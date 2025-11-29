La Capital | Policiales | Prisión preventiva

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Sucedió durante un robo y la víctima murió amordazada. Los delincuentes se llevaron su auto pero tenía un sistema de geolocalización

29 de noviembre 2025 · 17:50hs
El juez Hernán Postma determinó la prisión preventiva por dos años para Ricardo César M. y Pablo Andrés O. por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado por la utilización de arma de fuego. El fiscal Alejandro Ferlazzo argumentó que el 8 de noviembre pasado, junto a otra persona ya imputada, ambos ingresaron al domicilio de Miguel Elías Hemadi, en Pérez, y en la maniobra de maniatarlo desencadenaron su muerte.

La reconstrucción del caso indica que los tres llegaron a las inmediaciones de la casa de la víctima en un Volkswagen Bora y esperaron parados en la intersección de las calles Juan XXIII y Moreno. Horas después, ingresaron al patio de la vivienda.

Una vez allí y en el mismo momento que el hijo de la víctima se organizaba para a sacar de la cochera el vehículo de su padre, una Volkswagen Saveiro, uno de los imputados le apuntó con una pistola y lo hizo ingresar a la casa. Tanto a Miguel como a su hijo los tiraron al piso, los ataron de pies y de manos, y les exigieron dinero. Luego golpearon y taparon la boca de Miguel, lo que impidió su respiración y le causó su muerte.

Intento de borrar huellas

Robaron un televisor, una suma de dinero en pesos, dos celulares y la Volkswagen Saveiro, que se encontraba en la cochera de la vivienda. Para ello, uno de los imputados encendió el vehículo, otro abrió el portón de la vivienda y luego de sacar el auto, lo cerraron.

Realizaron un periplo entre Pérez y Rosario, donde se movieron por los barrios Godoy y 7 de Septiembre. En Tarragona al 1200 bis ocultaron el utilitario y, en esa cochera, impactó la geolocalización del celular iPhone sustraído a la víctima.

Mantuvieron oculto el vehículo robado en la cochera y el 13 de noviembre de 2025, a la 1.46, lo sacaron utilizando las llaves del portón para llevarlo, con otro vehículo a la par, por calle Tarragona y Juan B. Justo. Luego llegaron a un descampado de calle 5 de Agosto, ingresando por calle Ovidio Lagos y Circunvalación, e intentaron prenderlo fuego para eliminar evidencias, sabiendo que existía una investigación en curso.

Primero intentaron borrar huellas, luego rociaron el interior de la Saveiro con nafta y, tras ello, quisieron prender fuego el auto pero no lograron su cometido porque personal policial que patrullaba la zona. Por eso, abandonaron el auto y se retiraron. Fueron capturados días después cuando la investigación los situó en un domicilio de zona oeste.

