La Capital | La Ciudad | Autonomía municipal

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

Se establece un marco normativo integral que habilita a la ciudad a regular un amplio espectro de materias. Además, sienta las bases para la futura Carta Orgánica

28 de noviembre 2025 · 10:05hs
La autonomía municipal es ordenanza

Concejo de Rosario

La autonomía municipal es ordenanza

Finalmente, el Concejo declaró la autonomía de la ciudad de Rosario. Además dejó establecida la convocatoria formal a la Convención Estatuyente, encargada de redactar la Carta Orgánica en 2027. ¿Cuáles son los principales ejes temáticos y facultades previstas?

La ordenanza de autonomía municipal establece un marco normativo integral que habilita a la ciudad a regular un amplio espectro de materias, a ejercer plenamente sus competencias propias, modernizar su estructura administrativa y ampliar los canales de participación ciudadana. Asimismo, sienta las bases para la futura redacción de la Carta Orgánica local.

En términos generales, se orienta a transformar la organización institucional, política, administrativa y financiera de Rosario, consolidando un modelo de autogobierno, una gestión pública más eficiente y una democracia urbana fortalecida y participativa.

Autonomía municipal, los ejes

Normativa e institucional: da la posibilidad de dictar la propia Carta Orgánica mediante Convención Estatuyente y la regulación local de sus competencias, sin depender exclusivamente de normativas provinciales.

Ambiente, arbolado y espacio público: Competencia municipal para planificar, controlar y sancionar en materia de arbolado público, sin depender de autorizaciones provinciales. También regulación de aspectos vinculados al ambiente urbano local.

Gestión de terrenos baldíos, salubridad y espacio urbano: Facultad para intervenir terrenos baldíos, realizar saneamiento, desratización, limpieza, con normativas municipales. Derogación / reemplazo de ordenanzas vigentes sobre baldíos, con un régimen actualizado adaptado a la nueva autonomía.

Parque automotor municipal / disposición de vehículos: Nueva regulación para los vehículos enviados al corralón: no solo compactación, sino posibilidad de reutilización o venta por subasta pública. Revisión de plazos de reclamo por propietarios, ajuste normativo, reordenamiento de competencias.

autonomia

Contrataciones públicas, compras y adquisiciones: Introducción de mecanismos como “Compra Ágil” para adquisiciones de bajo monto o urgentes. Establecimiento de subastas públicas o remates para bienes inmovilizados municipales. Modernización del régimen de compras y contrataciones, con normas adaptadas a la realidad local.

Régimen administrativo y judicial municipal: Creación de un régimen local de recursos administrativos y judiciales (reconsideración, apelación, revisión, aclaratoria,entre otros), con plazos y procedimientos propios. Sistematización normativa de trámites, actos administrativos y procedimientos internos, para mejorar celeridad, eficiencia y seguridad jurídica.

>>> Leer más: Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

Gobierno digital, datos abiertos y modernización institucional: Normativa municipal para transformación digital, protección de datos personales, interoperabilidad, gobierno basado en datos. Incorporación de tecnologías y prácticas modernas en la administración pública local.

Finanzas municipales, presupuesto y endeudamiento: Facultades para manejar su propio presupuesto, endeudamiento, fuentes de financiamiento local. Regulación del uso de recursos municipales, control del gasto, responsabilidad presupuestaria.

Empleo público municipal y relaciones laborales: Habilitación de paritaria local para trabajadores municipales, con regulación propia en cuanto a salarios, condiciones laborales y representación sindical.

Regulación local del empleo municipal: autonomía para negociar condiciones laborales, salarios y estructura del personal municipal. Base para una Carta Orgánica propia, que estructure de manera definitiva la organización institucional de Rosario, lo que implica un cambio de largo plazo en la gobernanza local.

Democracia

Participación ciudadana, vecinalismo y democracia local: Reconocimiento formal de asociaciones vecinales, con participación en la planificación urbana, servicios, prioridades barriales. Creación de mecanismos institucionales de consulta, deliberación y cogestión con vecinales. Transparencia pública, acceso a la información, y participación ciudadana en decisiones clave.

Proceso constituyente: Convención Estatuyente y Carta Orgánica: Convocatoria de una Convención Estatuyente para redactar la primera Carta Orgánica municipal.

Cambios normativos e institucionales: Transferencia de competencias normativas desde la provincia al municipio: Rosario podrá dictar normas propias en muchas de las áreas que hoy regulan leyes provinciales. Habilitación inmediata de facultades municipales —no se espera a la Carta Orgánica — en áreas como arbolado, baldíos, contrataciones, medio ambiente, entre otras. Modernización institucional: nuevo régimen administrativo, contratación pública más ágil, gobierno digital, administración de datos, procedimientos internos revisados.

Fortalecimiento de la democracia urbana y la participación ciudadana: reconocimiento institucional de vecinales, mecanismos de cogestión, transparencia, participación en decisiones municipales.

Noticias relacionadas
El Concejo se encamina a votar la autonomía municipal este jueves en el recinto de sesiones.

Todo listo para que el Concejo apruebe este jueves la autonomía municipal

El Concejo se encamina a votar la autonomía municipal este jueves en el recinto de sesiones. El 4 de diciembre aprobará el presupuesto 2026.

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

El Concejo se encamina a votar la autonomía municipal este jueves en el recinto de sesiones. El 4 de diciembre aprobará el presupuesto 2026.

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

La Fluvial anunció cruces diarios a la isla Sabino Corsi desde el viernes 5 de diciembre de 2025 por la temporada de verano.

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

Ver comentarios

Las más leídas

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Lo último

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

El hermano del jefe de Los Monos quedó preso y será imputado la semana próxima por una causa de microtráfico en la zona sur de Rosario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Economía

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Ovación
Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron
OVACIÓN

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Verón cuestionó el título de Central y acusó a la AFA de fuertes amenazas 

Verón cuestionó el título de Central y acusó a la AFA de "fuertes amenazas" 

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Policiales
Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

La Ciudad
La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

Javkin celebró la autonomía municipal: Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza

Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
La Ciudad

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil
Ovación

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares