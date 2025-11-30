Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

El nombre de David Oggero no es muy conocido en el mundo Central de las redes sociales. Pero el entrenador de arqueros del equipo de Ariel Holan fue una pieza muy importante del engranaje que llevó a los canallas a ser campeones de la Liga 2025.

Mantiene un bajo perfil y no es muy afecto a las notas personales. Cree que los protagonistas de la película son los arqueros que partido a partido salen a ponerle un cerrojo al arco canalla.

Los de Central (Jorge Broun y Axel Werner en cancha y Damián Fernández en el banco) tuvieron un año histórico. De los 37 partidos que el equipo disputó en el año entre todas las competiciones, en 20 terminó con la valla invicta.

Nunca en torneos de AFA desde 1939 los de Arroyito terminaron con el arco en cero en el 54 % de los partidos. Ni siquiera en la B Nacional 2012/13 con Miguel Russo como DT y Mauricio Caranta en el arco, cuando cosecharon 18 vallas invictas sobre 38 partidos (47 %).

Como si esto fuese poco, Central fue el equipo con menos goles en la tabla anual y entre el gol de Ian Subiabre de River (V) 2-2 hasta el tanto de Manuel Lanzini de Vélez (V) 2-1, los canallas estuvieron 575 minutos sin recibir goles como visitantes, algo que nunca había pasado en la historia desde que se incorporó a los torneos de AFA en 1939.

image

La historia de David Oggero en las inferiores canallas

Oggero atajó 37 partidos en la 4ª de AFA de Central entre 2001 y 2003 con unos números espectaculares ya que los canallas ganaron 27 partidos, empataron 4 y perdieron solamente 6. En el Clausura 2001 con esta división y Daniel Teglia como DT se consagró campeón en un equipo donde la mayoría debutó en primera como Luciano Figueroa, Paulo Ferrari, Hernán Encina, Emiliano Papa, Leonardo Borzani, Germán Leonforte, Mauro Poy y Juan Grabowski entre otros.

Además, ganó el único partido que jugó en reserva el 27 de octubre de 2002 contra Independiente (V) 2-1 y Francisco Russo como entrenador. Y alcanzó a estar un partido en el banco de suplentes de Central el 24 de noviembre de 2002 frente a Banfield (L) 1-0 con Miguel Russo como DT.

“Fue algo soñado y buscado haber firmado una planilla con la primera división de Central si bien no me tocó atajar. Tuve esa chance porque lo habían expulsado al Rifle Castellano y tuve chances de ser titular. El otro era Claudio Manchado. Russo habló días antes con nosotros y nos manifestó que los dos teníamos chances de atajar, pero tomó una decisión lógica de optar por un arquero con mayor experiencia. Pero fue una experiencia maravillosa haber estado allí ya que uno es hincha y fue un sueño cumplido”, recordó.

Respecto a cuándo le picó el bichito respecto a su actual profesión dijo: “La decisión de ser entrenador de arqueros la tomé mucho antes de terminar mi carrera profesional. Tenía muy claro lo que quería. Comencé a ver cosas del puesto que no se trabajaban y a idear con muchos años de anticipación una metodología respecto al nuevo fútbol que se venía por los arqueros. Me retiré en Panamá y ahí mismo me dieron la chance de comenzar con esta nueva función. Ya que terminé plasmando lo que venía estudiando a ese tiempo. Los resultados fueron buenos ya que logramos cuatro títulos y tuvimos pocos goles en contra. Fueron pasando los años, implementando otras herramientas y afirmando la metodología de trabajo”.

La capacitación y la metodología de trabajo

El entrenador de arqueros de Central añadió: “Mi capacitación fue viendo el trabajo de otros entrenadores de arqueros y sacando las cosas positivas. Me había enfocado en el nuevo arco a nivel mundial, donde el arquero era más participativo. Nosotros trabajamos con una metodología basada en el posicionamiento, la técnica y el perfil. Esas tres cosas van de la mano que es lo que mostramos a la perfección. No hay arquero que no pueda atajar teniendo en cuenta lo posicional y lo técnico. Cuando se habla de esto no es solo jugar con los pies sino de otras cosas que competen a esto como el blocaje, el anclaje, pasaje y balanza. Además, entendemos que cada técnica tiene su perfil en base al posicionamiento ante la bisectriz del balón, siempre tratando de resguardar el primer palo. Queremos que el arquero también juegue como un líbero, con buen pie tanto de corta como de larga distancia. Apuntamos de crear en el puesto a chicos con perfil europeo que el día de mañana puedan atajar allá y que el club se favorezca con una buena venta”.

En cuanto a su llegada al club expresó: “Mi llegada a Central se da en el inicio de la gestión de Gonzalo Belloso y Paulo Ferrari. Creyeron en mí para cumplir este rol. Si bien ya estaba trabajando con el Loncho en su cuerpo técnico pude comenzar a trabajar. Arranqué en reserva y como coordinador en esta área de divisiones inferiores. Todos trabajamos lo mismo y tenemos un grupo espectacular. Fue una gran oportunidad para volver a casa. Teníamos la obsesión de cerrar el arco y tuvimos un año espectacular”.

image

"Somos campeones, no tengo la menor duda"

“Trabajar con Ariel Holan y su cuerpo técnico es una gran experiencia y me siento bendecido. Son grandes personas y están muy capacitadas. Lo tomamos al Profesor como nuestro segundo padre ya que tiene un trato espectacular y una enseñanza especial. Aprendo día a día cosas nuevas y eso sirve para superarme ya que Holan tiene una visión muy amplia”, continuó Oggero.

“No me sorprenden los números porque a lo largo del año fue lo que trabajamos. No fue por casualidad ya que se planificó, se charló y se trabajó. Holan siempre dijo que era fundamental terminar con el arco en cero. Fuimos merecidos campeones de la tabla anual y la premiación fue justa. Somos campeones. No tengo la menor duda. La institución entera lo vive así”, finalizó.