó un ataque. Fue el 19 de agosto de 2023, contra la sede del Club Provincial de 27 de Febrero al 2600, donde se realizaría el espectáculo.

En un teléfono secuestrado a Larrosa los investigadores hallaron una captura de pantalla con una serie de eventos que ocurrirían desde agosto hasta diciembre de aquel año. Además del Cirque Du Soleil estaban los shows de Bersuit, Las Pelotas, Babasónicos, Jorge Drexler, Eruca Sativa, Divididos y Fito Páez.

Desde la barra de Newell's

Un pasaje de la investigación contra Larrosa expone su vínculo con Gerardo "Dibu" Gómez, miembro de la barra detenido este martes tras ser blanqueado por el gobierno provincial como uno de los prófugos más buscados. Gómez fue aprehendido en Dock Sud, Buenos Aires, y era requerido por una causa de homicidio y por otra que lo ubica como miembro de la asociación ilícita vinculada a la barra de Newell's.

A su vez distintos productores de eventos que declararon dieron cuenta que fueron contactados en varias oportunidades tanto por Dibu Gómez como por Larrosa. Ocurrió con el Festival Bandera en el Hipódromo y con espectáculos en los teatros Vorterix y El Círculo, en el Anfiteatro Municipal y en el salón Metropolitano.

Entre las evidencias presentadas para atribuirle a Larrosa formar parte de la asociación ilícita la Fiscalía contó con conversaciones registradas en teléfonos celulares secuestrados. En una de ellas Larrosa aseguraba que pretendía no llamar la atención públicamente. "No tengo necesidad de subirme al caballo", decía.