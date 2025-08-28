La Capital | La Ciudad | edad

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

"Dormir bien se subestima, aún cuando puede traer consecuencias desde la infancia", dice la psiquiatra Estefanía Niccia. El impacto en la salud física y mental

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

28 de agosto 2025 · 10:31hs
El descanso inadecuado afecta la calidad de vida y puede generar enfermedades 

El descanso inadecuado afecta la calidad de vida y puede generar enfermedades 

"El buen descanso nocturno se subestima pero está demostrado que dormir mal trae un montón de consecuencias negativas para la salud mental y física", dice la médica psiquiatra Estefanía Niccia, quien está convencida de que es necesario hablar de calidad del sueño desde la infancia, ya que si un niño no descansó lo suficiente en los primeros años de vida puede tener consecuencias en su vida cotidiana y a largo plazo.

Durante el sueño se consolidan un montón de funciones del cuerpo: fisiológicas, metabólicas, inmunológicas y de reparación en general, también se dan procesos de la esfera afectiva y cognitiva como la consolidación de la memoria, afianzar aprendizajes y hasta tramitar tensiones y angustias.

Por eso, las personas que duermen pocas horas o muy salteado suelen estar más irritables, ansiosas, tienen menos capacidad de concentración y a mediano o largo plazo, más enfermedades neurodegenerativas.

Una encuesta que hizo el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), realizada en 2023, reveló que el 75% de los argentinos presenta algún tipo de alteración del sueño. Y todo indica que la situación fue empeorando.

Niccia, autora del libro Psiquiatría Humanizada, habló con La Capital sobre los trastornos del sueño, un problema serio que puede ser el origen o la consecuencia de muchos padecimientos físicos y mentales.

Leer más. Alertan por el "desborde" de la demanda en los servicios de salud mental del ámbito público

Dormir bien, mucho más que un placer

"Las consultas que recibimos los médicos deberían ser muchas más porque hay un montón de estudios que dan cuenta de lo mal que duermen los argentinos, sin embargo, el tema suele aparecer cuando el paciente viene en busca de soluciones por otro tipo de problemas. Y si uno indaga en la historia de esa persona, se da cuenta de que quizá hace años que tienen un mal descanso", reflexiona la psiquiatra.

Hoy, dice Niccia, "se habla un montón de la importancia de la alimentación y la actividad física, pero no tanto de la relevancia del buen descanso, que sigue relegado y es una de las medidas más importantes de prevención de problemas físicos y mentales".

"Necesitamos dormir bien en cantidad de horas de acuerdo a la edad; tener un sueño de corrido, sin interrupciones, un sueño profundo. Durante el sueño no solo se produce la función de descanso sino que hay muchos procesos que tienen que ver con funciones fisiológicas y metabólicas; se favorece la reparación muscular, baja la presión, es beneficioso para el sistema cardiovascular y para el sistema inmunológico, porque lo refuerza. Se produce una depuración cerebral, por medio del sistema glinfático, que justamente es una forma de limpieza cerebral de desechos, de toxinas del sistema nervioso central que principalmente hace su tarea durante el sueño; de no cumplirse correctamente, se asocia con enfermedades neurodegenerativas", comenta Niccia.

Cuánto dormir según la edad

"Desde niños tenemos que tener un buen hábito del sueño ya que por si sola, esta acción estructura el psiquismo, sostiene la constitución del yo, organiza el aparato psíquico y favorece la regulación afectiva. Si esto no se cumple no hay vuelta atrás. La forma en que dormimos los primeros años determina cómo dormiremos durante el resto de nuestra vida. Por eso hay que instaurar el descanso como corresponde, tanto como los buenos hábitos a la hora de comer, desde que somos niños", dijo la psiquiatra.

La profesional hizo referencia a las recomendaciones de la NSF (National Science Foundation) en cuanto a horas de sueño por edad:

Recién nacidos y hasta los tres meses: 14 a 17 horas diarias

Lactantes (de cuatro a once meses): 12 a 15 horas diarias

Niños pequeños (de uno a dos años): 11 a 14 horas diarias

Preescolaes (de tres a cinco años): 10 a 13 horas diarias

Niños en edad escolar (de 6 a 13 años): 9 a 11 horas diarias

Adolescentes (de 14 a 17 años): 8 a 10 horas diarias

Jóvenes adultos (de 18 a 25 años): de 8 a 10 horas diarias

Adultos (de 24 a 64 años): 7 a 9 horas diarias

Adultos mayores (a partir de los 65 años): 7 a 8 horas diarias

"Cuando el descanso nocturno es malo (insomnio, apneas del sueño, sueño fragmentado por distintas razones) el impacto negativo en el psiquismo es grande. Se afecta, como decía, la regulación emocional, la percepción de la realidad, el autocontrol", agrega la especialista.

Niccia lamenta que incluso entre los médicos, de distintas especialidades, "no hay tanta conciencia sobre el tema, y de hecho, no se le suele preguntar al paciente cómo duerme, cómo es su calidad de sueño".

Depresión y ansiedad

Corrigiendo la conducta del sueño, cambiando hábitos que permitan dormir mejor o indicando un tratamiento farmacológico, es posible mejorar trastornos de ansiedad o cuadros depresivos. "Sucede que la medicación para poder descansar está mal vista; la gente se jacta de no tomar nada o de no querer hacerlo y la realidad es que con la indicación adecuada es mucho menos nocivo tomar un fármaco que dormir mal", destaca la médica.

"La falta crónica de sueño altera la corteza prefrontal y esto trae aparejado más ansiedad, irritabilidad, depresión, incluso en los adolescentes", reflexiona Niccia.

"Además, si un paciente ya tiene un diagnóstico de padecimiento psíquico: depresión, esquizofrenia, bipolaridad, es decir, si hay una enfermedad mental de base el descanso no se negocia", puntualiza la psiquiatra.

Niccia recomienda que "si una persona sabe que está durmiendo mal, que tiene problemas para conciliar el sueño, si se levanta varias veces por noche, si se despierta a las tres de la mañana y se levanta porque no puede volver a dormir, es fundamental que consulte; no hay que dejar pasar meses o años porque cuando se cronifica es mucho más difícil de resolver. Hay que tenerlo presente: el sueño es salud".

Noticias relacionadas
Incendio en Pichincha. Bomberos y policías trabajan en la vivienda de Catamarca al 2300.

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Aún ardiendo. Auto incendiado en zona oeste. Su dueño sospecha que fue intencional. 

Incendio intencional en zona oeste: un auto quedó destruido por el fuego

Los estudiantes secundarios de la 539, en barrio Fontanarrosa, hacen pilotos y capas contra la lluvia con el plástico que reciclan.

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

El Concejo se dispone a aprobar una ordenanza para exigir narcolemia negativa para intendente, secretarios y concejales

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Ver comentarios

Las más leídas

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Lo último

Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales

Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

La asociación que los nuclea en la provincia entiende que las modificaciones aprobadas en el marco de la reforma constitucional afectan "la independencia del Poder Judicial".

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha
LA CIUDAD

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Ovación
Newells vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Ovación

Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newells vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: ¿cual será su próximo equipo?

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: ¿cual será su próximo equipo?

Policiales
Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

La Ciudad
Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

La otra sede donde Newells podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

Por Hernán Cabrera
Ovación

La otra sede donde Newell's podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones
Información general

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución
Información General

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Milei sobre las coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei sobre las coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado
Ovación

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %
Economía

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento
Economía

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa
Información general

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U
Ovación

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos
Información General

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos
Política

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas
La Ciudad

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos
Economía

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos