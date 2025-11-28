La Capital | Economía | subsidios

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

Se viene el fin de la “segmentación de subsidios”. Identificaron 2,6 millones de hogares anotados como de “bajos ingresos” que no lo justificaron

28 de noviembre 2025 · 10:52hs
Se termina la segmentación de subsidios

Se termina la segmentación de subsidios

El gobierno nacional avanza con un cambio en el esquema de subsidios a los servicios públicos de luz y gas. Por un lado, el Poder Ejecutivo busca simplificar el esquema actual. Pero también quiere recortar el gasto destinado en estas subvenciones, lo que significará un incremento en las tarifas que pagan los hogares.

En este marco, implementarán un nuevo esquema a partir de enero de 2026 para enfocarse en los hogares que más lo necesitan. Se eliminará la segmentación actual por niveles (N1, N2, N3) y se creará un sistema único de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La mayoría de la población experimentará un aumento en sus facturas, ya que se espera que unos 7,5 millones de hogares pierdan los subsidios.

Cambios principales en los subsidios

Usuarios con subsidios: serán aquellos hogares con ingresos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a menos de $3.641.397 mensuales (aproximadamente), además de no cumplir con otros criterios de exclusión (como tener más de dos vehículos, tres o más propiedades, o embarcaciones/aeronaves de lujo).

Usuarios sin subsidios: serán los hogares con ingresos superiores a tres CBT o que cumplan con los criterios de exclusión mencionados.

Subsidio temporal de verano: se aplicará un subsidio adicional excepcional del 25% en enero para la energía y el gas, el cual se reducirá gradualmente hasta desaparecer en diciembre de 2026.

Subsidios por temporada: se focalizará el subsidio en los meses de mayor consumo. Habrá subsidios de gas en invierno (abril-septiembre) y subsidios de luz en verano. Durante el resto del año, no habrá subsidios para el gas y se reducirá el de la luz.

Las personas que ya estaban inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (Rase) serán migradas automáticamente, pero podrán actualizar su información.

Leer más: Empresarios con subsidios y casas sin jubilados: la EPE detectó irregularidades en el consumo

Las tarifas tendrán nuevos valores

Las tarifas mostrarán el costo real de la energía, con un precio mayorista único de gas de $3,80 por millón de BTU y un valor monómico de electricidad estimado en $75 por megavatio-hora.

Por qué Nación toma la decisión

En principio, hay un motivo fuerte que argumenta el gobierno nacional a la hora de explicar esta decisión de quitar subsidios. Por un lado, la disminución del gasto público: el objetivo del goierno es reducir el gasto en subsidios energéticos del 0,65% del PBI en 2025 a 0,5% en 2026, lo que podría significar un ahorro de unos 1.000 millones de dólares.

Por el otro, se advierte que habrá una consulta pública: el nuevo esquema será sometido a análisis online antes de su implementación a partir de enero.

Noticias relacionadas
El incremento en la factura de gas promedio mensual no superará los $900.

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Miguel Vivas, titular del sindicato de Alimentación, fue proclamado secretario general de la CGT Rosario.

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

El dólar oficial cerró a $1.474,55 en el Banco Nación.

El Merval encadenó tres subas y el dólar oficial cortó su rally tras la licitación del Tesoro

Tras la quita de retenciones, las empresas petroleras deberán asegurar la producción y los programas de inversión requeridos para dar continuidad a la actividad.

Neuquén y Santa Cruz se suman a la quita de retenciones al petróleo

Ver comentarios

Las más leídas

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Lo último

Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

El hermano del jefe de Los Monos quedó preso y será imputado la semana próxima por una causa de microtráfico en la zona sur de Rosario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Economía

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Ovación
Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron
OVACIÓN

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Verón cuestionó el título de Central y acusó a la AFA de fuertes amenazas 

Verón cuestionó el título de Central y acusó a la AFA de "fuertes amenazas" 

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Policiales
Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

La Ciudad
La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

Javkin celebró la autonomía municipal: Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza

Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
La Ciudad

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil
Ovación

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares