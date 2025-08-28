La Capital | La Ciudad | asfixia

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Sucedió este jueves a la mañana en Catamarca al 2300. La víctima vive sola y se sospecha que pudo dejar una vela encendida en la mesa del living.

28 de agosto 2025 · 09:53hs
Incendio en Pichincha. Bomberos y policías trabajan en la vivienda de Catamarca al 2300.

Foto: Maxi Klanjscek

Incendio en Pichincha. Bomberos y policías trabajan en la vivienda de Catamarca al 2300.

Una mujer de unos 85 años salvó la vida por muy poco, pero sufrió principio de asfixia, al producirse un incendio en su casa de barrio Pichincha. Si bien no estaban confirmadas las causas del fuego, una versión extraoficial indicaba que la vivienda se encontraba sin energía eléctrica y que la mujer habría dejado una vela encendida. Los daños en el hall de entrada y en el living fueron totales.

El incidente se produjo alrededor de las 8 de este jueves en Catamarca 2300. De acuerdo con las primeras informaciones en ese lugar vive una mujer sola que tiene entre 80 y 85 años de edad.

Una vecina del lugar, que tiene su casa situada al lado de la vivienda siniestrada, contó a LT8 que se enteró de lo ocurrido cuando escuchó la sirena de los bomberos. “Salí a la calle y resultó que el incendio era al lado de mi casa. Menos mal que la señora llegó a despertarse, porque si no se hubiese ahogado por el humo. Salió a la calle con un principio de asfixia”.

incendio casa en Pichincha02
Incendio en Pichincha. Parte de la vivienda sufrió daños muy importantes.

Incendio en Pichincha. Parte de la vivienda sufrió daños muy importantes.

La dueña de la casa incendiada fue atendida de inmediato en una ambulancia del Sies para luego ser trasladada a un hospital para realizar controles más exhaustivos. “Parece que dejó una vela encendida. No sabemos se olvidó prendida y la vela se cayó sobre algo y empezó el incendio. Ella vive sola y es una persona buenísima”, agregó.

>> Leer más: Incendio intencional en zona oeste: un auto quedó destruido por el fuego

El subinspector Ricardo Guerrero de los Bomberos Zapadores brindó un panorama de la situación: “En horas de la mañana fuimos comisionados por el incendio de una vivienda. Nos informaron que la moradora o propietaria del lugar estaba afuera, solicitando ayuda. Al llegar al lugar, comprobamos que el incendio era en el living y en la mitad de un pasillo. Había gran cantidad de bolsas, ropa y papeles que generaron la combustión”.

incendio casa en Pichincha01

“Las pérdidas materiales fueron importantes en esa parte de la casa. La vivienda es muy grande. El fuego no se extendió hacia las habitaciones o la cocina. No sabemos cómo empezó el fuego. Un perito trabajará en el lugar para establecer bien qué sucedió”, destacó Guerrero.

>> Leer más: Fuego en una parrilla del centro de Rosario: rápida reacción de los empleados

Al ser consultado sobre el fuego pudo iniciarse por una vela encendida en el marco de un corte de energía eléctrica, el bombero fue cauto: “Cuando llegamos no había luz, quizás se haya cortado por el incendio o tal vez hubo una interrupción en el servicio. Eso no lo sabemos”.

