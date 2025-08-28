La Capital | Zoom | Lali

La divertida competencia entre Lali y Luck Ra para imitar a Ale Sergi

Durante la devolución de Aimel Sali, la diva pop y el cuartetero se animaron a imitar el tono y la corporalidad del integrante de Miranda!

28 de agosto 2025 · 12:30hs
Lali y Luck Ra intentaron imitar las devoluciones de Ale Sergi

Lali y Luck Ra intentaron imitar las devoluciones de Ale Sergi

El reality show del momento,“La Voz Argentina”, sigue siendo tema de conversación noche tras noche. Mientras los participantes de cada equipo se enfrentan en la etapa de Playoffs, los televidentes disfrutan de presentaciones emocionantes y de la innegable química entre los jurados. Después de tantas noches juntos, Lali, Luck Ra, el dúo Miranda! y la Sole,ya se conocen tanto que su confianza logra traspasar la pantalla.

Es así como, en la última noche del programa, no solo brillaron los integrantes del team Miranda! sino que también los coaches protagonizaron un divertido momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Al momento de dar la devolución, Lali y Luck Ra se animaron a una pequeña competencia para ver quién era el mejor imitador de Ale Sergi, anticipando la devolución que recibirán los participantes de su equipo.

La imitación a Ale Sergi en La Voz

Después de la presentación de Aimel Sali, quien interpretó la canción “Todo de ti”, los jurados dieron sus devoluciones. Fue en ese momento cuando los coaches protagonizaron un divertido intercambio.

Hacia el final de la presentación, Nico Occhiato le dio pie a Lali Espósito con un comentario particular para que fuera la primera en dar su devolución: “¿Qué dice la tercera, Miranda?”. Cabe destacar que el conductor la llamó así porque la diva pop lucía un traje inspirado en la tapa de uno de los discos más conocidos del dúo de Ale Sergi y Juliana Gattas, en homenaje a su noche de presentaciones.

miranda y lali

Atenta, Lali respondió: “¿Qué hacés, Aimel? ¿Cómo te va?”, intentando imitar el tono de voz y la gestualidad de Ale Sergi. Rápidamente, su intento desató las risas entre los coaches. “No me sale, creo”, agregó Espósito, y continuó con la imitación: “Yo creo que fue una buena propuesta, Aimel”. Ale Sergi,respondió: “Ey, hay algo, es por ahí”. Entre risas, Nico Occhiato sumó: “Está bien la búsqueda”.

Luego fue el turno de Luck Ra. El cuartetero confesó: “Me quedé con ganas de ver si me sale imitar al Ale”. “A ver”, lo alentó Ale. Entonces, el cordobés se animó: “Primero que nada, Aimel, te requete contra felicito”, intentando imitar el tono de Sergi. A diferencia de Lali, el resto de los coaches lo miró confundido. “El recontra no va”, le dijo La Sole, mientras que Nico Occhiato comentó entre risas: “Pero eso sos vos”.

Luck Ra siguió intentándolo, aunque Lali lo interrumpió: “Facu, no te sale”. La respuesta de Ale Sergi, cerró el momento: “Está bien, está recién arrancando”.

Embed

