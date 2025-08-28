La Capital | Ovación | director técnico

Otro director técnico argentino podría desembarcar en un campeón brasileño de Copa Libertadores

El club evalúa cambiar de entrenador y por las dudas un santafesino que ya estuvo allí en 2020 avisó que le interesa dirigirlo

28 de agosto 2025 · 19:28hs
El Atlético Mineiro busca director técnico y Jorge Sampaoli se ofreció para el cargo. 

El Atlético Mineiro busca director técnico y Jorge Sampaoli se ofreció para el cargo. 

En los últimos años, varios entrenadores argentinos se hicieron cargo de equipos brasileños. De hecho, hace muy pocos días un ex-Newell's asumió como director técnico del Santos, equipo con el que debutará este domingo nada menos que ante Fluminense por el Brasileirao.

Se trata de Juan Pablo Vojvoda, quien además de haber jugado en Newell's, comenzó su carrera como entrenador como interino del equipo de primera división. Luego de un paso por varios equipos de Argentina y Chile, terminó en Brasil. Allí, al frente de Fortaleza, hizo grandes campañas, obtuvo varios títulos y clasificó dos veces al equipo a la Copa Libertadores.

Crespo, el Pelado Díaz, Coudet y los demás

Actualmente, Hernán Crespo es el director técnico de San Pablo, otro grande del fútbol brasileño. Y en el pasado reciente hubo más entrenadores argentinos en Brasil, entre ellos Eduardo Coudet en Internacional de Porto Alegre y Gabriel Milito en Atlético Mineiro. Gustavo Quinteros, en tanto, tuvo un paso muy fugaz por Gremio.

También Ramón Díaz trabajó en equipos brasileños. Primero dirigió al Vasco da Gama, al que salvó del descenso, y después se hizo cargo de uno de los equipos más populares de Brasil: Corinthians.

Y el actual director técnico de Central, Ariel Holan, tuvo un paso fugaz por el Santos en 2021.

Leer más: Un delantero rosarino quedó al margen de la convocatoria de Lionel Scaloni a la selección argentina

Antes de Milito, Atlético Mineiro tuvo a otro entrenador argentino. Se trata del ex director técnico de la selección argentina Jorge Sampaoli, quien estuvo al frente del equipo en 2020 (el hombre de Casilda también tuvo un paso previo por el Santos, en 2019, después de dirigir a Argentina en el Mundial de Rusia).

A Jorge Sampaoli le interesa el cargo

Ahora que el Mineiro evalúa a Cuca y podría inclinarse por cambiar de entrenador, Sampaoli comentó entre sus allegados que le gustaría volver al Galo. El club todavía no hizo contacto con el argentino, pero hay quienes afirman que tiene dos candidatos: el propio Sampaoli y Tité, que dirigió a la selección brasileña en el Mundial de Qatar 2022.

De hecho, Sampaoli fue visto este jueves cuando llegaba al aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, aunque en el club informaron que nadie se contactó con él.

Antes de que Vojvoda arreglara con Santos, Sampaoli mantuvo negociaciones para convertirse en el técnico del equipo donde juega Neymar, que está peleando para no descender a la Serie B del Brasileirao. Sin embargo, los directivos del club terminaron descartándolo y arreglaron rápidamente con el ex-Newell's.

En 2020, antes de marcharse del Mineiro, Sampaoli publicó una emotira carta de despedida a los directivos, jugadores e hinchas del Galo. En Belo Horizonte lo recuerdan con mucho cariño y eso tal vez le juegue a favor en este nuevo intento por desembarcar en el fútbol brasileño.

Noticias relacionadas
Newells pierde a un elemento de su estructura titular.

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz y Santi López, en la foto que publicó Central en sus redes sociales.

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

adorni aseguro que la tv publica transmitira el mundial 2026

Adorni aseguró que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

Las entradas para ver a Newells contra Barracas en el Coloso ya están a la venta.

Newell's ya vende las entradas para el partido contra Barracas en el Coloso

Ver comentarios

Las más leídas

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

Lo último

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Presentan el nuevo libro de narrativa de Nicolás Vila Ortiz

Presentan el nuevo libro de narrativa de Nicolás Vila Ortiz

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

Acindar vuelve a paralizar su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

La caída de la demanda, el avance de las importaciones y la parálisis de la construcción agravan la crisis del acero argentino
Acindar vuelve a paralizar su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Después de los audios, Diego Spagnuolo tiene miedo de vida
Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

La AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

Ovación
Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Otro director técnico argentino podría desembarcar en un campeón brasileño de Copa Libertadores

Otro director técnico argentino podría desembarcar en un campeón brasileño de Copa Libertadores

Adorni aseguró que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

Adorni aseguró que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

Policiales
El día que la barra de Newells extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de Newell's extorsionó a productores de eventos en Rosario

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

La Ciudad
La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985
La Ciudad

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan una ola de calor extremo

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan una ola de calor extremo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
POLITICA

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Germán Martínez: la gente hace un gran esfuerzo y el gobierno está choreando
Política

Germán Martínez: la gente hace "un gran esfuerzo" y el gobierno "está choreando"

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha
LA CIUDAD

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria
LA REGION

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Por Tomás Barrandeguy

la region

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución
Información General

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

El tiempo en Rosario: sigue la miniprimavera antes de un finde pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle
Policiales

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Milei sobre las coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei sobre las coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado
Ovación

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado