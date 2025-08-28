La Capital | Zoom | Adrián Suar

La tiktoker que aprendió español viendo novelas de Adrián Suar y lo emocionó con su historia

Debbie Yun, influencer neoyorquina de origen coreano, contó que las ficciones de Adrián Suar le dieron confianza para hablar en castellano

28 de agosto 2025 · 13:00hs
Debbie Yun

Debbie Yun, tiktoker de Nueva York, reveló que aprendió español con las novelas de Adrián Suar y le pidió que vuelva a protagonizar una tira.

Una historia inesperada unió a la televisión argentina con las redes sociales. Debbie Yun, una tiktoker que vive en Nueva York, se volvió viral al confesar que aprendió español mirando las novelas de Adrián Suar y que las ficciones del productor le dieron “fe y confianza” para relacionarse durante los años en los que vivió en la Argentina.

En un video publicado en su cuenta de TikTok (@callmedebsss), Debbie, que acumula casi 100 mil seguidores y más de 3 millones de “me gusta”, pidió directamente a Suar que vuelva a protagonizar una tira de larga duración. “Extraño esas novelas de ciento y pico de capítulos. Mazel Tov me encantó, pero no es lo mismo”, expresó en perfecto español con acento porteño.

>> Leer más: Qué dijo Adrián Suar sobre su romance con una modelo rosarina

De Nueva York a Buenos Aires

Hija de inmigrantes coreanos y nacida en Estados Unidos, Debbie llegó a Argentina en 2013. Allí vivió seis años, en los que empezó a mirar ficciones locales para mejorar su castellano. “Al principio estaba muy confundida, quería hablar como los porteños y las novelas de Suar fueron lo que más me ayudó”, recordó.

Su ciclo preferido fue Solamente vos, la comedia romántica de 2013 con Suar y Natalia Oreiro, que vio más de 50 veces. “Era como mi soul food. Cuando extrañaba algo, miraba un capítulo y me hacía sentir bien”, contó.

Además de Suar, Debbie se declaró fanática de Lali Espósito, la China Suárez, Esteban Lamothe, Carla Peterson y Natalie Pérez, entre otros artistas argentinos.

solamenta vos

La emoción y el mensaje a Adrián Suar

En diálogo con TN Show, la tiktoker admitió que nunca imaginó que su video tendría tanta repercusión. Incluso, dijo que recibió un comentario del hijo de Suar, Toto.

En diálogo con TN Show, Debbie contó que la sorprendió la magnitud del alcance que logró. “La verdad es que no esperaba nada. Hasta el hijo, Toto, me dejó un comentario. Estaba emocionada, pensé ‘voy a ser famosa’, pero más que nada yo espero que Adrián Suar antes de que se jubile haga más programas”, comentó.

Entre lágrimas, cerró la entrevista con un mensaje directo al productor: “Espero que antes de jubilarse haga más novelas. En Nueva York tiene una fan. Sus series me dieron más fe que cualquier facultad”.

Según trascendió, al propio Adrián Suar le pareció “espectacular” el testimonio de Debbie, que desde Nueva York sigue soñando con volver a ver en la pantalla aquellas tiras que la marcaron y la ayudaron a aprender un idioma y una cultura que hoy siente como propias.

Noticias relacionadas
Ayelén Paleo fue una bailarina y vedette argentina

De vedette y bailarina a CEO de una empresa inmobiliaria: quién es Ayelén Paleo

Benedict Cumberbatch y Olivia Colman protagonizan Los Roses, uno de los estrenos que llega a las salas de cine rosarinas

Estrenos de cine en Rosario: dos comedias con estrellas, animaciones para niños y la cuota de terror cubierta

Elena Roger vuelve a Rosario para presentarse por primera vez en formato concierto acompañada solo por un pino

Elena Roger vuelve a Rosario para repasar su repertorio en formato concierto

fallecio a los 79 anos eusebio poncela, una leyenda del cine espanol

Falleció a los 79 años Eusebio Poncela, una leyenda del cine español

Ver comentarios

Las más leídas

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Lo último

La tiktoker que aprendió español viendo novelas de Adrián Suar y lo emocionó con su historia

La tiktoker que aprendió español viendo novelas de Adrián Suar y lo emocionó con su historia

Anses confirmó el valor del bono de septiembre: cómo quedan las jubilaciones

Anses confirmó el valor del bono de septiembre: cómo quedan las jubilaciones

Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales

Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

La asociación que los nuclea en la provincia entiende que las modificaciones aprobadas en el marco de la reforma constitucional afectan "la independencia del Poder Judicial".

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha
LA CIUDAD

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Ovación
Newells vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Ovación

Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newells vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: ¿cual será su próximo equipo?

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: ¿cual será su próximo equipo?

Policiales
Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

La Ciudad
Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

La otra sede donde Newells podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

Por Hernán Cabrera
Ovación

La otra sede donde Newell's podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones
Información general

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución
Información General

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Milei sobre las coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei sobre las coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado
Ovación

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %
Economía

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento
Economía

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa
Información general

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U
Ovación

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos
Información General

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos
Política

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas
La Ciudad

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos
Economía

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos