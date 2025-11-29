¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece estar analizando una oferta de otro equipo

El delantero paraguayo fue uno los futbolistas más regulares del año pero su contrato se termina el 31 de diciembre.

Cocoliso González podría estar analizando un ofrecimiento de Belgrano para mudarse a Córdoba. Su contrato con Newell's termina el 31 de diciembre.

Fuera de competencia y sumido en un clima preelectoral, Newell's atraviesa días particulares como club: mientras el plantel descansa, el equipo de primera división no tiene técnico y tampoco puede avanzar en definiciones estratégicas sobre la conformación del plantel para la temporada 2026.

Las elecciones para renovar la comisión directiva son el 14 de diciembre y hasta entonces no se puede esperar ninguna novedad en torno al cuerpo técnico y el equipo. Se puede intuir que muchos jugadores no continuarán en el club, aunque de momento no son más que especulaciones.

Se sabe que varios futbolistas quedan libres y se intuye que algunos no seguirán. No sería extraño ni cuestionable que esos jugadores estén escuchando ofertas o incluso negociando su incorporación a otros equipos. Son las reglas del juego y, mientras Newell's no pueda avanzar, todo puede pasar.

En Belgrano conocen bien a Cocoliso González

Podría ser el caso de Carlos González. Cocoliso fue uno de los pocos jugadores de rendimiento aceptable en el año, pero su contrato termina el 31 de diciembre y quedará en libertad de acción. Pero un posteo que hizo este sábado en las redes sugieren que pudo haber recibido un ofrecimiento para jugar en otro club.

Cocoliso publicó una foto en la que se ve pensativo. Y la imagen está acompañada de un breve texto: "¿Te gustaría jugar en Belgrano?", dice.

¿Recibió el delantero paraguayo un guiño del Pirata para mudarse a Córdoba? Oficialmente no se sabe nada, aunque su posteo parace muy sugerente. En Belgrano lo conocen bien, ya que González le hizo un golazo a Belgrano cuando lo eliminó en la Copa Argentina. Y, de los jugadores de Newell's, es quizá uno de los que con seguridad podrían emigrar a otro equipo.