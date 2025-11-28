La Capital | Zoom | video

El video que podría confirmar el romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Un video donde se los ve muy juntos reavivó las sospechas sobre un posible vínculo. En paralelo, el influencer habló por primera vez de la relación

28 de noviembre 2025 · 15:33hs
El influencer habló por primera vez de su relación con Evangelina Anderson

Los rumores que vinculan a los compañeros de "MasterChef Celebrity", Evangelina Anderson y Ian Lucas, son cada vez más fuertes. En las últimas horas, el influencer respondió a las versiones y comenzó a circular un video en el que se los ve muy juntos en un boliche, lo que reavivó aún más la posibilidad de un romance.

Cabe recordar que hace varios meses Martín Demichelis y Evangelina Anderson anunciaron su separación tras más de 17 años juntos. Desde entonces, surgieron numerosas especulaciones sobre posibles nuevas relaciones. En este contexto, el periodista Luis Ventura reveló que el influencer y la modelo estarían iniciando un vínculo sentimental por fuera de MasterChef Celebrity.

Ahora, el joven cantante e influencer habló por primera vez sobre la relación y, al mismo tiempo, en redes sociales comenzó a viralizarse un video en el que parecería verse a la pareja del reality dándose un beso.

¿Qué dijo Ian Lucas sobre Evangelina Anderson?

Entrevistado por Kennys Palacios, host digital de Masterchef, Ian Lucas respondió a la pregunta por sus supuesto romance con Evangelina Anderson. El youtuber no negó los rumores pero aclaró que él no sabe nada, con una sonrisa nerviosa en su rostro.

“¿Yo conociendo a una compañera? No me enteré”, dijo el influencer. Entre risas agregó: “Si hay alguna noticia te la voy a decir a vos primero”. Y aclaró: “Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando salga con alguien te lo voy decir”.

“Listo, me estas mintiendo, gracias”, fueron las palabras de Kennys quien de mentira a verdad parece confirmar el romance.

El video de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Luego de las declaraciones del influencer, en redes sociales se viralizó un video en el que se lo ve en un boliche muy cerca de la modelo argentina.

Algunos usuarios indican que en el video se los ve dándose un beso, mientras otros argumentan que solo están hablando.

El supuesto romance entre Ian lucas y Evangelina Anderson

El periodista Luis Ventura, en el ciclo "A la tarde", fue quien reveló la información acerca del presunto vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Según detalló, la modelo y el influencer habrían comenzado a tener salidas nocturnas por fuera del reality show. “Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas”, afirmó Ventura.

En este contexto, una de las panelistas del programa, Cora Debarbieri, compartió su opinión sobre el tema. “Para mí, los hijos de Evangelina lo admiran a Ian, y de ahí un poco la relación. Yo no veo a Evangelina con este muchacho. Lo veo muy chico”, sostuvo la periodista.

En la misma línea, Daniel Fava también expresó su opinión sobre el supuesto romance. “No le da para jugar esa liga. No por el chico, sino porque no le da para ella. Evangelina Anderson, que es una diosa, está en otro nivel, está en otra liga. No viene cualquier pelagatos y le dice ‘Hola, ¿querés tomar algo?’ No existe eso, no existe”, opinó el panelista.

