Con Messi afilado, la Scaloneta acelera con Honduras antes de la largada mundialista

Argentina enfrenta al país centroamericano este sábado, a las 21, en Texas, en la recta final rumbo a la Copa del Mundo. Messi se recupera

Llegó el Mundial . La Scaloneta se prepara para defender el título logrado hace cuatro años en Qatar, tras aquella final electrizante ante Francia. Argentina y su máxima figura Lionel Messi están bañados de gloria, pero ahora tendrán que ratificar credenciales, siendo el equipo a vencer por el resto del mundo.

Esta noche de sábado será el turno de afrontar el penúltimo ensayo previo al estreno oficial y los ojos de la patria futbolera estarán pendientes de los “muchachos” que ya abrazaron la tercera estrella y van por más.

La selección se enfrentará esta noche con su par de Honduras, en el que será el primero de sus amistosos de preparación en la previa de la cita de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El ensayo está programado para las 21 y se llevará a cabo en el Kyle Field Stadium de Texas, con capacidad para unos 100 mil espectadores.

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Las lesiones que preocupan

La puesta a punto argentina tiene el foco en los jugadores tocados desde lo físico, que incluso generan gran preocupación en el cuerpo técnico. Entre los que están en boxes o saliendo del mismo figuran el volante ofensivo Nico Paz, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, el volante Leandro Paredes, el atacante Julián Alvarez, el astro rosarino Lionel Messi y el arquero Emiliano Martínez, que entrena sin exigir su mano derecha por tener un dedo fracturado.

Por ello será clave que en el ensayo ante Honduras el equipo gane rodaje y tenga afiladas las opciones de recambio por si deben salir al ruedo cuando se juegue en serio por los porotos, en el inicio del camino por buscar el bicampeonato en fila y la cuarta estrella argentina.

Es que luego será el turno del último amistoso, el martes que viene cuando Argentina se enfrentará a Islandia, en Alabama, a partir de las 22.

Allí sí será la última escala rumbo al bautismo mundialista. La Albiceleste comparte en el Mundial el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

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El primer rival, Argelia

Justamente el primer rival será Argelia, el próximo martes 16 de junio, a las 22, en Kansas City, donde comenzará a rodar la Scaloneta de los sueños.

En la misma ciudad de Kansas está el campamento argentino, la base de operaciones de la selección al menos para la primera fase de la Copa del Mundo.

En cuanto al equipo para el ensayo ante Honduras, el entrenador Lionel Scaloni no confirmó al once.

El único titular que adelantó el director técnico para el cotejo ante Honduras es al arquero Juan Musso, que tomará la posta del Dibu Martínez, hasta que se reponga para el debut mundialista, tal como se aguarda con gran optimismo en el cuerpo técnico albiceleste.

La buena: Messi disponible

Mientras que Scaloni también advirtió que Lionel Messi, que se repuso de una sobrecarga muscular, podría sumar minutos esta noche con Honduras o bien el martes con Islandia, en la última prueba antes de lo que será el histórico sexto mundial del crack rosarino, que se convertirá en récord de presencias junto al portugués Cristiano Ronaldo.

Así, la Scaloneta calienta motores para iniciar un nuevo Gran Premio, un renovado desafío para extender su hegemonía planetaria.

El cotejo ante Honduras servirá para ajustar detalles de funcionamiento de un equipo que, aunque presente algunos futbolistas alternativos, tendrá como premisa “juntar pases, jugar de manera asociativa y poner el foco más en la tenencia que en el vértigo”, tal cual admitió el entrenador Scaloni, en la rueda de prensa que ofreció antes del choque con los hondureños.

Y lo que está muy claro es que la semana que viene será decisiva para los jugadores que vienen con molestias, ya que serán exigidos al máximo y el que no responda tendrá un reemplazo dentro de la nómina original de 55 citados, que luego bajó a 26.

La hora de la verdad

Ya con el Mundial a la vuelta de la esquina se terminan las especulaciones y llega la hora de la verdad. Scaloni sabe mejor que nadie que hay muchísimo en juego y que toda la gloria y el prestigio que logró este equipo debe defenderse con la frente alta dentro de la cancha y en cada partido.

Con el alivio de que Messi está sanando y con los jugadores afilados para defender con uñas y dientes el título logrado, Argentina está en la grilla de partida del torneo más lindo del mundo.