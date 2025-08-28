Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 por ciento

El nuevo esquema de encajes obliga a las entidades financieras a revisar al alza, otra vez, los rendimientos, al tiempo que se encarece el financiamiento

Son las entidades más chicas, es verdad, pero grandes bancos, de capitales locales y extranjeros también registraron fuertes subas, por sobre el 50 por ciento para sus depósitos a plazo.

Según la página de Banco Central, donde se informan de manera oficial las tasas, el Banco CMF encabeza la lista con 55% .

De cerca lo siguen entidades como Banco Meridian , con 54,25%; Banco Tierra del Fuego , Banco Bica , Reba y Voii (recientemente comprado por Cocos), con 54% , y Banco Mariva con 53 por ciento .

Entre los grandes se destaca Banco Macro , con 53,5% anual BBVA del (53,5%) . Además, la entidad le paga 56% a sus clientes Selecta y Preferencial.

En el caso del Banco Santander ofrece una tasa para plazos fijos de 45,3 por ciento.

En el resto de los bancos privados líderes, las tasas para depósitos a 30 días se ubican holgadamente por encima del 50%.

Es el caso del Galicia (58%)y Supervielle (51%), aunque ambos no actualizaron los datos que le envían al BCRA y en la entidad muestran cifras menores.

Entre los bancos públicos, el Nación acaba de subir su tasa al 47% y el Provincia a 48%. El Banco Ciudad se mantiene bajo, en 35 por ciento, según lo informado.

El contexto de la suba de tasas de plazo fijo

La decisión del Banco Central de Argentina de aumentar los encajes bancarios ha llevado a los bancos a mantener tasas elevadas para los ahorristas, lo que, según Infobae, provocará un mayor encarecimiento del crédito tanto para empresas como para particulares.

El cambio más reciente en la normativa, que exige a las entidades financieras calcular los encajes de forma diaria en vez de mensual, ha dificultado la gestión de la liquidez, ya que antes se utilizaban las Lefi, actualmente desactivadas. Esta modificación, sumada al incremento de los encajes, obliga a los bancos a captar más depósitos, lo que, de acuerdo con fuentes del sector, los llevará a aumentar aún más el rendimiento de los plazos fijos y, en consecuencia, a elevar las tasas de todos los préstamos.