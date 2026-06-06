Tres recomendaciones para este fin de semana en Netflix: un film, un documental y una serie

La plataforma renovó su catálogo con estrenos que ya figuran entre los contenidos más vistos. En esta nota, todas las novedades

Se estrena el documental sobre el caso judicial de Michael Jackson

Netflix volvió a captar la atención de sus suscriptores con una nueva tanda de estrenos que rápidamente escaló al ranking de los contenidos más vistos. Entre series basadas en hechos reales, documentales sobre figuras icónicas y comedias románticas, la plataforma ofrece alternativas para todos los gustos.

Para quienes buscan qué ver durante el fin de semana, estas son tres de las producciones que generan mayor repercusión entre los usuarios y ocupan los primeros puestos del Top 10.

Con una miniserie policial basada en hechos reales, un documental sobre uno de los artistas más famosos del mundo y una comedia romántica protagonizada por Jennifer Lopez, Netflix ofrece alternativas para disfrutar durante el fin de semana sin perder tiempo buscando entre cientos de títulos.

Estas tres producciones ya lograron captar la atención de millones de usuarios y se consolidan como algunas de las recomendaciones más fuertes del momento.

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Tres recomendaciones en Netflix

"El testigo"

Entre las series más vistas de Netflix aparece "El testigo", una producción británica inspirada en uno de los casos criminales más impactantes de la década de 1990.

La historia reconstruye el asesinato de Rachel, ocurrido en Wimbledon Common en 1992. La víctima recibió 49 puñaladas y el único testigo del crimen fue su hijo Alex, que tenía apenas dos años.

La trama sigue la vida de André, pareja de Rachel y padre del niño, quien debió afrontar la pérdida de su compañera mientras intentaba proteger a su hijo en medio de una investigación policial compleja y una intensa exposición mediática.

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"Michael Jackson: El veredicto"

Otra de las novedades que gana protagonismo en Netflix es "Michael Jackson: El veredicto", una docuserie de tres episodios que analiza el proceso judicial que enfrentó el cantante en 2005.

La producción reconstruye las acusaciones de abuso sexual infantil que recibió el artista, el desarrollo del juicio y la posterior absolución de todos los cargos.

El documental repasa además las denuncias que surgieron en 1993 por parte de Evan Chandler, quien acusó a Jackson de haber abusado de su hijo Jordan. El caso terminó con un acuerdo extrajudicial que evitó la instancia judicial.

A través de material de archivo e imágenes de la cobertura mediática con personas vinculadas al proceso, la serie documental ofrece una mirada detallada sobre uno de los episodios más controvertidos de la historia del entretenimiento.

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"Turbulencia en la oficina"

Para quienes prefieren una propuesta más ligera, "Turbulencia en la oficina" se posiciona entre las películas más elegidas del catálogo.

La historia gira en torno a Jackie Cruz, una exigente directora ejecutiva interpretada por Jennifer Lopez, y Daniel Blanchflower, rol de Brett Goldstein ("Ted Lasso"), un joven abogado corporativo que se incorpora a la empresa.

Ambos construyeron su vida alrededor del trabajo y mantienen una relación estrictamente profesional. Sin embargo, una inesperada atracción cambia por completo la dinámica entre ellos y pone en jaque las reglas que intentan sostener dentro de la organización.

La película combina romance, humor y situaciones laborales que derivan en conflictos tan divertidos como imprevisibles. Además, marca el regreso de la cantante a un género que le permitió construir algunos de los mayores éxitos de su carrera en Hollywood.