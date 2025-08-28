El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

El Museo Van Gogh, en Ámsterdam, que exhibe una colección invaluable de obras de uno de los artistas más populares del mundo, podría verse obligado a cerrar si el gobierno neerlandés no ayuda a cubrir los costos de las importantes reparaciones necesarias en su envejecido edificio, según indicó la directora del museo.

Desde su apertura en 1973, casi 57 millones de visitantes pasaron por el museo para admirar obras emblemáticas de Vincent Van Gogh, incluyendo una de sus pinturas de un jarrón con girasoles, así como “Almendro en flor”, “Los comedores de patatas” y la famosa representación de su dormitorio en la ciudad francesa de Arlés.

Sin embargo, la directora, Emilie Gordenker, afirma que el edificio original —propiedad del estado neerlandés— está en tan mal estado que necesita reparaciones urgentes y extensas para mantener segura su invaluable colección y a sus visitantes.

Un museo con urgencias

Gordenker destacó que el edificio de 50 años necesita “mantenimiento mayor”, y que dos años de negociaciones con el gobierno no resolvieron una disputa sobre cómo pagar las reparaciones que se espera comiencen en 2028, duren tres años y cuesten 104 millones de euros. “Ahora se está volviendo muy urgente”, expresó.

Dijo que durante la renovación el museo estaría parcialmente cerrado y, por lo tanto, ganaría menos por la venta de entradas. “Lo único que les estamos pidiendo es que nos ayuden a financiar el mantenimiento básico”, manifestó.

El vecino Rijksmuseum (también está en el parque Museumplein) cerró durante años para una renovación a gran escala, pero Gordenker dice que ese tipo de remodelación importante no es lo que el Museo Van Gogh está solicitando. Entre otras cosas, se necesitan reparaciones urgentes para el aire acondicionado, los ascensores e incluso el sistema de alcantarillado. “No es algo divertido o sexy como decir: vamos a construir una nueva ala”, sostuvo.

En una respuesta por escrito, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia dijo que el museo recibe un subsidio anual “suficiente para llevar a cabo el mantenimiento necesario. Esta posición se basa en una extensa investigación experta encargada por el Ministerio”.

Indicó que el museo objetó la decisión del subsidio el año pasado y recientemente presentó una apelación en un tribunal neerlandés que se resolvería en febrero del próximo año. “No es inusual que las partes soliciten que un tribunal revise una decisión de subsidio”, agregó el ministerio.

La disputa tiene sus orígenes en una decisión de la familia de Van Gogh de transferir más de 200 pinturas, 500 dibujos y 900 cartas del artista postimpresionista (junto con obras de contemporáneos como Paul Gauguin) a una fundación establecida en 1962 para mantener la colección unida. A cambio, el gobierno se comprometió a construir y mantener un museo donde las obras pudieran ser exhibidas, por lo cual —según Gordenker— también debería ayudar a financiar el trabajo que el museo ahora necesita.