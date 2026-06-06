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Franco Colapinto no pudo esta vez llegar a la Q3 y largará 14° en Mónaco

El argentino debió lidiar con un Alpine esta vez indócil y aunque de nuevo pasó el primer corte, se quedó en el segundo. Partirá 14° en Mónaco.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

6 de junio 2026 · 11:52hs
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El Alpine de Franco Colapinto en las calles de Mónaco.

AP

El Alpine de Franco Colapinto en las calles de Mónaco.

Franco Colapinto largará 14° el GP de Mónaco, sexta cita de la temporada de Fórmula 1, después de un fin de semana complicado. Su compañero Pierre Gasly sí quedó entre los diez primeros. La carrera se larga a las 10, por Disney+, a 78 vueltas. La pole fue de Kimi Antonelli.

Un saldo positivo para el argentino fue que de nuevo pasó al menos al segundo corte clasificatorio, pero esta vez fue superado por su compañero de Alpine, aunque por muy poco. Apenas algo más de dos décimas, la misma diferencia que hubo entre ellos el viernes.

La Q3 en el callejero

La pelea por la pole fue tremenda. Era de Charles Leclerc, pero se pegó en el último intento y perdió todo. Lo superaron primero Max Verstappen y Lewis Hamilton, pero al final Antonelli completó una gran vuelta para ser primero. El monegasco quedó 4°.

Iscak Hadjar fue 5°, un desdibujado George Russell 6° y los dos McLaren aún más en segundo plano con el 7° y 8° lugar de Lando Norris y Oscar Piastri.

Abajo de los cuatro equipos hoy inalcanzables, Gasly metió un gran tiempo para superar a Lawson y ser el mejor del resto. Largará 9°.

>>Leer más: Colapinto vuelve a Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

La Q2 para el GP de Mónaco

Colapinto no tuvo reales posibilidades de pasar, aunque en el último intento, cuando venía bajando su primer parcial, se encontró con el tapón de Lando Norris a la salida de la chicana.

Quedó a 0,233s de su compañero Gasly, que pasó con lo justo, por 25 milésimas sobre Alex Albon.

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La Q1 en el callejero

Costó el primer corte para los dos Alpine, que en el último intento antes del golpe de Gabriel Bortoletto, a 2,11s del final, habían mejorado lo suficiente como quedar 11° y 13°.

Al reanudarse, el único que pudo bajar registro fue Carlos Sainz. Los dos Williams finalizaron por un par de décimas a los Alpine, que no llegaron a abrir vuelta y quedaron 12° y 14°.

Afuera los dos Haas, los dos Cadillac y los dos Aston Martin.

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