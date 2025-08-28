La Capital | La Ciudad | Colectividades

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Con "Casas del Tricentenario", el municipio busca poner en valor el patrimonio arquitectónico y cultural de las agrupaciones. Este viernes, se podrá visitar la Casa Suiza

28 de agosto 2025 · 12:31hs
El puntapié inicial de las visitas a las casonas de las colectividades se dará este viernes en la Casa Suiza

El puntapié inicial de las visitas a las casonas de las colectividades se dará este viernes en la Casa Suiza

Con la idea de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de las colectividades de la ciudad, el municipio rosarino pondrá en marcha una serie de recorridos guiados por sus casas históricas. El puntapié inicial se dará este viernes por la tarde con dos turnos de visitas en la Casa Suiza, y seguirán en el Centre Català, el Club Español, y la Familia Piemontesa.

El programa «Casas del tricentenario» busca destacar la belleza arquitectónica y conocer la historia de edificios patrimoniales de gran valor cultural, construidos por instituciones emblemáticas de distintas colectividades que forman parte esencial de la identidad rosarina.

Estas jornadas, organizadas por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos, a través de su Dirección de Colectividades, tienen como objetivo visibilizar las historias humanas, sociales y políticas que estas construcciones encarnan. Un recorrido por las huellas de quienes, desde finales del siglo XIX, enriquecieron la ciudad con su trabajo, sus costumbres y sus tradiciones.

>>Leer más: El secreto del éxito de 40 años de Colectividades: de un encuentro pequeño al evento más popular de Rosario

Las casas de colectividades

Las visitas se desarrollarán este viernes con dos turnos en Casa Suiza, y continuarán el 26 de septiembre y 17 y 31 de octubre, en el Centre Català, el Club Español, y la Familia Piemontesa. Los encuentros se realizan los días viernes a las 18.30 y están destinados al público general.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través de un formulario online. Cada recorrido estará guiado por Kevin Dolce, creador de 'Rosario por conocer', un perfil de investigación y divulgación de la historia de la ciudad.

"Esta propuesta se alinea con los valores de una ciudad abierta, participativa y consciente de su memoria, promoviendo el diálogo intercultural, la apropiación simbólica del patrimonio y el fortalecimiento del sentido de pertenencia", manifestaron desde la Municipalidad.

>>Leer más: El padre de las Colectividades recuerda cómo se gestó la fiesta más importante de la ciudad

Edificios con identidad

Al respecto, la secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos, Mónica Ferrero, expresó: “Estos edificios resguardan historias de migraciones, de trabajo y de sueños colectivos. En el marco del tricentenario de la ciudad, queremos reconocer a las colectividades como parte fundamental de la identidad de Rosario y fortalecer el lazo de la ciudadanía con su patrimonio cultural”.

Para la primera visita a realizarse en la Casa Suiza ya se encuentran todos los cupos completos, y para el mes de septiembre se recomienda estar atentos a las redes de la Municipalidad y la Secretaría de Género.

Noticias relacionadas
Incendio en Pichincha. Bomberos y policías trabajan en la vivienda de Catamarca al 2300.

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Aún ardiendo. Auto incendiado en zona oeste. Su dueño sospecha que fue intencional. 

Incendio intencional en zona oeste: un auto quedó destruido por el fuego

Los estudiantes secundarios de la 539, en barrio Fontanarrosa, hacen pilotos y capas contra la lluvia con el plástico que reciclan.

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

El Concejo se dispone a aprobar una ordenanza para exigir narcolemia negativa para intendente, secretarios y concejales

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Ver comentarios

Las más leídas

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Lo último

Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales

Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

La asociación que los nuclea en la provincia entiende que las modificaciones aprobadas en el marco de la reforma constitucional afectan "la independencia del Poder Judicial".

Fuerte preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo esquivó críticas y reivindicó las mejoras institucionales

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha
LA CIUDAD

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Ovación
Newells vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Ovación

Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newells vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: ¿cual será su próximo equipo?

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: ¿cual será su próximo equipo?

Policiales
Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

La Ciudad
Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

La otra sede donde Newells podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

Por Hernán Cabrera
Ovación

La otra sede donde Newell's podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones
Información general

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución
Información General

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Milei sobre las coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei sobre las coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado
Ovación

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en balacera frente a una cancha en Empalme Graneros

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %
Economía

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento
Economía

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa
Información general

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U
Ovación

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos
Información General

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos
Política

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas
La Ciudad

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos
Economía

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos