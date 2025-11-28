Tragedia vial: se conocieron las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

El MPA difundió los nombres de las cuatro mujeres vecinas de Máximo Paz y del hombre que vivía en Alcorta, quienes murieron en un choque frontal en la ruta 90

Luego de la tragedia, los bomberos debieron trabajar para quitar los cuerpos de los vehículos.

Las localidades de Alcorta y Máximo Paz , ambas del departamento Constitución, no salen de su conmoción por la tragedia vial ocurrida la madrugada de este viernes sobre la ruta provincial 90, entre ambos pueblos, y que se cobró las vidas de cuatro mujeres y un hombre tras un choque frontal entre los autos en los que circulaban . Durante la tarde, fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dieron a conocer las identidades de las víctimas.

El accidente se produjo alrededor de las 0.20 de la madrugada de este viernes a la altura del kilómetro 86 de esa carretera. Allí, y según indicó la Agencia Provincial de Seguridad Vial, un Ford Focus, conducido por un hombre oriundo de Alcorta, chocó de frente con un Volkswagen Gol, en el que iban cuatro mujeres que vivían en Máximo Paz .

Como consecuencia del impacto, tres de las víctimas que iban en el Gol fallecieron en forma instantánea. La cuarta pudo ser rescatada con vida del interior del rodado y derivada al Hospital Samco de la zona, pero murió a los pocos minutos mientras era atendida por los médicos.

Según la información proporcionada a La Capital por el Ministerio Público de la Acusación, las mujeres fallecidas, vecinas de Máximo Paz, fueron identificadas como Nancy Gloria Albarracin, de 63 años; Claudia Patricia Risso, de 56; Nanci Beliera, de 58, y Marisa Grimi, también de 58.

Al conductor del Ford Focus, en tanto, se lo identificó como Javier Alberto Pellegrini, de 49 años, vecino de Alcorta.

>> Leer más: Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

La Fiscalía Regional en Villa Constitución, que interviene en el caso por cuestiones de jurisdicción, indicó al Gabinete Accidentológico se realice pericias de planimetría, fotografía, levantamiento de rastros y toma de testimonios para determinar la mecánica del siniestro.

accidente ruta -90 Los vehículos involucrados el choque ocurrido este viernes cerca de Alcorta Foto: Policía de Santa Fe.

La investigación

Las fuentes de la APSV, por su parte, agregaron que otro vehículo se vio involucrado en el siniestro. Se trató de una Ford Ecosport, en la que iban dos hombres, que colisionó con partes de los autos que chocaron antes y quedaron sobre el asfalto. Los voceros aclararon que los ocupantes de la Ecosport no sufrieron lesiones.

Luego de las tareas de pericias y demás investigaciones, Bomberos Voluntarios de Alcorta y Máximo Paz trabajaron en la extracción de las víctimas que se encontraban en los distintos habitáculos. Según se supo, tuvieron que cortar los dos autos para poder retirar los cuerpos atrapados dentro de los vehículos. La ruta estuvo cortada en ese lugar hasta las 6.10, hora en que finalizaron las tareas de los peritos.

Alcorta es una localidad del departamento Constitución, que se levanta en el cruce de la Ruta Nacional 178 con la Provincial 90. Se ubica a 95 kilómetros al sur de Rosario y a 85 kilómetros de Villa Constitución, cabecera departamental. Según datos provisorios del censo 2022 tenía a ese año 7.591 habitantes.

Máximo Paz se encuentra sobre la ruta 90 en el mismo departamento del sur santafesino, entre Alcorta y Santa Teresa. Está a 78,6 kilómetros de Rosario y a 70 de Villa Constitución. Según estimaciones de 2023, tenía a ese año entre 3.800 y 3.900 habitantes.