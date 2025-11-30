Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

La Capital | La Ciudad | estudiantes

Las carreras de grado reciben por año unos cien alumnos de otros países que cursan entre un cuatrimestre y un año completos. Buscan tutores para acompañarlos

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

30 de noviembre 2025 · 06:30hs
En julio, más de 40 estudiantes extranjeros llegaron a la UNR para realizar experiencias de intercambio académico.
Durante el segundo cuatrimestre de este año, más de 40 estudiantes extranjeros están realizando una experiencia de intercambio académico en la Universidad Nacional de Rosario. La cifra viene creciendo año a año a partir de programas como Pila (de intercambio académico para América Latina), Marca (de movilidad académica entre las facultades del Mercosur), ARFITEC (de movilidad académica con Francia) o AUGM ( de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo) o convenios bilaterales. Una experiencia que enriquece la formación en las aulas.

Este mes, las áreas de Relaciones Internacionales y Bienestar Estudiantil lanzaron la convocatoria a estudiantes avanzados que puedan oficiar como tutores, acompañando el arribo de estudiantes del exterior. La propuesta tiene como objetivo promover la integración académica, social y cultural de quienes llegan a las facultades rosarinas. La inscripción está abierta hasta el 1° de diciembre.

Según las cifras del área de Internacionalización de la UNR, cada año a las facultades llegan unos cien estudiantes extranjeros para cursar un cuatrimestre o un año de alguna carrera de grado. Un número que viene creciendo año a año, sobre todo después de la pandemia cuando los intercambios quedaron suspendidos.

"En los últimos años vemos que hay una tendencia a la alza en la llegada de alumnos de facultades extranjeras", apunta Carolina Martínez coordinadora de Internacionalización de la UNR. "Después de que pasamos el proceso de pandemia, cuando las fronteras volvieron a abrirse, volvimos a recuperar los intercambios presenciales", señala.

Actualmente, en promedio, la UNR recibe a unos 50 estudiantes por cuatrimestre, que cursan materias en las carreras de grado, durante un cuatrimestre o un año. Son estancias cortas, en las cuales realizan cursos o cursan alguna materia, promovidas a partir de los varios programas de intercambio que existen en la UNR, becas o convenios bilaterales que tiene cada facultad con universidades extranjeras.

Los países de procedencia son también variados. Este año llegaron desde facultades de América Latina (Brasil, Colombia, Perú y México) y de Europa, con Francia, España e Italia a la cabeza. Las facultades de destino también son disímiles, en general todas reciben estudiantes de intercambio, pero en los últimos años las más visitadas fueron Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Humanidades y Artes, Arquitectura, Psicología, e Ingeniería, de acuerdo al registro de la oficina de Internacionalización.

La UNR, bien posicionada

Para la coordinadora de internacionalización de la UNR, el crecimiento de los estudiantes de intercambio, tiene que ver con el buen posicionamiento de la universidad local. "Es una institución de educación superior pública que está muy bien vista entre otras universidades extranjera por su amplia variedad de oferta y su nivel académico", señala.

También, acota, influyen los lazos y las relaciones que la UNR tiene y viene manteniendo a lo largo de los años con otras instituciones de educación extranjeras. Y destaca que además Rosario es una ciudad atractiva para los estudiantes, "sobre todo si no futboleros, pero además por su diversidad cultural y los atractivos que ofrece".

Más allá de la motivación de quienes llegan a la UNR para cursar parte de su carrera, Martínez destaca que "los intercambios académicos en sí son muy importantes y aportan un alto valor a la comunidad de toda la UNR, porque se promueve la diversidad cultural, la interculturalidad, hay intercambio de saberes, no solo académicos, sino de todo tipo".

Y ese plus no sólo enriquece la experiencia de los alumnos, sino también de docentes y no docentes. "Cada estudiante que recibimos tiene mucho para aportar y en ese sentido es que creo importante que aporta un valor para nuestra comunidad, además que fortalece aún más los lazos de la universidad con otras instituciones extranjeras".

Estudiantes tutores

Para facilitar la inserción de los estudiantes extranjeros en sus facultades, la UNR puso en marcha un Programa de Acompañamiento a Estudiantes de Intercambio. La experiencia cumplió ya dos años y se proyectó sobre la base una iniciativa anterior, Codo a Codo, que promueve el ingreso y permanencia de los alumnos en los primeros años de la vida universitaria.

"Desde hace diez años que estamos trabajando con tutores para acompañar el ingreso de nuestros alumnos. Son estudiantes avanzados de diferentes carreras que facilitan la integración a la vida universitaria, tanto en lo administrativo como lo académico", explica Delfina Sacoski, titular de la Dirección de Orientación Estudiantil de la UNR.

Este modelo, que promueve la permanencia en los primeros años de la carrera, se replica con los estudiantes que participan de intercambios en la universidad pública. "Trabajamos con el área de internacionalización para formar tutores que también puedan acompañar a estudiantes internacionales, para facilitar su adaptación a la vida en Rosario, que conozcan cómo hacer trámites, moverse y conocer la ciudad", explica la funcionaria.

La actividad, señala, enriquece mucho la formación tanto de quienes llegan a estudiar en alguna carrera de la UNR, como de sus tutores. "La mayoría llega a hacer una experiencia de intercambio cursando un cuatrimestre en alguna de las carreras de grado de nuestra universidad y los tutores son los encargados de facilitar su tránsito por los mismos espacios que nuestros alumnos ya conocen y con los cuales están habituados", señala.

En cada una de las facultades hay un tutor internacional designado encargado de acompañar a quienes llegan a realizar intercambios. "Esto nos permite también es fortalecer las competencias y los conocimientos de la comunidad universitaria teniendo una visión global en la educación. El objetivo en sí del programa es generar espacios de socialización, de acompañamiento a estos estudiantes de intercambio en el ámbito de la UNR. A través del trabajo colaborativo con las distintas áreas de la universidad, bienestar, estudiantil, académica, entre otros", suma Martínez.

Además de lo estrictamente académico, los tutores participan también de reuniones de bienvenida al inicio de cada uno de los cuatrimestres y visitas guiadas por la ciudad o recorridos por espacios culturales para que "estos estudiantes no se sientan solos, sino todo lo contrario, que se sientan acompañados en su paso por la universidad y por la ciudad de Rosario", resume.

Cómo anotarse

Para participar del Programa de Acompañamiento a Estudiantes de Intercambio de la UNR hay que ser alumno de la UNR, de cualquier área y carrera, y estar cursando alguna materia el año próximo.

Los interesados pueden inscribirse completando el formulario que se encuentra en la cuenta de Instagram del área de Bienestar Estudiantil de la universidad.

Además, deberá enviar por correo electrónico el currículum vitae del postulante, una carta donde se explique la motivación para participar del programa y una nota con el aval de la Oficina de Relaciones Internacionales de la facultad donde se encuentre cursando.

La inscripción al programa vence el primero de diciembre.

Quienes participen como tutores recibirán formación pedagógica y una asignación estímulo mensual, también tendrán una beca que cubrirá el servicio en los comedores universitarios y acceder a descuentos en las actividades del gimnasio de la UNR y las clases de idiomas.

Además, al momento de recibirse contará con un certificado de haberse desempeñado como tutor internacional.

