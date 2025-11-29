Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos Los delincuentes tenían encima celulares y joyas robadas a la dueña del comercio, a quien le habían apuntado con un objeto que simulaba ser un arma 29 de noviembre 2025 · 18:04hs

El material robado de la joyería fue recuperado en el momento.

Dos hombres fueron arrestados este viernes, alrededor de las 20, en inmediaciones de Juan Pablo II y Pérez Bulnes, en la zona noroeste, por una brigada de la Policía Motorizada. Fueron señalados como los autores de un robo en una joyería de la zona y, al momento de su aprehensión, tenían celulares y joyas robadas en el comercio.

Las actuaciones se dieron luego de que personal policial llegó a una joyería de José María Rosa al 1200, donde una comerciante relató que dos hombres habían cruzado el puente peatonal y entraron a su local.

Según denunció, la intimidaron con un objeto que simulaba ser un arma de fuego y se llevaron un iPhone y un paño exhibidor con cadenas y anillos de acero bañados en oro. La mujer aportó las descripciones que permitieron activar un operativo cerrojo.

Minutos después, en Juan Pablo II y Pérez Bulnes, los agentes detuvieron a Marcos P. y Ángel A., quienes tenían en su poder el celular sustraído y las joyas coincidentes con las denunciadas. A pesar de un patrullaje a pie, no lograron hallar el elemento utilizado para la intimidación. Las actuaciones y lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría 16ª.