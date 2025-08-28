El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue en Rosario

El dólar oficial cayó en el segmento mayorista y anotó su mayor caída diaria en dos semanas luego de lo que fue la licitación por parte del Ministerio de Economía el pasado miércoles, donde el Tesoro consiguió un rollover del 114,6%.

El dólar mayorista , que es la referencia del mercado, bajó $16,5 (1,2%) a $1.333. El dólar minorista lo hace a $1355,63 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central ( BCRA) . El volumen operado en el segmento de contado alcanzó más de u$s492,9 millones.

En el Banco Nación (BNA) retrocedió 1,1% a $1.345. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.748,5.

Entre los paralelos, el dólar MEP baja 1,3% a $1340,58, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 1,0% a $1.341,89.

Qué pasó este jueves con el blue en Rosario

El dólar blue, en tanto, bajó cinco pesos y cerró este jueves a $1.334 para la compra y $1.364 para la venta, según un relevamiento en la city de Rosario.

Los contratos de dólar futuro operan con mayoría de bajas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.334,5 y que en diciembre llegará hasta los $1.525,0, lo que supera el techo de la banda. Las operaciones de futuros totalizaron los u$s2.286 millones.

El pasado miércoles los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron más de u$s120,3 millones en el mercado de cambios. A su vez, los puertos del Gran Rosario recibieron unos 4.185 camiones, y el ingreso anual se ubica en 654.792 unidades (una variación interanual del 14%), según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.