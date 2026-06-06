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Un último ensayo que dejó preocupación para Franco Colapinto en Mónaco

El argentino no pudo encontrarle la vuelta al callejero de Mónaco antes de la clasificación. El Alpine debe mejorar mucho

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

6 de junio 2026 · 08:32hs
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Ya con las gomas muy gastadas

Ya con las gomas muy gastadas, así quedó Franco Colapinto con el Alpine en la horquilla de Mónaco.

Franco Colapinto cerró el último ensayo en Mónaco, sexta cita de la temporada de Fórmula 1, con preocupación. En un trabajo que fue todo simular la clasificación, estuvo atrás. A las 11 será la clasificación donde deberá remarla mucho. El mejor fue el líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Colapinto no se sintió cómodo en ningún momento, tal como pasó el viernes, donde se quejó de que el Alpine bloqueaba mucho en la parte delantera y por lo tanto le costaba la confianza necesaria para entrar en las curvas.

El argentino finalizó 19°, a 2,4ss de Antonelli, mientras que Gaslu fue 12°, a 1,7s. Por lo que quedó muchísimo por mejorar cuando ya no se podrá, ya que en la clasificación se juega a todo o nada.

A diferencia del viernes, donde las Ferrari dominaron a voluntad, apareció el Mercedes dominante del año, el del líder Kimi Antonelli, que sin dudas está en su mejor momento.

De entrada a salir con blandas

No se perdió tiempo en la FP3 y se salió a pista con gomas blandas. En Mónaco es fundamental la clasificación y el último ensayo fue usado claramente para eso. Colapinto salió de entrada y estuvo media hora en pista, que terminó con un trompo en la horquilla.

Como pasó el viernes, el Alpine 43 nunca se sintió cómodo, además en comparación Con Gasly que, girando mucho menos, de entrada fue más rápido, terminado esa media hora unas seis décimas por delante, 11° y 17° por entonces, con los Audi como los mejores del resto, esta vez con Gabriel Borotoletto.

En esa media hora aparecieron los Mercedes, con George Russell primero y Kimi Antonelli después, al frente.

>>Leer más: Colapinto vuelve a Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Una segunda parte también de clasificación en Mónaco

Colapinto estuvo guardado varios minutos en los boxes y al salir debió abortar todo y volver. Es que Oliver Bearman se pegó en la trepada y pusieron la bandera roja a 15 minutos del final.

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La reanudación fue un caos, con pocos minutos en pista y todo el mundo haciendo el último intento, por lo que no hubo chances de mejorar.

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