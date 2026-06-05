Lionel Messi despidió al Indio Solari: "Siempre en nuestros corazones"

El capitán de la selección argentina posteó una foto del cantante con un sentido mensaje. Claudio Tapia y la AFA también dejaron su pésame por el fallecimiento del artista

El fallecimiento de Carlos “Indio” Solari enlutó a toda la Argentina , con una repercusión solo entendible por la cantidad de personas que atravesó la música del fundador de Los Redondos. Y desde la concentración de la selección argentina, Lionel Messi despidió al artista con un mensaje especial .

A través de su cuenta de Instagram, el capitán de la selección argentina publicó una foto del cantante en un recital y agregó: “Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.”.

El mensaje de Messi se sumó así a diversas reacciones del mundo deportivo. La propia Asociación de Fútbol Argentino (AFA) lanzó un comunicado homenajeando a Solari .

Además, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, manifestó su “profundo dolor” por el fallecimiento del artista y agradeció por el “arte, representar al pueblo y trasmitir tanto a través de tu música”.

“Se fue un ídolo, historia del rock nacional y leyenda absoluta”, cerró el dirigente deportivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2062903392029098345&partner=&hide_thread=false Un profundo dolor por tu fallecimiento, Indio querido. Gracias por tu arte, por representar al Pueblo y por transmitir tanto a través de tu música.



Se nos fue un ídolo, historia del rock nacional. En este día y cada día, leyenda absoluta. Que en paz descanses pic.twitter.com/Q6wzRawZp4 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) June 5, 2026

Qué dijo la AFA de la muerte del Indio Solari

Poco después de confirmarse el fallecimiento del cantante, la AFA lanzó un comunicado especial para recordarlo. “La noticia de la muerte del Indio Solari golpea mucho más allá de la música”.

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La casa madre del fútbol argentino destacó la obra de Solari y sostuvo que “encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares” con sus canciones plasmadas en las hinchadas argentinas o banderas que se colgaban en cada estadio. “En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos”, sostuvo la AFA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2062910501063946713&partner=&hide_thread=false #ProfundoDolor El artista que también sonó en las tribunas: el fútbol argentino despide al Indio Solari, una voz que se volvió bandera popular.



https://t.co/j8NtgPFSnw pic.twitter.com/4HZGmyoH6z — AFA (@afa) June 5, 2026

“Hoy el fútbol argentino despide a una figura irrepetible de la cultura nacional. Quedarán sus letras, sus melodías y esa presencia inconfundible que seguirá sonando cada fin de semana en los estadios”, agregó el comunicado y sostuvo que el artista estará presenta “cada vez que una tribuna vuelva a cantar”.

En este sentido, la AFA reveló que este fin de semana se realizará un minuto de silencio en los partidos de la Primera Nacional, Primera B y Primera C que se disputen este fin de semana.