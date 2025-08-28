La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

La Capital | Ovación | Central

La distinción se realizó en la sede que la asociación madre del fútbol argentino tiene en la Ciudad de Buenos Aires

Guillermo Ferretti

28 de agosto 2025
José Grimolizzi fue reconocido en AFA como "socio vitalicio distinguido" de Central.

Tras ser elegido por la subcomisión de Vitalicios de Central y que esa decisión sea ratificada de manera unánime por la Comisión Directiva auriazul, José Grimolizzi fue distinguido por autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como "socio vitalicio distinguido" del club de Arroyito.

En primera instancia, la sub comisión de Vitalicios de Central eligió a Grimolizzi para que sea reconocido en AFA como “socio vitalicio distinguido” del club. Luego, esa decisión se elevó para que sea evaluada por la Comisión Directiva auriazul, que ratificó la elección en forma unánime.

Tras ello, este miércoles, Grimolizzi, reconocido en la ciudad por su trayectoria como productor de espectáculos, fue distinguido en la sede central de la AFA, en calle Viamonte.

Grimolizzi asistió a la ceremonia con familiares y fue distinguido por ser uno de los emisarios de Central en AFA durante muchos años, además de integrar el Comité Ejecutivo de la entidad madre del fútbol argentino, representando al Canalla, en un período de cuatro años.

El productor musical fue directivo de Central en la década de 1990. Precisamente, cuando el equipo ganó la copa Conmebol, en 1995. Es socio del club de Arroyito desde 1959.

Por Matías Petisce
