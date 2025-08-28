Otro director técnico argentino podría desembarcar en un campeón brasileño de Copa Libertadores

El club evalúa cambiar de entrenador y por las dudas un santafesino que ya estuvo allí en 2020 avisó que le interesa dirigirlo

En los últimos años, varios entrenadores argentinos se hicieron cargo de equipos brasileños. De hecho, hace muy pocos días un ex-Newell's asumió como director técnico del Santos, equipo con el que debutará este domingo nada menos que ante Fluminense por el Brasileirao.

Se trata de Juan Pablo Vojvoda, quien además de haber jugado en Newell's, comenzó su carrera como entrenador como interino del equipo de primera división. Luego de un paso por varios equipos de Argentina y Chile, terminó en Brasil. Allí, al frente de Fortaleza, hizo grandes campañas, obtuvo varios títulos y clasificó dos veces al equipo a la Copa Libertadores.

Actualmente, Hernán Crespo es el director técnico de San Pablo, otro grande del fútbol brasileño. Y en el pasado reciente hubo más entrenadores argentinos en Brasil, entre ellos Eduardo Coudet en Internacional de Porto Alegre y Gabriel Milito en Atlético Mineiro. Gustavo Quinteros, en tanto, tuvo un paso muy fugaz por Gremio.

También Ramón Díaz trabajó en equipos brasileños. Primero dirigió al Vasco da Gama, al que salvó del descenso, y después se hizo cargo de uno de los equipos más populares de Brasil: Corinthians.

Y el actual director técnico de Central, Ariel Holan, tuvo un paso fugaz por el Santos en 2021.

Antes de Milito, Atlético Mineiro tuvo a otro entrenador argentino. Se trata del ex director técnico de la selección argentina Jorge Sampaoli, quien estuvo al frente del equipo en 2020 (el hombre de Casilda también tuvo un paso previo por el Santos, en 2019, después de dirigir a Argentina en el Mundial de Rusia).

A Jorge Sampaoli le interesa el cargo

Ahora que el Mineiro evalúa a Cuca y podría inclinarse por cambiar de entrenador, Sampaoli comentó entre sus allegados que le gustaría volver al Galo. El club todavía no hizo contacto con el argentino, pero hay quienes afirman que tiene dos candidatos: el propio Sampaoli y Tité, que dirigió a la selección brasileña en el Mundial de Qatar 2022.

De hecho, Sampaoli fue visto este jueves cuando llegaba al aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, aunque en el club informaron que nadie se contactó con él.

Antes de que Vojvoda arreglara con Santos, Sampaoli mantuvo negociaciones para convertirse en el técnico del equipo donde juega Neymar, que está peleando para no descender a la Serie B del Brasileirao. Sin embargo, los directivos del club terminaron descartándolo y arreglaron rápidamente con el ex-Newell's.

En 2020, antes de marcharse del Mineiro, Sampaoli publicó una emotira carta de despedida a los directivos, jugadores e hinchas del Galo. En Belo Horizonte lo recuerdan con mucho cariño y eso tal vez le juegue a favor en este nuevo intento por desembarcar en el fútbol brasileño.