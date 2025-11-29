Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

El Tribunal de Faltas identificó 48 casos mediante los descargos de conductores que recibieron multas por infracciones que no cometieron

El sistema de videocontrol y las cámaras con inteligencia artificial y lectura de matrículas de autos son claves para detectar este tipo de fraudes.

La circulación de los “autos mellizos” encendió las alarmas de las autoridades municipales y alteró la tranquilidad del sistema de control de tránsito en Rosario con la aparición de un fenómeno delictivo. A través de la duplicación de patentes vehiculares , este fraude registral fue detectado de manera indirecta gracias a la profundización del sistema de videocontrol y el despliegue de cámaras con inteligencia artificial y lectura de matrículas en las calles de la ciudad.

Este sistema de videocontrol comenzó a operar en 2022 y fue dispuesto para constatar faltas de tránsito, tales como “cruce de semáforo rojo, exceso de velocidad, invasión de ciclovía, giro indebido y otras faltas, por las que genera un registro fotográfico y fílmico”, detalló Pablo Barbato, procurador General de la Fiscalía de Faltas de la Municipalidad de Rosario, en diálogo con La Capital .

No obstante, en los últimos meses, esta herramienta pasó a ser crucial para revelar la existencia de un delito mayor. “Ese registro fotográfico forma parte del acta que le llega a la persona presuntamente infractora a su domicilio. Se empezó a dar el caso de que muchas de las personas que recibieron estas actas realizaban un descargo virtual porque corresponden a otras jurisdicciones, diciendo que el auto que veían en la imagen era casi igual al de ellos, pero no le correspondía ”, afirmó el procurador municipal.

Al respecto, Barbato aseguró que desde la Fiscalía de Faltas “tomaron conocimiento de los autos mellizos a través de los descargos que realizan los titulares registrales, desconociendo las faltas que se les notifican” .

Camaras control de transito Leonardo Vincenti / La Capital

El mecanismo de alerta, los descargos de los titulares

La detección de la problemática de las patentes mellizas no fue inmediata ni directa, sino que surgió como consecuencia de las respuestas de los ciudadanos. Durante los años 2023 y 2024, las oficinas del Tribunal Municipal de Faltas comenzaron a recibir un aumento progresivo en la cantidad de descargos, tanto presenciales como virtuales, presentados por titulares registrales de vehículos.

Estas personas, al recibir la notificación del acta (que puede ser en formato papel o digital) que incluía las fotos del vehículo cometiendo la infracción, manifestaban categóricamente que el vehículo captado no era el de su propiedad.

El titular registral se pone en estado de alerta cuando la notificación, que va acompañada del registro fotográfico y fílmico, muestra un vehículo “casi igual” al suyo. A pesar de compartir la marca, el modelo y el dominio, el dueño legítimo logra percibir mínimas diferencias que pueden ser tan sutiles como “un color diferente o una calcomanía”. Estos detalles permiten que el titular se dé cuenta de que hay un “auto mellizo” circulando en otra jurisdicción con un dominio duplicado.

Para probar su inocencia y deslindar su responsabilidad, los presuntos infractores afectados adjuntan una variedad de pruebas documentales en sus descargos. Estas pruebas suelen incluir la denuncia penal realizada ante la autoridad competente por el robo de la chapa patente, el trámite de reposición de la chapa ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), la cédula de identificación del vehículo, la licencia nacional de conducir y, crucialmente, fotografías de su vehículo original.

Cómo se lleva a cabo este delito

En relación a esta actividad delictiva, Barbato brindó detalles sobre el modus operandi de este fraude, el cual fue recopilado a través de los casos intervenidos hasta la fecha. En este punto, manifestó que son maniobras organizadas con distintos pasos.

En primer lugar, se da el “robo de chapas patentes en una jurisdicción determinada, cuando se sustraen de un vehículo”. Luego, proceden con el “robo de un vehículo idéntico en otra jurisdicción”, el cual cuenta con “características similares, generalmente de la misma marca y modelo”. Allí, se da la “unión de los elementos”, por lo que las patentes robadas se colocan en el vehículo sustraído”, generando dos autos idénticos o con apenas pequeñas diferencias circulan con el mismo dominio. Finalmente, el vehículo con la patente melliza comienza a circular por un tiempo a modo de “enfriamiento” antes de ser comercializado.

Esta acción delictiva, que implica la adulteración de la identidad vehicular, está claramente tipificada en el Código Penal. El uso de patentes duplicadas o robadas para circular configura un delito de adulteración de titularidad registral, enmarcado dentro del Artículo 292 del Código Penal.

El foco, sobre Rosario y Santa Fe

Hasta la fecha, la Municipalidad de Rosario intervino en un total de 48 causas relacionadas a los “vehículos mellizos” que fueron identificados, los cuales se conforman por 37 autos y 11 motos.

Entre las jurisdicciones de origen de los titulares registrales afectados, se percibe una fuerte concentración en Santa Fe, la provincia que lidera la problemática con 22 casos, de los cuales Rosario fue el foco con 16 de ellos gracias al videocontrol.

Otras jurisdicciones implicadas en el mapa del fraude de patentes incluyen un significativo número de casos en la provincia de Buenos Aires, con 18 causas. Le siguen Córdoba con 3 casos, Santiago del Estero con 2 y cierran la lista con un caso cada una las provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro.

El procedimiento de la Municipalidad

Según señaló Barbato, las denuncias de los titulares fueron el puntapié para dar con el incremento de los descargos virtuales, por lo que dispusieron “desde Subsecretaría Legal y Técnica, liderada por la doctora Juliana Conti, un procedimiento que interviene en diversas áreas de la municipalidad”.

En esta misma línea, el procurador puntualizó que el proceso comienza con “el juez que toma conocimiento del descargo que hace el titular registral” sobre un auto mellizo, luego interviene la Fiscalía de Faltas que “dictamina estableciendo un cotejo específicamente entre la prueba, que son fotos que aportan los dueños de los autos”. Finalmente, se determina que el auto es mellizo, se interviene para desestimar las actas del titular y se “remiten las actuaciones al área de asuntos jurídicos para que se haga la denuncia penal”.

Por ello, se inicia el protocolo y se “informa a la Dirección General de Tránsito para que si detectan ese auto circulando por la ciudad de Rosario pueda ser remitido al corralón”, debido a que “no va a tener el que maneje ese auto la documentación real para acreditar dicha titularidad”.

En equipo. Antes de fin de año la Intendencia integrará las imágenes de sus cámaras de control con las del Ministerio de Seguridad provincial. (A.Amaya)

Esta acción busca sacar de circulación al vehículo que está cometiendo un delito y generando perjuicios a un tercero. Entre las 48 causas intervenidas hasta el momento, la Municipalidad intervino en 39 casos para la realización de la denuncia penal, pero en otros nueve casos no se concretó “porque no hubo prueba suficiente” ya que “en caso de duda debe acercarse a lo que resulte más favorable a la persona presuntamente autora de la infracción”.

Una vez que se radica la denuncia penal, la gestión municipal en el ámbito de faltas concluye, aunque las autoridades municipales, incluyendo la Fiscalía de Faltas, “siempre se está a disposición del Ministerio Público de la Acusación” para cualquier requerimiento de documentación original o actas.

Impacto de las patentes mellizas

Al darse a conocer este fenómeno de los autos mellizos en los últimos meses, Barbato destacó que en Rosario pareciera haber tenido un efecto disuasorio, por lo que, al difundirse el tema en la prensa, notaron una “disminución de los casos”. Esto sugiere que quienes conducen vehículos con patentes mellizas, que antes se descuidaban al saber que la multa iría al titular registral, pasaron a ejercer “más cuidado al conducir un auto de estas características”.

La principal recomendación para los dueños legítimos de estos vehículos que resultan afectados por la estafa es realizar inmediatamente la denuncia, la cual se convierte en la principal prueba que acompaña al descargo, especialmente si el fraude se originó por el robo de las patentes. Luego, se debe presentar el descargo correspondiente ante la jurisdicción donde se notificó el acta de infracción.