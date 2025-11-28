La Capital | tragedia

Tragedia vial: se conocieron las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

El MPA difundió los nombres de las cuatro mujeres vecinas de Máximo Paz y del hombre que vivía en Alcorta, quienes murieron en un choque frontal en la ruta 90

28 de noviembre 2025 · 15:46hs
Luego de la tragedia

Luego de la tragedia, los bomberos debieron trabajar para quitar los cuerpos de los vehículos.

Las localidades de Alcorta y Máximo Paz, ambas del departamento Constitución, no salen de su conmoción por la tragedia vial ocurrida la madrugada de este viernes sobre la ruta provincial 90, entre ambos pueblos, y que se cobró las vidas de cuatro mujeres y un hombre tras un choque frontal entre los autos en los que circulaban. Durante la tarde, fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dieron a conocer las identidades de las víctimas.

El accidente se produjo alrededor de las 0.20 de la madrugada de este viernes a la altura del kilómetro 86 de esa carretera. Allí, y según indicó la Agencia Provincial de Seguridad Vial, un Ford Focus, conducido por un hombre oriundo de Alcorta, chocó de frente con un Volkswagen Gol, en el que iban cuatro mujeres que vivían en Máximo Paz.

Como consecuencia del impacto, tres de las víctimas que iban en el Gol fallecieron en forma instantánea. La cuarta pudo ser rescatada con vida del interior del rodado y derivada al Hospital Samco de la zona, pero murió a los pocos minutos mientras era atendida por los médicos.

Quiénes eran las víctimas de la tragedia vial

Según la información proporcionada a La Capital por el Ministerio Público de la Acusación, las mujeres fallecidas, vecinas de Máximo Paz, fueron identificadas como Nancy Gloria Albarracin, de 63 años; Claudia Patricia Risso, de 56; Nanci Beliera, de 58, y Marisa Grimi, también de 58.

Al conductor del Ford Focus, en tanto, se lo identificó como Javier Alberto Pellegrini, de 49 años, vecino de Alcorta.

>> Leer más: Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

La Fiscalía Regional en Villa Constitución, que interviene en el caso por cuestiones de jurisdicción, indicó al Gabinete Accidentológico se realice pericias de planimetría, fotografía, levantamiento de rastros y toma de testimonios para determinar la mecánica del siniestro.

accidente ruta -90
Los vehículos involucrados el choque ocurrido este viernes cerca de Alcorta

Los vehículos involucrados el choque ocurrido este viernes cerca de Alcorta

La investigación

Las fuentes de la APSV, por su parte, agregaron que otro vehículo se vio involucrado en el siniestro. Se trató de una Ford Ecosport, en la que iban dos hombres, que colisionó con partes de los autos que chocaron antes y quedaron sobre el asfalto. Los voceros aclararon que los ocupantes de la Ecosport no sufrieron lesiones.

Luego de las tareas de pericias y demás investigaciones, Bomberos Voluntarios de Alcorta y Máximo Paz trabajaron en la extracción de las víctimas que se encontraban en los distintos habitáculos. Según se supo, tuvieron que cortar los dos autos para poder retirar los cuerpos atrapados dentro de los vehículos. La ruta estuvo cortada en ese lugar hasta las 6.10, hora en que finalizaron las tareas de los peritos.

Alcorta es una localidad del departamento Constitución, que se levanta en el cruce de la Ruta Nacional 178 con la Provincial 90. Se ubica a 95 kilómetros al sur de Rosario y a 85 kilómetros de Villa Constitución, cabecera departamental. Según datos provisorios del censo 2022 tenía a ese año 7.591 habitantes.

Máximo Paz se encuentra sobre la ruta 90 en el mismo departamento del sur santafesino, entre Alcorta y Santa Teresa. Está a 78,6 kilómetros de Rosario y a 70 de Villa Constitución. Según estimaciones de 2023, tenía a ese año entre 3.800 y 3.900 habitantes.

Ver comentarios

Las más leídas

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Lo último

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Una fracción de Los Monos integra una banda desbaratada a la que le secuestraron 50 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra una banda desbaratada a la que le secuestraron 50 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Una fracción de Los Monos integra una banda desbaratada a la que le secuestraron 50 kilos de cocaína

Traían la droga desde Bolivia para luego distribuirla en otros sitios. Secuestraron además armas, autos, motos, dinero y celulares

Una fracción de Los Monos integra una banda desbaratada a la que le secuestraron 50 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Tragedia vial: se conocieron las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Tragedia vial: se conocieron las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario
Politica

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Ovación
En Newells lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club
OVACIÓN

En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

En Newells lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Jugó en Boca, siempre le fue bien contra River y ahora el Millonario preguntó cuánto vale: ¿lo compra?

Jugó en Boca, siempre le fue bien contra River y ahora el Millonario preguntó cuánto vale: ¿lo compra?

Policiales
Una fracción de Los Monos integra una banda desbaratada a la que le secuestraron 50 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra una banda desbaratada a la que le secuestraron 50 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Ciudad
Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
La Ciudad

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil
Ovación

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red