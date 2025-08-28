Diego Spagnuolo, tras los audios: "tiene miedo de vida" y evalúa convertirse en arrepentido

Según reveló La Nación, el extitular de la Andis rechazó emisarios del gobierno y sospecha de “una cama”. Por qué Diego Spagnuolo borró los mensajes con Milei

Diego Spagnuolo, desplazado de la Agencia Nacional de Discapacidad, atraviesa un escenario de soledad y desconfianza tras la filtración de audios.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo atraviesa días de incertidumbre y aislamiento tras la difusión de los audios en los que habla de presuntas coimas en la compra de medicamentos. De acuerdo a una investigación publicada por Hugo Alconada Mon en La Nación , Spagnuolo “tiene miedo, se siente solo” y asegura haber recibido presiones desde el gobierno.

Según su entorno, un emisario oficial le habría ofrecido dos estudios de abogados para representarlo, propuesta que rechazó. Oscilando entre la furia y la decepción, Spagnuolo apunta contra la Casa Rosada, en particular contra Javier Milei, Karina Milei, Eduardo ‘Lule’ Menem, Martín Menem y la ministra Sandra Pettovello , a quienes acusa de destratarlo luego de haber “hecho lo correcto”.

El exfuncionario sospecha que fue víctima de “una cama” y que lo grabaron con fines políticos. Entre los señalados figuran desde empresarios de droguerías hasta el consultor Fernando Cerimedo , dueño de La Derecha Diario, a quien Spagnuolo habría acusado en privado.

Mientras tanto, no descarta dos caminos: presentarse como “imputado colaborador” (arrepentido) o cerrar filas con el gobierno, dependiendo de cómo avance la causa en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi .

En su círculo íntimo sostienen que el extitular de la Andis tiene “miedo de vida” y que está “cagado hasta las patas” porque no sabe qué esperar del proceso judicial.

“Desde el gobierno le mandaron a Santiago Viola y a los Anzorreguy, que es lo mismo que decir los Menem (es decir, el segundo de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem), pero los rechazó”, dice su entorno. Aunque Jorge Anzorreguy (hijo) y Viola lo desmintieron.

Diego Spagnuolo: “Si hablo, armo un quilombo padre”

Alconada Mon reveló que Spagnuolo borró de sus teléfonos todos los mensajes intercambiados con Javier y Karina Milei antes de entregarlos a la Justicia. Sus allegados justificaron esa decisión: “Todos tenemos nuestras vidas en los teléfonos. Si habló de otras cosas con Javier, ¿por qué tendría que salir a la luz?”.

Aun así, en conversaciones privadas, el exfuncionario habría dicho: “Si yo hablo, armo un quilombo padre”.

"Él (por Spagnuolo) siente que lo usaron y terminó metido en un baile que no era suyo. Él dice que le transmitió sus inquietudes a Pettovello (por Sandra, titular del Ministerio de Capital Humano) y que ella le fue con el cuento a Milei, que lo llamó para escucharlo. ¿Conclusión? Karina le dijo después que él con Javier no iba a hablar más", señaló la fuente a La Nación.

Diego Spagnuolo, soledad y decepción

Con su expareja viviendo en España, su madre en Bahía Blanca y un hermano con problemas de salud, Spagnuolo enfrenta la situación prácticamente en soledad, acompañado apenas por un reducido grupo de amigos.

En ese marco, asegura que buscaba “limpiar el área, anular pensiones mal otorgadas y volver al sector privado con la frente en alto”, pero que terminó “usado” y desplazado en medio del escándalo.