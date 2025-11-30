La Capital | suscriptores | Milei

Milei en modo Pac-Man, las fugas en el PJ y el tablero de Pullaro

El presidente suma fichas mientras divide aún más a la oposición. A la defensiva, el peronismo intenta elaborar propuestas propias. Santa Fe: la crisis enciende luces de alerta y activa respuestas

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

30 de noviembre 2025 · 06:05hs
El presidente Javier Milei apuesta a sumar aliados y a fragmentar todavía más a la oposición para reforzar su hegemonía. 

LA CAPITAL/Héctor Rio

El presidente Javier Milei apuesta a sumar aliados y a fragmentar todavía más a la oposición para reforzar su hegemonía. 

Javier Milei sigue en su etapa expansiva. Empoderado tras las elecciones del 26 de octubre, el presidente avanza en un doble movimiento: fragmenta todavía más a la oposición y engorda su polo de poder. Depende de él.

Con paciencia, Karina y el clan Menem suman fichas en el Congreso, que a partir del 10 de diciembre será un ámbito más amigable para La Libertad Avanza. Siempre y cuando el economista y su entorno hayan aprendido las lecciones de los turbulentos primeros dos años de mandato, en que se les evaporaron las mayorías de las manos.

Convertirse en la primera minoría en la Cámara de Diputados es el objetivo más inmediato de los hermanos Milei. Ese status le daría ventaja al oficialismo en el manejo del trámite parlamentario. El recinto se lleva los flashes, pero la verdadera cocina del Congreso son las comisiones.

Como un equipo en alza, para varios jugadores La Libertad Avanza se vuelve la opción más atractiva en el mercado de pases de la política. Revalidada en las urnas, hoy es la única opción no peronista del escenario nacional que ofrece futuro.

image
La diputada Ver&oacute;nica Razzini junto a Patricia Bullrich, futura jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y el presidente de la C&aacute;mara de Diputados, Mart&iacute;n Menem.&nbsp;

La diputada Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich, futura jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En esa lógica se inscribe el paso de los rosarinos Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni a las filas libertarias. Condimentos personales al margen, como la acusación de traición de Gabriel Chumpitaz a la empresaria rosarina, lo importante es que LLA deja de lado la pureza y suma extracomunitarios. Con las dos nuevas incorporaciones, la fuerza que tiene como jefa en la provincia a Romina Diez controlará casi la mitad de las bancas por Santa Fe: nueve sobre diecinueve.

Milei y las miniligas de gobernadores

Con mayor volumen parlamentario, y el acompañamiento por convicción, conveniencia o resignación de la mayoría del sistema político, Milei está ante una oportunidad única: concretar las reformas que piden el FMI y el círculo rojo y por su alto riesgo político nadie quiso, supo o pudo hacer.

En ese camino, Milei no necesita ponerle a todos los que lo acompañan la remera violeta. Sirve también pasar la motosierra por el bloque de Unión por la Patria y que los gobernadores amigables orbiten cerca como átomos sueltos o se agrupen en clubes más pequeños. Dos, tres, muchos bloques federales: esa es la consigna.

Los gobernadores hacen su juego. La ausencia de mayorías rígidas que disciplinen a los díscolos, la disolución de los proyectos nacionales, el control de los recursos naturales de sus comarcas y la porteñización de la política lleva a que los jefes provinciales prioricen sus intereses particulares.

No es perversidad, son los incentivos los que van moldeando una especie de “centrão” criollo. En Brasil, es un collage de parlamentarios sin ideología, que acompañan al gobierno de turno a cambio de beneficios e influencia.

image
El gobernador de Salta, Gustavo S&aacute;enz, y su par de Tucum&aacute;n, Osvaldo Jaldo.&nbsp;

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y su par de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Surgido de las entrañas de un sistema detonado, Milei acentúa la dispersión opositora para crear una hegemonía de minoría. El tiempo dirá si se trata de un proceso de destrucción creativa como el que hablaba el economista Joseph Schumpeter o es un paso más hacia la peruanización de la Argentina.

Por el momento, es una hegemonía con cimientos frágiles. La dependencia de los dólares financieros para domar a la inflación, la pérdida de poder adquisitivo del salario y la destrucción del empleo recuerdan más a los años finales de la convertibilidad que a los años de fiesta del primer menemismo. A eso se suma que esta semana el titular del Indec, Marco Lavagna, tuvo que recurrir al maquillaje estadístico para no blanquear que la economía entró en recesión.

Los dilemas del peronismo

Lejos de pasar a la ofensiva, el peronismo trata de abroquelarse y evitar nuevas fugas. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, hace malabares para tratar de contener a todos. Este martes habrá en Buenos Aires una reunión importante. Allí se conocerá quiénes están dentro y quiénes están afuera.

En UP dan por descontado el divorcio del gobernador Raúl Jalil. Sólo falta el anuncio oficial. El catamarqueño tiene dos problemas, que vuelven su situación más incómoda. Una es que a diferencia del tucumano Osvaldo Jaldo, pionero en independizarse de Unión por la Patria, sí recaerá sobre su espalda el costo de degradar al bloque madre del peronismo a la segunda minoría. El otro es su alianza con la exgobernadora Lucía Corpacci, que sí quiere quedarse en el tinglado que contiene a kirchneristas, massistas y otras tribus.

En cualquier caso, la autonomización de esos gobernadores es señal de un proceso más profundo. Como una supernova, la estrella de Cristina se contrae y expulsa las capas externas hacia fuera.

image
El presidente del bloque de diputados nacionales de Uni&oacute;n por la Patria, Germ&aacute;n Mart&iacute;nez.&nbsp;

El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Sin embargo, el principal problema del peronismo es programático. La reforma laboral es un caso testigo: ¿el PJ adoptará una posición defensiva y se limitará a rol de garante del actual andamiaje del mundo del trabajo, en el que los asalariados registrados son una minoría? ¿O tendrá una propuesta para formalizar al precariado, que percibe derechos que nunca tuvo como privilegios y se siente identificado con el darwinismo de mercado de Milei? En la bancada de UP aseguran que tendrán proyectos propios, tanto para la reforma laboral como para la modificación del sistema impositivo, otra de las cruzadas del libertario.

También Provincias Unidas busca su espacio en este nuevo escenario. Coordinado con Martín Llaryora e Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro impulsa a Gisela Scaglia como presidenta del bloque. La movida reconoce a Santa Fe como uno de los ejes principales de la alianza, le da a la vicegobernadora el lugar de protagonismo que buscaba y, si bien la presidenta del PRO Santa Fe va por su tercer mandato como legisladora nacional, ofrece una renovación de caras en Diputados.

image
La vicegobernadora de Santa Fe y diputada electa, Gisela Scaglia.&nbsp;

La vicegobernadora de Santa Fe y diputada electa, Gisela Scaglia.

En el enojo de Miguel Pichetto —jefe de Encuentro Federal, el antecesor de Provincias Unidas— por la posible designación de Scaglia como jefa se mezclan cuestiones de rosca parlamentaria con un debate sobre el perfil del bloque: un espacio de los gobernadores para gestionar la cooperación y la confrontación con Milei en función de las necesidades de las provincias o una convergencia de políticos profesionales.

Pullaro y el minuto a minuto de la gestión

En paralelo, Pullaro posterga la foto que le falta al álbum de Diego Santilli. El ministro del Interior alternó viajes a las provincias con reuniones en Casa Rosada, en encuentros en los que abundan más las promesas que las realidades. “No hacemos juicios de valor sobre otras reuniones, pero la prioridad es defender los intereses de la provincia. Queremos una agenda de temas que se puedan resolver y que la Nación cumpla con sus compromisos, como lo hacemos nosotros”, dice uno de los colaboradores más cercanos al gobernador.

En la Casa Gris siguen con atención otro recambio en el gabinete de Milei. Es el ascenso de Alejandra Monteoliva, quien reemplazó a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Es un área sensible por la historia reciente de Rosario y la batalla sin fin contra las bandas criminales. La coordinación entre provincia y la Nación nunca estuvo en riesgo, pese a los chispazos de la campaña y la tendencia de Bullrich a sobreactuar para captar atención. “Es una funcionaria muy seria, con un perfil distinto al de Patricia. Hemos trabajado muy bien con ella”, aseguran en el corazón del pullarismo.

Pullaro nota 29.11.25

Más allá de la salida por motivos personales de Alicia Tate de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades, no están previstos grandes cambios en el gabinete provincial. A lo sumo, serán quirúrgicos y en segundas o terceras líneas.

“Lo evaluará Maxi con cada ministro. Siempre hay cosas para corregir, pero llegamos a fin de año con 184 días de clase e inaugurando un hospital en Rafaela”, dicen en el gobierno.

Con su tablero, Pullaro monitorea en tiempo real la marcha de la gestión. En otra pestaña sigue la caída del empleo privado en la provincia. El despido de 35 trabajadores de Cramaco en Sastre y de 30 en Essen en Venado Tuerto son sólo dos ejemplos y el anticipo de un 2026 complicado.

>> Leer más: La doble señal de Santa Fe antes de la reforma tributaria

Como una medida preventiva, la provincia incorporó en la ley tributaria beneficios fiscales a las empresas que contraten empleados. Con esa decisión, el gobierno busca conectar con la demanda de época de baja de impuestos, amortiguar la destrucción de fuentes de trabajo y mostrar un camino alternativo al de Milei, con eficiencia pero también inversión pública.

En ese sentido, Santa Fe es el laboratorio de un proyecto que todavía no tiene lugar en el escenario nacional. En ese terreno, la figura dominante es Milei.

Noticias relacionadas
El local de La Libertad Avanza en Uruguay

Uruguay: militantes libertarios abrieron una sede local de La Libertad Avanza

Javier Milei y Luis Petri, en la ceromia de entrega de sables a integrantes de las FFAA.

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Milei y otro guiño a Estudiantes de La Plata. 

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Un nuevo capítulo de la tensión entre el gobierno libertario y el presidente de la AFA

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Ver comentarios

Las más leídas

Un técnico que algunos ven potable para Newells fue despedido tras una dolorosa goleada

Un técnico que algunos ven potable para Newell's fue despedido tras una dolorosa goleada

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Lo último

Subsidios a la luz y el gas 2026: las respuestas a las dudas más frecuentes

Subsidios a la luz y el gas 2026: las respuestas a las dudas más frecuentes

Santa Fe: liberaron a la mujer que abandonó a su hijo con síndrome de Down

Santa Fe: liberaron a la mujer que abandonó a su hijo con síndrome de Down

Belleza silenciosa: la ciencia que trabaja para mejorar la piel

Belleza silenciosa: la ciencia que trabaja para mejorar la piel

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Las carreras de grado reciben por año unos cien alumnos de otros países que cursan entre un cuatrimestre y un año completos. Buscan tutores para acompañarlos

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Por Carina Bazzoni

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Milei en modo Pac-Man, las fugas en el PJ y el tablero de Pullaro

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei en modo Pac-Man, las fugas en el PJ y el tablero de Pullaro

Congreso: la arena donde La Libertad Avanza quiere dar una batalla tras otra

Por Javier Felcaro
Política

Congreso: la arena donde La Libertad Avanza quiere dar una batalla tras otra

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Por Fermín Sánchez Duque
Motores

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un técnico que algunos ven potable para Newells fue despedido tras una dolorosa goleada

Un técnico que algunos ven potable para Newell's fue despedido tras una dolorosa goleada

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Ovación
Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Por Juan Iturrez
Ovación

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Newells: el desafío de recuperar la memoria y volver a hacerse fuerte en su propia casa

Newell's: el desafío de recuperar la memoria y volver a hacerse fuerte en su propia casa

Policiales
Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos
Policiales

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

La Ciudad
Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario
Politica

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Economía

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco
Política

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi
Ovación

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante
La Ciudad

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país
Salud

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente