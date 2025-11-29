Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

Lo buscaban desde hacía un mes. El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición pero pudo ser identificado por la documentación que llevaba

El ciudadano turco Efe Saravoglu fue encontrado sin vida al costado de una ruta en Buenos Aires y con una máscara de Spiderman puesta.

Un joven ciudadano turco de 24 años fue hallado sin vida al costado de una ruta en la provincia de Buenos Aires y bajo extrañas circunstancias, ya que el cuerpo estaba boca abajo y tenía una máscara de Spiderman puesta . Hacía un mes que el Consulado de Turquía en Buenos Aires había denunciado su desaparición.

Efe Saravoglu fue encontrado sin vida al costado de la Ruta 3, a la altura del kilómetro 82,5, en Cañuelas y con una máscara de Spiderman puesta. Pudieron identificarlo por un documento que hallaron entre sus ropas , mientras que la Justicia investiga las circunstancias de su muerte.

La Comisaría 1° de Cañuelas encontró el cuerpo boca abajo, vestido con un buzo negro, un jean azul, zapatillas y una máscara roja de Spiderman . En principio, el cuerpo "no era identificable" debido al estado en el que se encontraba, según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

Saravoglu era buscado desde el 27 de octubre , luego de que el Consulado de Turquía en Buenos Aires presentara la denuncia de desaparición ante la Policía de la Ciudad . En la investigación participaban el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal (PFA) y el propio consulado.

Un mes desaparecido

La causa por la desaparición estaba en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, a cargo del fiscal Pablo Recchini.

En ese marco, surgió un dato: el 27 de octubre fue la última vez que el celular de Saravoglu registró actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Precisamente, luego de que un amigo suyo, también turco y residente en el barrio de Palermo, lo pasara a buscar en un Peugeot 207.

Sin embargo, la cuestión más inquietante es que el celular de su amigo reportó actividad en Cañuelas al día siguiente, el 28 de octubre. Unos días después, el 7 de noviembre, se retiró del país hacia Marruecos. Por este motivo, el pasado jueves la PFA incautó el Peugeot y realizó peritajes en busca de rastros.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de La Plata para realizarle una autopsia. El Ministerio Público Fiscal (MPF) mantiene el caso caratulado como "averiguación de causales de muerte".