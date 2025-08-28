La Capital | Policiales | prisión perpetua

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel

Uriel Reynoso, ahora condenado como parte de la banda del Viejo Cantero, estaba preso por asesinar a Nicolás "Fino" Ocampo, ladero de Esteban Alvarado

28 de agosto 2025 · 15:19hs
Desde la cárcel de Coronda: un condenado a prisión perpetua continuó delinquiendo en prisión.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Desde la cárcel de Coronda: un condenado a prisión perpetua continuó delinquiendo en prisión.

Un joven de 24 años ya condenado a prisión perpetua sumó ahora una nueva sentencia por pertenecer a una asociación ilícita liderada por Máximo Ariel "Viejo" Cantero, uno de los fundadores de la banda Los Monos. Fue acusado de participar de la banda desde la cárcel de Coronda, donde estrechó vínculos con otros miembros de la organización.

Uriel Alejandro Reynoso está preso por el asesinato de Nicolás "Fino" Ocampo, hombre de confianza del narco Esteban Lindor Alvarado. Por ese crimen, ocurrido en abril de 2021, Reynoso había sido condenado a perpetua y fue alojado en la cárcel provincial en la que continuó delinquiendo.

>> Leer más: Condenaron al Viejo Cantero y a su pareja por abusar de una adolescente y otros delitos

Este martes en el Centro de Justicia Penal el juez Mariano Aliau homologó el procedimiento abreviado acordado por la defensa de Reynoso y el fiscal Franco Carbone. La condena es de 3 años de prisión efectiva por ser miembro de una asociación ilícita.

Desde la cárcel

Como en las demás acusaciones de este tipo, la explicación genérica que presentó la Fiscalía consideró que la organización "procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas". En ese marco le atribuyó a la banda cometer "homicidios, lesiones, encubrimientos, amenazas, extorsiones, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y venta ilegal de estupefacientes".

>> Leer más: Un aliado clave del Viejo Cantero: Pandu Aguirre aceptó una pena de 30 años de prisión

La Fiscalía ubicó a Reynoso como el nexo entre su pareja y un preso ladero del Viejo Cantero con el que compartía pabellón en Coronda. Desde prisión puso en contacto a su novia Tamara Martínez con Nelson "Pandu" Aguirre, ambos ya condenados en otros abreviados como miembros de la banda, para organizar la venta de drogas en barrios de Rosario.

Viejo Cantero, considerado jefe de la banda desde su detención en 2022, también fue condenado en abreviado. Acordó la pena a 10 años de prisión por varios delitos enmarcados en su mando de una asociación ilícita. Entre ellos encubrimiento calificado por ánimo de lucro por haber recibido y ocultado cajas de un plan alimentario municipal, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haberse cometido sobre una menor de edad que estaba bajo su guarda en concurso ideal con promover la corrupción de menores de 18 años, y maltrato animal por la posesión de gallos de riña y animales de granja que no eran debidamente alimentados y cuidados.

Prisión perpetua

Reynoso fue uno de los cuatro condenados por matar a Fino Ocampo, hombre cercano a Esteban Alvarado. Fue uno de los gatilleros que le disparó el 16 de abril de 2021 en la puerta de su casa de Ocampo al 6600, cuando la víctima estaba en una camioneta junto a uno de sus hijos menor de edad.

>> Leer más: Una "empresa criminal" detrás del crimen de Fino Ocampo y el intento de asesinato de un empresario

El crimen de Ocampo fue esclarecido gracias a escuchas que aportó una intervención telefónica de la Policía Federal Argentina. Fue sobre la línea que manejaba Fabio Giménez desde la Unidad Penitenciaria N° 3 por una causa que investigaba una red de microtráfico de drogas coordinada desde la cárcel.

En la misma intervención aparecieron los datos que permitieron conectar el intento de homicidio del empresario de suplementos nutricionales deportivos Mauricio L. El crimen había sido encargado por otro empresario, Lucas Daniel Farruggia, luego condenado a 12 años como instigador de ese hecho a cambio de un pago de 500 mil pesos, del cuál solo abonó un adelanto de 100 mil. El 21 de abril de 2021 fue Reynoso uno de los gatilleros que intentó cometer el crimen pero le erró a los tiros.

