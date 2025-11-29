La Capital | Ovación | Newell's

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece estar analizando una oferta de otro equipo

El delantero paraguayo fue uno los futbolistas más regulares del año pero su contrato se termina el 31 de diciembre.

29 de noviembre 2025 · 17:51hs
Cocoliso González podría estar analizando un ofrecimiento de Belgrano para mudarse a Córdoba. Su contrato con Newells termina el 31 de diciembre.

Virginia Benedetto

Cocoliso González podría estar analizando un ofrecimiento de Belgrano para mudarse a Córdoba. Su contrato con Newell's termina el 31 de diciembre.

Fuera de competencia y sumido en un clima preelectoral, Newell's atraviesa días particulares como club: mientras el plantel descansa, el equipo de primera división no tiene técnico y tampoco puede avanzar en definiciones estratégicas sobre la conformación del plantel para la temporada 2026.

Las elecciones para renovar la comisión directiva son el 14 de diciembre y hasta entonces no se puede esperar ninguna novedad en torno al cuerpo técnico y el equipo. Se puede intuir que muchos jugadores no continuarán en el club, aunque de momento no son más que especulaciones.

Se sabe que varios futbolistas quedan libres y se intuye que algunos no seguirán. No sería extraño ni cuestionable que esos jugadores estén escuchando ofertas o incluso negociando su incorporación a otros equipos. Son las reglas del juego y, mientras Newell's no pueda avanzar, todo puede pasar.

Leer más: Un jugador de Central en la mira: Sampaoli le pidió a Atlético Mineiro que averiguara por una figura canalla

En Belgrano conocen bien a Cocoliso González

Podría ser el caso de Carlos González. Cocoliso fue uno de los pocos jugadores de rendimiento aceptable en el año, pero su contrato termina el 31 de diciembre y quedará en libertad de acción. Pero un posteo que hizo este sábado en las redes sugieren que pudo haber recibido un ofrecimiento para jugar en otro club.

Cocoliso publicó una foto en la que se ve pensativo. Y la imagen está acompañada de un breve texto: "¿Te gustaría jugar en Belgrano?", dice.

¿Recibió el delantero paraguayo un guiño del Pirata para mudarse a Córdoba? Oficialmente no se sabe nada, aunque su posteo parace muy sugerente. En Belgrano lo conocen bien, ya que González le hizo un golazo a Belgrano cuando lo eliminó en la Copa Argentina. Y, de los jugadores de Newell's, es quizá uno de los que con seguridad podrían emigrar a otro equipo.

Cristian Fabbiani habló sobre su paso por Newells y dijo que no entendiende por qué se fue.

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Los aspirantes a la conducción de Newells. Bombón Rosada, el Color Ré, Julián González, Roberto Battión y Esteban Amut, durante la nueva presentación que hizo Fuerza Leprosa, de cara a los comicios del 14 de diciembre.

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

El mendocino estuvo un largo tiempo inactivo en Newells debido a una lesión.

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Herrera se convirtió en base a buenas producciones individuales y goles en el refuerzo de Newells de mejor funcionamiento en el Clausura.

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida