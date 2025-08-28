Adorni aseguró que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

“Han operado mediáticamente", sostuvo el vocero al desmentir los rumores por la supuesta intención del gobierno de no pagar los derechos de televisación

En medio de las versiones que circularon en los últimos días, el vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a desmentir que el gobierno haya decidido no comprar los derechos de televisación del Mundial 2026 y dijo que está "llevando adelante las gestiones" para que se puedan los partidos por televisión abierta.

“Han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, afirmó en conferencia de prensa.

Dijo que está "llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”.

El vocero denunció que las versiones previas respondieron a una campaña de desprestigio. “Incluso los datos que han dado de otros mundiales también han sido falsos y también han sido una fake news y un intento de desprestigiar la gestión de gobierno”, sostuvo.

Todavía resta definir los detalles de cómo se distribuirán los partidos y qué rol tendrá la TV Pública en relación con los demás canales y señales privadas.

La polémica se había originado a raíz de informaciones que aseguraban que la Televisión Pública no había adquirido los derechos de la próxima Copa del Mundo, que se jugará a mediados del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá. Esto hubiese puesto fin a una continuidad ininterrumpida de 52 años transmitiendo el torneo, ya que se viene cumpliendo desde Alemania 1974.

En el Mundial de Qatar 2022 la TV Pública desembolsó cerca de 10 millones de dólares por los derechos de televisación, aunque logró cubrir esos costos e incluso obtener ganancias a través de la publicidad.