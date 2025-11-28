La Capital | La Región | Santa Fe

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país

La inversión edilicia y en equipamiento por parte de la provincia superó los 66.000 millones de pesos. Este viernes, a las 18, es el acto inaugural

28 de noviembre 2025 · 13:11hs
El flamante hospital de alta complejidad está en la ciudad de Rafaela 

El flamante hospital de alta complejidad está en la ciudad de Rafaela 

El nuevo Hospital Regional de Rafaela Jaime Ferré, en Santa Fe, con 21.730 m², tecnología de última generación y capacidad para fortalecer la red sanitaria regional se inaugura este viernes y "se convertirá en un efector clave para responder a las necesidades de un territorio en crecimiento, fortalecerá la red sanitaria regional con el acceso a servicios de alta complejidad para más de 460 mil santafesinos", aseguraron desde el gobierno provincial.

La inversión alcanzó los 66 mil millones de pesos. La gestión de Maximiliano Pullaro afirma que se trata del "hospital más moderno de la Argentina" por su alta complejidad y arquitectura.

En el edificio actual del nosocomio, en Lisandro de la Torre 737, ahora llamado "el viejo hospital" continuarán funcionando los consultorios ambulatorios de las especialidades que tiene actualmente el Samco, vacunatorio, enfermería, salud mental, trabajo social, farmacia, Rayos X y ecografía, entre otras prestaciones, para garantizar accesibilidad en ese sector de la ciudad.

Detalles del nuevo edificio

El nuevo hospital de alta complejidad cuenta con cuatro bloques por piso, con planta baja, entrepiso técnico y dos pisos superiores. Presenta doble ingreso (público y de emergencias) y doble circulación para público y personal médico, lo que refuerza la eficiencia y seguridad operativa que distingue a todo el proyecto.

Los patios interiores garantizan ventilación e iluminación natural; las salas de espera son amplias y accesibles, como también los espacios para familiares y las salas de informes privados, entre otras características arquitectónicas. Hay además una Residencia para Madres de otras localidades, que permitirá brindar alojamiento para estar cerca de los niños que transitan una internación.

rafaela hospital

El efector cuenta con tecnología de última generación y capacidad para fortalecer la red sanitaria regional, y convertirse en un efector clave para responder a las necesidades de un territorio en crecimiento, brindando servicios de alta complejidad a más de 460 mil santafesinos.

El hospital tiene más de 170 camas, entre los servicios de Maternidad, Neonatología, Guardia Pediátrica y de Adultos, Internación general y Cuidados Críticos, tanto para adultos como para pacientes pediátricos; y tendrá el único resonador magnético nuclear del sector público en toda la región, además de un tomógrafo, un nuevo equipo de mamografía, siete ecógrafos y dos equipos de Rayos X digital directo.

Camas adaptadas y otros avances

El complejo quirúrgico duplica la capacidad actual, con camillas electrohidráulicas y kits para múltiples especialidades. Suma una segunda torre de cirugía laparoscópica y un electrobisturí de argón, que optimiza la precisión y seguridad en procedimientos complejos. Esta ampliación permitirá reducir en un 50 % la lista de espera quirúrgica en la región.

Las áreas de internación responden a un modelo de cuidados progresivos, que contempla además áreas dedicadas para la atención integral de pacientes de salud mental. Incorporan camas adaptadas para personas con obesidad mórbida y espacios preparados para internación conjunta madre-hijo. La Unidad de Cuidados Críticos dispone de camas con respiradores y monitores conectados a una central de vigilancia en el office de enfermería para una atención inmediata ante cualquier cambio clínico.

La inauguración comenzará a las 18, frente al nuevo edificio ubicado en bulevar Lehmann 2800, donde se podrá acceder a los servicios del Gobierno Provincial en los stand del programa Santa Fe Acá, una feria de emprendedores y propuestas gastronómicas. Desde las 19, dará inicio el acto oficial; y la jornada proseguirá con las presentación de Música para Volar y el cierre de Jorge Rojas.

Luego del acto oficial, el edificio permanecerá abierto al público general, que podrá acceder en forma ordenada y por grupos, a sectores habilitados para observar las características del edificio y el equipamiento, acompañados por personal del hospital y funcionarios del gobierno provincial.

Noticias relacionadas
La condena al policía de la comisaría 7ª se dispuso tras un juicio oral en los Tribunales de Santa Fe.

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace 9 años en Santa Fe

Los perros de Santa Fe se llevaron el 1º y 2º puesto en el campeonato nacional

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas

La olla popular del comedor Rayito de Sol, de Cabín 9, incrementó sus raciones de una semana a la otra.

Con-tensión social en Santa Fe

Seis avionetas vinculadas con el narcotráfico fueron halladas en la región durante el 2025

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

Ver comentarios

Las más leídas

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Lo último

Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

El hermano del jefe de Los Monos quedó preso y será imputado la semana próxima por una causa de microtráfico en la zona sur de Rosario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Economía

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Ovación
Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron
OVACIÓN

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Verón cuestionó el título de Central y acusó a la AFA de fuertes amenazas 

Verón cuestionó el título de Central y acusó a la AFA de "fuertes amenazas" 

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Policiales
Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

La Ciudad
La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

Javkin celebró la autonomía municipal: Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza

Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
La Ciudad

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil
Ovación

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares