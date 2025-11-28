Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

A raíz del alerta nacional e internacional por brotes de la enfermedad, se recuerda que no pueden recibir la vacuna y corren más riesgos

Los menores de seis meses son los más vulnerables pero hay que tener más cuidado hasta el año, cuando pueden recibir la vacuna contra el sarampión

Ante el alerta epidemiológico que rige en la Argentina por sarampión, una enfermedad severa que tiene chances de reintroducirse en el país (donde ya se registraron casos aislados), las autoridades sanitarias nacionales y provinciales recomiendan no viajar al exterior con menores de 12 meses y mucho menos con quienes tienen menos de 6 meses. Los bebés de menos de un año no pueden recibir la vacuna y se consideran el grupo de mayor vulnerabilidad. "Si una familia donde hay un menor de 6 meses tiene programado un viaje por vacaciones o por otros motivos es mejor que lo postergue, y también hay que ser prudentes con los menores de un año ya que no pueden recibir la vacuna hasta los 12 meses. De ser imposible cancelarlo, entre los 6 y 11 meses el niño o niña debe recibir una dosis de doble o triple viral, denominada dosis cero, y luego le colocarán la del calendario a los 12 meses de vida", explicó a La Capital Analía Chumpitaz, directora de Prevención y Promoción de la Salud de Santa Fe.

A nivel nacional hay un alerta epidemiológico. "En Santa Fe no hay brote por el momento, no es para entrar en pánico pero sí para ocuparse ", dijo la funcionaria. En la provincia esta semana se hizo lo que se denomina un bloqueo ampliado al confirmarse que una familia con varios miembros contagiados con sarampión viajó desde Bolivia hasta Uruguay en colectivo e hicieron paradas en Rosario y otras localidades.

El sarampión está volviendo en todo el mundo por la caída en las tasas de vacunación. Hay lugares fuera de la Argentina donde la situación es muy complicada .

Ante la duda, si uno está por viajar con menores, se pide a los adultos se comuniquen con la compañía aérea para saber si hay brotes en el país de destino. Es necesario también estar atentos a recorridos dentro del territorio nacional, ya que hay zonas donde se han registrado contagios en los últimos meses, como CABA y provincia de Buenos Aires.

Según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) actualizados hasta el 15 de noviembre de 2025, fueron notificados más de 12.000 casos confirmados de sarampión en diez países (aproximadamente el 95% de los casos de la región se concentran en Canadá, México y Estados Unidos), lo que supone un aumento de 30 veces en comparación con 2024. Además, se han registrado 28 muertes: 23 en México, tres en Estados Unidos y dos en Canadá. De los países más cercanos, Bolivia se anota en la lista con brotes de la enfermedad.

Las embarazadas son otro grupo de riesgo. "Pueden viajar si acreditan dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso (doble o triple viral) aplicadas después del año de vida o demostrar inmunidad mediante serología IgG positiva. Se desaconseja viajar a las embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión".

bebe

Dosis y advertencias

Estas son las advertencias del Ministerio de Salud de la Nación y las dosis que deben colocarse de acuerdo a las edades.

Niños menores de 6 meses: aplazar y/o reprogramar el viaje. La vacuna está contraindicada en este grupo etario, que se considera de mayor vulnerabilidad.

Niños de 6 a 11 meses: aplazar y/o reprogramar el viaje. En caso de ser imposible, deben recibir una dosis de vacuna doble viral o triple viral (“dosis cero”). Esta dosis es adicional, luego deberá recibir la vacuna triple viral del Calendario Nacional Vacunación a los 12 meses de vida.

Niños de 12 meses: Deben recibir la primera dosis correspondiente al Calendario Nacional Vacunación con vacuna triple viral.

Niños de 5 años: Deben recibir la segunda dosis correspondiente al Calendario Nacional Vacunación con vacuna triple viral.

Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: Deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (doble o triple viral) aplicadas después del año de vida o demostrar inmunidad mediante serología IgG positiva.

Ante la presencia de fiebre y erupción cutánea, hay que consultar inmediatamente con profesionales de salud". No se debe concurrir a lugares públicos "hasta que un médico lo autorice. Es importante usar barbijo y no circular por lugares cerrados ni viajar en transporte público si uno está con síntomas compatibles", detalló Chumpitaz.

El sarampión es una enfermedad que puede ser mortal y que se contagia con facilidad. Se presenta con fiebre alta, erupción en la piel, secreción nasal, tos.

La familia que pasó por Rosario

Esta semana se elevó la vigilancia epidemiológica en la ciudad y otras localidades santafesinas al constatarse que miembros de un familia que viajó desde Bolivia a Uruguay, con sarampión, pasaron por la ciudad en su recorrido en colectivo.

Cuatro integrantes de una familia ingresaron a mediados de noviembre a la Argentina contagiados de sarampión, la peligrosa enfermedad sobre la que rige un alerta nacional. Los viajeros, que venían de Bolivia entraron por el cruce de Salta y siguieron hasta Uruguay, de donde son oriundos. En su trayecto hicieron paradas en localidades de distintas provincias, entre ellas Rosario, y otras ciudades santafesinas. El grupo familiar, compuesto por siete miembros, hizo el tramo más largo del viaje en dos colectivos pero luego tomaron un tercer ómnibus hasta llegar a destino. La circulación de estas personas por la provincia obligó a incrementar la vigilancia en Santa Fe.

"Entraron al país con síntomas y signos de sarampión. Durante todo el período de contagio estuvieron en un espacio cerrado como es un colectivo e hicieron diferentes paradas, por eso se activaron los protocolos correspondientes. El sarampión es una enfermedad que se transmite fácilmente y frente a este hecho fue necesario tomar medidas, como contactar a los viajeros que compartieron los micros, vacunar a los que no tenían las dosis correspondientes y alertar a la población sobre los síntomas, para evitar que se propague", dijo Analía Chumpitaz.