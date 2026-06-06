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Nicolás Ramírez recorrió Agroactiva 2026 y destacó el potencial industrial de Villa Gobernador Gálvez

El concejal y presidente del Concejo villagalvense desarrolló una nutrida agenda de actividades durante la jornada del viernes

6 de junio 2026 · 14:00hs
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El presidente del Concejo destacó la importancia de la presencia de empresas locales en Agroactiva

El presidente del Concejo destacó la importancia de la presencia de empresas locales en Agroactiva, señalando que estos espacios permiten mostrar el potencial productivo de la ciudad.

En el marco de la megamuestra Agroactiva, este viernes el presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez, Nicolás Ramírez junto al concejal Matías Martínez participaron activamente de las propuestas programadas para la jornada.

Durante su visita, los ediles recorrieron los distintos stands de empresas villagalvenses presentes en la exposición, así como el espacio institucional de la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez, acompañando y respaldando el trabajo de emprendedores, industriales y comerciantes que representan a la ciudad en uno de los eventos productivos más relevantes de la provincia.

Ramírez mantuvo además un encuentro con Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, con quien intercambió experiencias y analizó políticas vinculadas al desarrollo productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de las economías regionales.

El potencial de Villa Gobernador Gálvez

"Somos una ciudad industrial, de trabajo, y Villa Gobernador Gálvez va a despegar con un Estado que entienda que debe generar las condiciones necesarias para que las inversiones privadas nos posicionen donde merecemos estar en un futuro cercano", expresó Ramírez durante la recorrida.

El presidente del Concejo destacó la importancia de la presencia de empresas locales en Agroactiva, señalando que estos espacios permiten mostrar el potencial productivo de la ciudad, generar vínculos comerciales y promover nuevas oportunidades de crecimiento para el sector industrial y empresarial villagalvense.

>>Leer más: Presentaron el Circuito Educativo gratuito de Villa Gobernador Gálvez

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“Estamos muy contentos de que Roldán diga presente en esta muestra que es una de las más grandes de todo el país. Roldán forma parte del corazón productivo de la provincia y de la Argentina, y hoy vinimos a demostrar nuestro increíble potencial”, afirmó Escalante.

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