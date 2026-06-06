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Prevención de la triquinosis: recomiendan no consumir embutidos y chacinados caseros

Assal advirtió sobre el riesgo en los productos provenientes de faenas familiares de cerdos sin controles sanitarios. Los síntomas y precauciones

6 de junio 2026 · 13:50hs
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Recomiendan no consumir embutidos o chacinados caseros

Recomiendan no consumir embutidos o chacinados caseros, sin los controles sanitarios necesarios, para prevenir la triquinosis

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), recomendó no consumir ningún tipo de embutido o chasinado casero que no cuente con los controles sanitarios necesarios para prevenir la triquinosis. El anuncio responde a la llegada del invierno.

El descenso de temperatura implica un aumento en el riesgo de la producción ligada a las faenas caseras de cerdo. En este marco se recuerdan las medidas de prevención para reducir el riesgo de una afección que puede generar diarrea, dolor abdominal, fiebre y cefalea, entre otros síntomas. En casos graves, puede generar complicaciones cardíacas pulmonares y neurológicas.

Cómo se transmite la triquinosis

En particular, la triquinosis es una enfermedad zoonótica que se transmite por el consumo de carne de cerdo o animales silvestres como jabalíes y pumas, infestada con el parásito Trichinella spp. Assal remarcó que los productos de mayor riesgo son los chacinados y embutidos elaborados de manera casera, sin controles sanitarios ni análisis de laboratorio.

El secretario de Assal, Eduardo Elizalde, explicó que “la principal fuente de transmisión es el consumo de productos elaborados con carne proveniente de animales faenados en forma domiciliaria, sin inspección veterinaria y consumidos crudos o insuficientemente cocidos”.

>> Leer más: Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y advertencias

Recomendaciones

Assal dio a conocer las siguientes recomendación con respecto a la prevención de la triquinosis:

  • Realizar el análisis de una muestra de carne en un laboratorio habilitado antes de consumir productos provenientes de una faena familiar.
  • Tener en cuenta que las larvas no se detectan a simple vista y no modifican el olor, el sabor ni el color de la carne.
  • Comprar chacinados y embutidos únicamente en comercios habilitados.
  • Evitar adquirir alimentos por redes sociales, vendedores ambulantes o canales de comercialización que no garanticen su procedencia y trazabilidad.
  • Cocinar completamente la carne antes de consumirla.

El organismo estatal recordó que la provincia de Santa Fe cuenta con laboratorios oficiales habilitados para realizar el análisis correspondiente mediante la técnica de digestión artificial, único método capaz de detectar la presencia del parásito.

¿Cuáles son los síntomas de la triquinosis?

Los síntomas pueden comenzar con diarrea, dolor abdominal y náuseas. Luego pueden producirse fiebre, dolores musculares, inflamación de párpados y rostro, dolor ocular y cefalea. En casos graves hay chances de que se registren complicaciones cardíacas, pulmonares y neurológicas.

Ante síntomas compatibles y antecedentes de consumo de productos sospechosos, se recomienda acudir rápidamente a un centro de salud. Para obtener más información y el listado de laboratorios habilitados es posible acceder a la página oficial de Assal.

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