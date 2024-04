Cultura para resistir: el ciclo ExCéntriques celebra el libro a través del artivismo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C C Parque de España (@ccpe.rosario)

Pero en el armado de este evento nada es apenas un gesto, sino una gesta profunda y convencida por otros modos de hacer y pensar no sólo el libro en particular, sino el arte y la cultura en general. “Lo pensé como un espacio de artivismo, que permita crear además un espacio de disfrute, porque el disfrute también es resistencia, y de encuentro de distintas voces, distintos cuerpos, distintos deseos”, sumó Gabby.

La mezcla es otro de los ejes estructurantes del ciclo, que fue pensado desde “una perspectiva interseccional feminista”. “A mí lo que me interesó fue, como habitamos en el mundo, que todas las voces esten entremezcladas y no separadas por categorías. Usualmente se usa un binomio de mujeres y disidencias sexuales. Mi idea fue que eso no estuviera porque no es un encuentro pensado desde ese lugar. La idea es pensar el libro más allá del libro: en quiénes están detrás del libro o las comunidades que se arman alrededor del libro”, explicó De Cicco.



En este sentido, las subjetividades, voces poéticas y emplazamientos políticos encarnados de las personas participantes son múltiples, como las propuestas de cruzamiento entre ellas: las disidencias sexo-genéricas, la negritud, el activismo por la diversidad corporal, serán algunas de las diagonales que se cruzarán en las distintas actividades. El diálogo de apertura tendrá lugar el viernes 19, a las 18, y tendrá como protagonistas a De Cicco y la escritora María Teresa Andruetto.

Ese mismo día comenzarán los talleres sobre “literatura y erotismo”, a cargo de Dahiana Belfiori, y del libro como “revuelta y resistencia”, con Gabriela Halac, de la editorial cordobesa Documenta. “Es la primera vez que viene así que a mí particularmente me alegra muchísimo. Ella se define como artista, no como editora, y esa mirada hace que esos libros sean magnificos”, apuntó Gabby sobre la presencia de Halac.

Los días posteriores habrá dos mesas de lectura de poesía. El sábado, desde las 19.30, estarán Javier Roldán, Wally Rojas, Rocío Muñoz Vergara, Máxima Zalazar, y Andi Nachon (quien también dará un taller sobre “poesía y subjetividad”). El domingo, a las 19, se podrá escuchar a Morena García, Manu Colomino, Romina Bozzini, Marta Dillon, y Tegan Mai Guanco. El segundo día contará también con un diálogo entre Juan Fernando García y Gabriela Borrelli Azara sobre su último libro “Cartas a jóvenes poetas”, y performance “Fricción” de Alma de Camaleón.

El libro como acto de resistencia

Toda la programación de “ExCéntriques”, que se puede consultar de forma completa en la web y redes sociales del CCPE, da cuenta de su intencionalidades políticas, de esta construcción de “resistencias en tiempos distópicos”. “La idea es no pensar la resistencia como una respuesta instantánea a lo que sería el backlash, una reacción a una reacción, sino como un proceso creativo continuo. Yo le digo nómade y mutante porque no tenemos una única estrategia quienes somos artistas y a quienes nos interesa la dimensión política de esas disciplinas en las que trabajamos”, detalló Gabby sobre este punto.

En este ciclo, que también tendrá dos conversatorios (uno en torno a prácticas de escritura y lectura disruptivas el sábado, y otro el domingo sobre cómo pensar los derechos humanos en la Argentina de hoy), la resistencia es necesaria e inherentemente colectiva.

Otro de los objetivos del ciclo es recuperar al libro de su percepción meramente mercantil y devolverle sus infinitas potencias simbólicas y materiales: como creador de comunidades, como generador de trabajo, como espacio de disputa y multiplicación de sentidos. De esta forma, “ExCéntriques” dialoga, siempre disruptivamente, con el contexto político nacional, donde recientemente el gobierno buscó derogar, a través del proyecto de Ley Bases (conocido como “Ley ómnibus”), la Ley del Libro que protege a los actores más pequeños de la cadena librera, como editoriales y librerías independientes, “esas voces que se pretenden lejos del centro pero que están creando su centro”.

“La tata Rich, Adrienne Rich, una poeta que yo admiro, dice que la poesía es tan importante como cualquiera de los otros elementos importantes para la vida”, apuntó Gabby. En este marco, el elemento disruptivo, contra toda sugerencia de “necesidad y urgencia”, es que la existencia de los libros y la cultura, y el acceso a ellos como derecho, no son excluyentes de otros derechos fundamentales. “En este preciso momento, están cerrando todo: acceso a la alimentación y el acceso a la cultura”, remarcó Gabby, y agregó que, en este contexto, “cuidar estos encuentros también es justicia social”.

“Como esto no se deroga, nos seguimos encontrando en cualquier esquina, o en un centro cultural. Las formas de encontrarnos como micropolíticas culturales, eso no se para. Y ese es el espíritu de este encuentro, y esa es la idea del poema de June Jordan que acompaña la invitación”, cerró De Cicco. Ese texto breve, titulado “Llamado a todas las minorías silenciosas”, clama: “Ey / vamos / salgan / de donde estén / necesitamos tener esta reunión / junto a este árbol / que ni siquiera / fue plantado / aún”.