Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Con "Casas del Tricentenario", el municipio busca poner en valor el patrimonio arquitectónico y cultural de las agrupaciones. Este viernes, se podrá visitar la Casa Suiza

El puntapié inicial de las visitas a las casonas de las colectividades se dará este viernes en la Casa Suiza

Con la idea de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de las colectividades de la ciudad, el municipio rosarino pondrá en marcha una serie de recorridos guiados por sus casas históricas . El puntapié inicial se dará este viernes por la tarde con dos turnos de visitas en la Casa Suiza , y seguirán en el Centre Català, el Club Español, y la Familia Piemontesa.

El programa «Casas del tricentenario» busca destacar la belleza arquitectónica y conocer la historia de edificios patrimoniales de gran valor cultural , construidos por instituciones emblemáticas de distintas colectividades que forman parte esencial de la identidad rosarina.

Estas jornadas, organizadas por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos, a través de su Dirección de Colectividades, tienen como objetivo v isibilizar las historias humanas, sociales y políticas que estas construcciones encarnan . Un recorrido por las huellas de quienes, desde finales del siglo XIX, enriquecieron la ciudad con su trabajo , sus costumbres y sus tradiciones .

Las casas de colectividades

Las visitas se desarrollarán este viernes con dos turnos en Casa Suiza, y continuarán el 26 de septiembre y 17 y 31 de octubre, en el Centre Català, el Club Español, y la Familia Piemontesa. Los encuentros se realizan los días viernes a las 18.30 y están destinados al público general.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través de un formulario online. Cada recorrido estará guiado por Kevin Dolce, creador de 'Rosario por conocer', un perfil de investigación y divulgación de la historia de la ciudad.

"Esta propuesta se alinea con los valores de una ciudad abierta, participativa y consciente de su memoria, promoviendo el diálogo intercultural, la apropiación simbólica del patrimonio y el fortalecimiento del sentido de pertenencia", manifestaron desde la Municipalidad.

Edificios con identidad

Al respecto, la secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos, Mónica Ferrero, expresó: “Estos edificios resguardan historias de migraciones, de trabajo y de sueños colectivos. En el marco del tricentenario de la ciudad, queremos reconocer a las colectividades como parte fundamental de la identidad de Rosario y fortalecer el lazo de la ciudadanía con su patrimonio cultural”.

Para la primera visita a realizarse en la Casa Suiza ya se encuentran todos los cupos completos, y para el mes de septiembre se recomienda estar atentos a las redes de la Municipalidad y la Secretaría de Género.