Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Sucedió este jueves a la mañana en Catamarca al 2300. La víctima vive sola y se sospecha que pudo dejar una vela encendida en la mesa del living.

Una mujer de unos 85 años salvó la vida por muy poco, pero sufrió principio de asfixia , al producirse un incendio en su casa de barrio Pichincha. Si bien no estaban confirmadas las causas del fuego, una versión extraoficial indicaba que la vivienda se encontraba sin energía eléctrica y que la mujer habría dejado una vela encendida. Los daños en el hall de entrada y en el living fueron totales.

El incidente se produjo alrededor de las 8 de este jueves en Catamarca 2300 . De acuerdo con las primeras informaciones en ese lugar vive una mujer sola que tiene entre 80 y 85 años de edad.

Una vecina del lugar, que tiene su casa situada al lado de la vivienda siniestrada, contó a LT8 que se enteró de lo ocurrido cuando escuchó la sirena de los bomberos. “Salí a la calle y resultó que el incendio era al lado de mi casa. Menos mal que la señora llegó a despertarse, porque si no se hubiese ahogado por el humo. Salió a la calle con un principio de asfixia” .

La dueña de la casa incendiada fue atendida de inmediato en una ambulancia del Sies para luego ser trasladada a un hospital para realizar controles más exhaustivos. “ Parece que dejó una vela encendida. No sabemos se olvidó prendida y la vela se cayó sobre algo y empezó el incendio. Ella vive sola y es una persona buenísima”, agregó.

>> Leer más: Incendio intencional en zona oeste: un auto quedó destruido por el fuego

El subinspector Ricardo Guerrero de los Bomberos Zapadores brindó un panorama de la situación: “En horas de la mañana fuimos comisionados por el incendio de una vivienda. Nos informaron que la moradora o propietaria del lugar estaba afuera, solicitando ayuda. Al llegar al lugar, comprobamos que el incendio era en el living y en la mitad de un pasillo. Había gran cantidad de bolsas, ropa y papeles que generaron la combustión”.

incendio casa en Pichincha01 @maxiKlan

“Las pérdidas materiales fueron importantes en esa parte de la casa. La vivienda es muy grande. El fuego no se extendió hacia las habitaciones o la cocina. No sabemos cómo empezó el fuego. Un perito trabajará en el lugar para establecer bien qué sucedió”, destacó Guerrero.

>> Leer más: Fuego en una parrilla del centro de Rosario: rápida reacción de los empleados

Al ser consultado sobre el fuego pudo iniciarse por una vela encendida en el marco de un corte de energía eléctrica, el bombero fue cauto: “Cuando llegamos no había luz, quizás se haya cortado por el incendio o tal vez hubo una interrupción en el servicio. Eso no lo sabemos”.