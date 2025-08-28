La Capital | Zoom | Ayelén Paleo

Cómo era la relación de Ayelén Paleo y su madre: mensajes y fotos antes de la detención

Elizabeth Rodrig está acusada de integrar una red de trata. Con su hija, compartían fotos y mensajes de cariño en Instagram

28 de agosto 2025 · 13:32hs
Elizabeth Rodrigo, madre de la bailarina Ayelén Paleo, fue detenida acusada de integrar una presunta red de trata de mujeres que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. Si bien la bailarina no está involucrada en las acusaciones, en las últimas horas se viralizaron posteos que había dedicado a su madre semanas antes de su detención.

Fuentes policiales informaron que la denuncia se radicó en noviembre de 2024, cuando una mujer señaló que había sido captada mediante el ofrecimiento de un empleo de limpieza. Los investigadores constataron que la organización posee nexos en las ciudades de Bahía Blanca, Rosario y Santa Rosa.

La noticia sacudió al espectáculo local porque involucra a la madre de Ayelén Paleo, conocida por su participación en revistas teatrales y programas de televisión durante la última década. La vedette había alcanzado popularidad en el mundo mediático por sus apariciones en la farándula y su perfil como bailarina.

Ahora, su nombre vuelve a la agenda pública debido a que su madre habría manejado la logística de la red de prostitución y se encargaba de fotografiar a las víctimas para armar los books eróticos que luego se publicaban en portales de adultos.

Los últimos posteos de Ayelén Paleo junto a su madre

Ayelén Paleo, en su perfil de Instagram, suele compartir fotografías de momentos junto a su madre, Elizabeth Rodrigo.

Su última publicación juntas fue el 6 de julio, en la que compartió una foto en un restaurante.

image

En otras ocasiones, le dedicó mensajes afectuosos por su cumpleaños: “Ojalá en 100 vidas más me toque la misma mamá. ¡Feliz día!”, le escribió el 20 de octubre del año pasado.

image

Asimismo, en octubre de 2023 compartió una imagen junto a su hermano y su madre celebrando el Día de la Madre. En reiteradas ocasiones le dedicó palabras y mensajes de amor a través de la plataforma.

image

