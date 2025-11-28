Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reporte especial que agrava el pronóstico de mal tiempo desde este sábado

El final de noviembre no parece hecho para actividades al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) un alerta amarilla por tormentas fuertes en Rosario y empeoró el pronóstico, ya que se viene un fin de semana inestable y con alta probabilidad de lluvias en la región.

De acuerdo al reporte oficial, la ciudad se asoma a un sábado con mal tiempo y eventos que pueden generar riesgo hasta el domingo en una amplia zona de la provincia. De hecho, el área de cobertura incluye a todo el centro y el sur santafesino, así como parte de Córdoba, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires.

Luego de una serie de jornadas en las que el calor fue ganando terreno, este fin de semana se espera un fuerte descenso de temperatura . Junto con ese cambio se esperan precipitaciones y viento fuerte en Rosario, entre otros factores negativos a la hora de salir a la calle.

El alerta amarilla emitida anticipa tormentas entre la mañana y la tarde de este sábado en Rosario . Algunas pueden ser fuertes a nivel local y con lluvias abundantes en poco tiempo.

Por otra parte, el SMN no descarta otros eventos meteorológicos como ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica. La advertencia se extiende a la madrugada y la mañana del domingo dentro de las franjas horarias en las que es preciso tomar precaución.

>> Leer más: ¿Cómo será este verano en Rosario?: expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

El reporte anuncia que pueden producirse ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora en la región. El área de cobertura incluye a los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

De acuerdo al pronóstico, el tiempo está lejos de mejorar este fin de semana, salvo por el retroceso del calor que marcó el pulso de la actividad local del último jueves. El alerta prevé que se acumulen entre 30 y 65 milímetros de agua de lluvia, aunque algunas zonas pueden superar ese registro.

¿Cómo estará el tiempo en Rosario?

El Servicio Meteorológico anunció un viernes veraniego en Rosario. La máxima probable es de 31 grados durante una tarde con el cielo mayormente nublado, aunque hay mínimas chances de lluvia a la vista hasta la noche.

Después del mediodía se espera que el viento desde el este empiece a cambiar el panorama en la ciudad. A partir de la madrugada del sábado pueden producirse algunas tormentas aisladas y es posible que los eventos fuertes ocurran a partir de la mañana.

El fin de semana también llega para ponerle un freno temporal a las altas temperaturas de los últimos días. La marca del termómetro no superará los 24 ° hasta el domingo, aunque la mínima probable ronda los 17 grados y no deja demasiado margen para respirar aire fresco.

¿Qué hay que hacer ante un alerta por tormentas?

La Municipalidad de Rosario aconseja no circular por la calle cuando rige un alerta por tormentas. Asimismo conviene actuar con máxima precaución en relación a los vehículos estacionados cerca de árboles. Por otra parte, las autoridades recomiendan tener a los animales domésticos en lugares protegidos.

Ante el aviso sobre el riesgo de eventos meteorólogicos de este tipo, es importante evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable la vía pública. Ante cualquier problema es posible hacer el reclamo a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de Whatsapp que funciona en el 341-5-440147.

Finalmente, el municipio promueve las siguientes medidas de prevención durante un alerta meteorológica: