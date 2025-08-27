Granadero Baigorria: perpetua para un hombre que mató a un anciano para robarle un TV y un celular

En la tarde del miércoles en la sala 8 del Centro de Justicia Penal de Rosario los jueces Gonzalo López Quintana, Rafael Coria y Mariano Aliau condenaron a Gustavo Quevedo, de 28 años, a la pena de prisión perpetua por los delitos de tentativa de robo en un caso y por homicidio en otro. La víctima del crimen fue Carlos Antonio Reyes (76), a quien Quevedo conocían con anterioridad ya que tenían una relación de confianza. El asesinato sucedió en Granadero Baigorria el 11 de abril de 2022.

La Fiscal María de los Angeles Granato atribuyó a Quevedo que ese día de abril de 2022 aproximadamente a las 18 ingresó al domicilio de Reyes, de Alvear al 300 de la Ciudad de Granadero Baigorria, junto a una menor de edad. Los dos conocían a Reyes por lo que el hombre les abrió la puerta, Una vez adentro y por causas que aún no se saben el imputado tomó un cuchillo y asestó varias puñaladas al anciano, una de ellas en cuello, lo que le provocó un shock hipovolémico que causó su muerte. Al irse se llevaron un celular y un televisor de 32 pulgadas.

Su cuerpo había sido hallado por uno de sus hermanos que fue hasta esa casa de dos habitaciones para saber por qué Reyes no respondía sus mensajes desde hacía por lo menos un día. Un detalle por demás de llamativo ya que todas las mañanas y las noches el hombre de 76 se saludaba con sus ocho hermanos en un grupo que compartían por Whatsapp.

El hallazgo

“Ayer a la mañana Carlos me saludó y después me llamó la atención que no hubiera realizado su saludo habitual de las 6 de la tarde. Por eso, cerca de las 20 alerté al resto de mis hermanos y comenzaron a llamarlo al teléfono fijo”, contó una de sus hermanas en aquella oportunidad. Las llamadas continuaron al día siguiente hasta que algunos de los hermanos decidieron ir hasta la casa de la víctima. Como nadie atendía tuvieron que pedir una escalera para poder pasar por encima de la reja y uno de ellos ingresó.

Carlos fue hallado muerto en su habitación, con la cabeza tapada con una almohada y un puñal clavado en la espalda. Una médica que examinó la escena les contó a los familiares que Reyes había sido además golpeado en la cabeza y llevado a la rastra hasta la cama. Además de los elementos colectados y los indicios recabados en la escena del crimen, una cámara de vigilancia ubicada en un comercio frente a la casa de Reyes contribuyó a buscar pistas. Finalmente la investigación terminó ubicando a Quevedo cuatro meses después del asesinato, el 2 de agosto de 2022. Primero lo buscaron en una casa de Orsetti al 100 de Baigorria, pero el prófugo logró escapar. Sin embargo esa misma tarde lo apresaron en el barrio Las Flores de Rosario

Otro delito

Por otro lado, la fiscal Mariángeles Lagar atribuyó a Quevedo que el 15 de agosto de 2016 a las 7, aproximadamente, en Regimiento 11 y Laprida de Rosario y junto a un menor de edad y a bordo de una motocicleta, interceptaron a una mujer y efectuaron amenazas con un arma blanca sustrayéndole bolso que portaba el que contenía documentación, su celular y elementos personales; luego los mencionados se fugaron a bordo de una motocicleta 125cc de color negra conduciendo a gran velocidad, no logrando el robo.