La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

La temperatura máxima llegaría a 23º y se mantendría el viernes. El sábado podría tener tormentas fuertes

27 de agosto 2025 · 23:29hs
El tiempo en Rosario: sigue la miniprimavera antes de un finde pasado por agua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves cielo entre despejado y algo nublado, con una temperatura máxima de 23º, rumbo a un fin de semana con probabilidades de tormentas fuertes el sábado y tormentas aisladas el domingo.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del norte, un registro de 13º y cielo despejado que se mantendría a la mañana, ya con los termómetros marcando 16º. Para la tarde se espera cielo algo nublado y una máxima de 23º, bajando a 18º a la noche, que tendría fuertes ráfagas de viento.

El viernes nuevamente habría marcas entre 23º y 13º, con nubosidad variable.

El sábado tiene hasta un 70 por ciento de chances de tormentas fuertes durante toda la jornada, con ráfagas de hasta 50 km/h desde la tarde. La máxima bajaría a 20º, pero la mínima subiría hasta los 15º.

El domingo hay posibilidades de tormentas aisladas, aunque con menos chances en la tarde. Todo el día habría ráfagas de hasta 60 km/h. La temperatura: 19º de máxima y 16º de mínima.

La semana empezaría con cielo mayormente nublado, el lunes con registros entre 19º y 11º, y el martes 18º y 12º.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: un lunes despejado y con 21º de maxima

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima

Un domingo frío, pero soleado le abre la puerta a un domingo con buenas condiciones. 

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Las condiciones del tiempo serán agradables el fin de semana, pero habrá que tener a mano un abrigo durante las mañanas.

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

el tiempo en rosario: viernes mas fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Ver comentarios

Las más leídas

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Lo último

El tiempo en Rosario: sigue la miniprimavera antes de un finde pasado por agua

El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa

Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Fin a las reelecciones indefinidas de legisladores desde 2027 y a la mayoría automática en Diputados. Restringen fueros parlamentarios
Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución
Información General

Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia
Policiales

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle
Policiales

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Ovación
Un jugador de Central y otro de Newells están entre las 200 mejores promesas del fútbol 
OVACIÓN

Un jugador de Central y otro de Newell's están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

Un jugador de Central y otro de Newells están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

Un jugador de Central y otro de Newell's están entre las 200 mejores promesas del fútbol 

La otra sede donde Newells podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

La otra sede donde Newell's podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos

Policiales
Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia
Policiales

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sigue la miniprimavera antes de un finde pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Literatura erótica, el nexo entre Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Literatura erótica, el nexo entre Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

El oficialismo tiene su carta para la continuidad en la Bolsa de Comercio

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

El oficialismo tiene su carta para la continuidad en la Bolsa de Comercio

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U
Ovación

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos
Información General

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos
Política

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Literatura erótica, el nexo entre Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas
La Ciudad

Literatura erótica, el nexo entre Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos
Economía

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad
LA CIUDAD

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle un récord a Messi?
Zoom

¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle un récord a Messi?

Pasaje Piamonte: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
Policiales

Pasaje Piamonte: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas
La Ciudad

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario
La Ciudad

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la miniprimavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la "miniprimavera"

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario