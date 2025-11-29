La Capital | Policiales | joyería

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Los delincuentes tenían encima celulares y joyas robadas a la dueña del comercio, a quien le habían apuntado con un objeto que simulaba ser un arma

29 de noviembre 2025 · 18:04hs
El material robado de la joyería fue recuperado en el momento.

El material robado de la joyería fue recuperado en el momento.

Dos hombres fueron arrestados este viernes, alrededor de las 20, en inmediaciones de Juan Pablo II y Pérez Bulnes, en la zona noroeste, por una brigada de la Policía Motorizada. Fueron señalados como los autores de un robo en una joyería de la zona y, al momento de su aprehensión, tenían celulares y joyas robadas en el comercio.

Las actuaciones se dieron luego de que personal policial llegó a una joyería de José María Rosa al 1200, donde una comerciante relató que dos hombres habían cruzado el puente peatonal y entraron a su local.

Según denunció, la intimidaron con un objeto que simulaba ser un arma de fuego y se llevaron un iPhone y un paño exhibidor con cadenas y anillos de acero bañados en oro. La mujer aportó las descripciones que permitieron activar un operativo cerrojo.

>> Leer más: Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Minutos después, en Juan Pablo II y Pérez Bulnes, los agentes detuvieron a Marcos P. y Ángel A., quienes tenían en su poder el celular sustraído y las joyas coincidentes con las denunciadas. A pesar de un patrullaje a pie, no lograron hallar el elemento utilizado para la intimidación. Las actuaciones y lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría 16ª.

Noticias relacionadas
La banda del Boli Blanca se dedicaba al microtráfico en barrios de la zona norte de Rosario y otras localidades. 

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero, de 21 años, fue detenido tras salir del Heca. 

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Personal policial de Fray Luis Beltrán realiza las primeras medidas en el galpón donde hallaron a Esteban Cisneros

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Parte de la cocaína secuestrada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Ver comentarios

Las más leídas

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Lo último

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Un grupo de voluntarios de Rosario llevó a cabo una colecta para la Fundación del Garrahan. Este lunes tendrá su cierre con un jornada solidaria. Cómo colaborar

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias
politica

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe
La Región

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman
Información general

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Newells: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Newell's: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Ovación
Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar
Ovación

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Franco Colapinto cometió excesos en la clasificación de Qatar, sale último y Pierre Gasly se lució

Franco Colapinto cometió excesos en la clasificación de Qatar, sale último y Pierre Gasly se lució

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Policiales
Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos
Policiales

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

La Ciudad
Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
La Ciudad

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco
Política

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi
Ovación

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante
La Ciudad

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país
Salud

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida