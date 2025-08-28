Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Con la idea de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de las colectividades de la ciudad, el municipio rosarino pondrá en marcha una serie de recorridos guiados por sus casas históricas. El puntapié inicial se dará este viernes por la tarde con dos turnos de visitas en la Casa Suiza, y seguirán en el Centre Català, el Club Español, y la Familia Piemontesa.
El programa «Casas del tricentenario» busca destacar la belleza arquitectónica y conocer la historia de edificios patrimoniales de gran valor cultural, construidos por instituciones emblemáticas de distintas colectividades que forman parte esencial de la identidad rosarina.
Estas jornadas, organizadas por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos, a través de su Dirección de Colectividades, tienen como objetivo visibilizar las historias humanas, sociales y políticas que estas construcciones encarnan. Un recorrido por las huellas de quienes, desde finales del siglo XIX, enriquecieron la ciudad con su trabajo, sus costumbres y sus tradiciones.
Las casas de colectividades
Las visitas se desarrollarán este viernes con dos turnos en Casa Suiza, y continuarán el 26 de septiembre y 17 y 31 de octubre, en el Centre Català, el Club Español, y la Familia Piemontesa. Los encuentros se realizan los días viernes a las 18.30 y están destinados al público general.
La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través de un formulario online. Cada recorrido estará guiado por Kevin Dolce, creador de 'Rosario por conocer', un perfil de investigación y divulgación de la historia de la ciudad.
"Esta propuesta se alinea con los valores de una ciudad abierta, participativa y consciente de su memoria, promoviendo el diálogo intercultural, la apropiación simbólica del patrimonio y el fortalecimiento del sentido de pertenencia", manifestaron desde la Municipalidad.
Edificios con identidad
Al respecto, la secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos, Mónica Ferrero, expresó: “Estos edificios resguardan historias de migraciones, de trabajo y de sueños colectivos. En el marco del tricentenario de la ciudad, queremos reconocer a las colectividades como parte fundamental de la identidad de Rosario y fortalecer el lazo de la ciudadanía con su patrimonio cultural”.
Para la primera visita a realizarse en la Casa Suiza ya se encuentran todos los cupos completos, y para el mes de septiembre se recomienda estar atentos a las redes de la Municipalidad y la Secretaría de Género.