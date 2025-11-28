La Capital | Policiales | Dylan Cantero

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

El hermano del jefe de Los Monos quedó preso y será imputado la semana próxima por una causa de microtráfico en la zona sur de Rosario

28 de noviembre 2025 · 13:42hs
Dylan Cantero

Dylan Cantero, de 21 años, fue detenido tras salir del Heca. 

Dylan Cantero, que había recuperado la libertad en diciembre pasado, sobrevivió a dos ataques a balazos en los últimos meses. La última ocasión fue el 17 de noviembre y estuvo internado en el Hospital Clemente Álvarez hasta este viernes. Al recibir el alta quedó detenido en el marco de una causa por microtráfico y será imputado la próxima semana.

Este viernes al mediodía Dylan Cantero fue dado de alta tras estar internado diez días por dos heridas de bala en el abdomen. Minutos después agentes de la Policía Federal se lo llevaron detenido y en silla de ruedas por orden del fiscal César Pierantoni. El funcionario, integrante del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía provincial, lo imputará en el marco de una causa por narcomenudeo.

Fuentes de la investigación adelantaron que la causa se centra en la venta de drogas en la zona sur de Rosario. Puntualmente en el barrio La Granada, cuna de la banda Los Monos.

Dylan Cantero tiene 21 años y era uno de los pocos referentes de Los Monos que estaba en libertad. A lo largo del 2025 fue mencionado en distintas investigaciones por venta de drogas y también en carteles amenazantes que aparecieron en la vía pública.

Entre octubre y noviembre fue blanco de dos balaceras. En ambas oportunidades lo atacaron a tiros cuando estaba en la puerta de domicilios vinculados a su familia. La última ocasión fue la más grave, con dos balazos de los que pudo recuperarse tras pasar las primeras horas en estado de gravedad. La próxima semana, con fecha a confirmar, podría definirse su regreso a la cárcel.

