El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

La temperatura máxima llegaría a 23º y se mantendría el viernes. El sábado podría tener tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves cielo entre despejado y algo nublado, con una temperatura máxima de 23º, rumbo a un fin de semana con probabilidades de tormentas fuertes el sábado y tormentas aisladas el domingo.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del norte, un registro de 13º y cielo despejado que se mantendría a la mañana, ya con los termómetros marcando 16º. Para la tarde se espera cielo algo nublado y una máxima de 23º, bajando a 18º a la noche, que tendría fuertes ráfagas de viento.

El viernes nuevamente habría marcas entre 23º y 13º, con nubosidad variable.

El sábado tiene hasta un 70 por ciento de chances de tormentas fuertes durante toda la jornada, con ráfagas de hasta 50 km/h desde la tarde. La máxima bajaría a 20º, pero la mínima subiría hasta los 15º.

El domingo hay posibilidades de tormentas aisladas, aunque con menos chances en la tarde. Todo el día habría ráfagas de hasta 60 km/h. La temperatura: 19º de máxima y 16º de mínima.

La semana empezaría con cielo mayormente nublado, el lunes con registros entre 19º y 11º, y el martes 18º y 12º.