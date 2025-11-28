La Capital | La Ciudad | alerta amarilla

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reporte especial que agrava el pronóstico de mal tiempo desde este sábado

28 de noviembre 2025 · 07:55hs
El alerta amarilla incluye lluvias abundantes.

Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

El alerta amarilla incluye lluvias abundantes.

El final de noviembre no parece hecho para actividades al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) un alerta amarilla por tormentas fuertes en Rosario y empeoró el pronóstico, ya que se viene un fin de semana inestable y con alta probabilidad de lluvias en la región.

De acuerdo al reporte oficial, la ciudad se asoma a un sábado con mal tiempo y eventos que pueden generar riesgo hasta el domingo en una amplia zona de la provincia. De hecho, el área de cobertura incluye a todo el centro y el sur santafesino, así como parte de Córdoba, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires.

Luego de una serie de jornadas en las que el calor fue ganando terreno, este fin de semana se espera un fuerte descenso de temperatura. Junto con ese cambio se esperan precipitaciones y viento fuerte en Rosario, entre otros factores negativos a la hora de salir a la calle.

¿Por qué hay alerta amarilla en Rosario?

El alerta amarilla emitida anticipa tormentas entre la mañana y la tarde de este sábado en Rosario. Algunas pueden ser fuertes a nivel local y con lluvias abundantes en poco tiempo.

Por otra parte, el SMN no descarta otros eventos meteorológicos como ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica. La advertencia se extiende a la madrugada y la mañana del domingo dentro de las franjas horarias en las que es preciso tomar precaución.

>> Leer más: ¿Cómo será este verano en Rosario?: expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

El reporte anuncia que pueden producirse ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora en la región. El área de cobertura incluye a los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

De acuerdo al pronóstico, el tiempo está lejos de mejorar este fin de semana, salvo por el retroceso del calor que marcó el pulso de la actividad local del último jueves. El alerta prevé que se acumulen entre 30 y 65 milímetros de agua de lluvia, aunque algunas zonas pueden superar ese registro.

¿Cómo estará el tiempo en Rosario?

El Servicio Meteorológico anunció un viernes veraniego en Rosario. La máxima probable es de 31 grados durante una tarde con el cielo mayormente nublado, aunque hay mínimas chances de lluvia a la vista hasta la noche.

Después del mediodía se espera que el viento desde el este empiece a cambiar el panorama en la ciudad. A partir de la madrugada del sábado pueden producirse algunas tormentas aisladas y es posible que los eventos fuertes ocurran a partir de la mañana.

El fin de semana también llega para ponerle un freno temporal a las altas temperaturas de los últimos días. La marca del termómetro no superará los 24 ° hasta el domingo, aunque la mínima probable ronda los 17 grados y no deja demasiado margen para respirar aire fresco.

¿Qué hay que hacer ante un alerta por tormentas?

La Municipalidad de Rosario aconseja no circular por la calle cuando rige un alerta por tormentas. Asimismo conviene actuar con máxima precaución en relación a los vehículos estacionados cerca de árboles. Por otra parte, las autoridades recomiendan tener a los animales domésticos en lugares protegidos.

Ante el aviso sobre el riesgo de eventos meteorólogicos de este tipo, es importante evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable la vía pública. Ante cualquier problema es posible hacer el reclamo a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de Whatsapp que funciona en el 341-5-440147.

Finalmente, el municipio promueve las siguientes medidas de prevención durante un alerta meteorológica:

  • Sacar la basura solamente en los horarios de recolección
  • No dejar residuos afuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, retirar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento en balcones y terrazas
  • Mantener la limpieza de las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios
Noticias relacionadas
El gobierno de la provincia compartió en qué fechas percibirán sus haberes los trabajadores estatales de Santa Fe.

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

Final de clases. Mucho color y ruido al pie del Monumento

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo de estudiantes en el Monumento a la Bandera

Cambia, todo cambia. Los nuevos pliegos para la concesión del sistema de estacionamiento medido incorporan más tecnología y eliminan parquímetros.

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

El recinto de sesiones del Concejo Municipal vivió en la noche de este jueves momentos decisivos de cara a un anhelo histórico: consagrar la autonomía rosarina.

Rosario dio un paso fundamental y el Concejo Municipal declaró la autonomía municipal

Ver comentarios

Las más leídas

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Lo último

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Santa Fe tiene nueva ley para ordenar a las empresas de seguridad privada y reducir falsas alarmas

Santa Fe tiene nueva ley para ordenar a las empresas de seguridad privada y reducir falsas alarmas

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Una investigación de la Procunar derivó en allanamientos en Rosario, Granadero Baigorria, Casilda y Villa Constitución contra una organización dedicada al narcotráfico

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?
Política

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

Javkin celebró la autonomía municipal: Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza
LA CIUDAD

Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Ovación
El pasillo del campeonato de Central: Estudiantes respondió sobre la sanción de AFA
Ovación

El pasillo del campeonato de Central: Estudiantes respondió sobre la sanción de AFA

El pasillo del campeonato de Central: Estudiantes respondió sobre la sanción de AFA

El pasillo del campeonato de Central: Estudiantes respondió sobre la sanción de AFA

Cuándo corre Franco Colapinto: horarios de entrenamientos, clasificación y GP de Qatar

Cuándo corre Franco Colapinto: horarios de entrenamientos, clasificación y GP de Qatar

A dos años de la primera vez en Fórmula 1, Franco Colapinto va por el podio histórico argentino

A dos años de la primera vez en Fórmula 1, Franco Colapinto va por el podio histórico argentino

Policiales
Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

La Ciudad
El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Javkin celebró la autonomía municipal: Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza

Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo de estudiantes en el Monumento a la Bandera

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo de estudiantes en el Monumento a la Bandera

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones
Información General

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Por Hernán Cabrera
Ovación

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

El oficialismo se impuso en la Bolsa de Comercio y Bortolato será presidente
Economía

El oficialismo se impuso en la Bolsa de Comercio y Bortolato será presidente

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada
Policiales

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil
Ovación

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Un incendio en un complejo de edificios en Hong Kong ya suma 94 muertos
Información General

Un incendio en un complejo de edificios en Hong Kong ya suma 94 muertos

Arte cósmico: Chile logró una imagen sorprendente de la Nebulosa de la Mariposa
Información General

Arte cósmico: Chile logró una imagen sorprendente de la Nebulosa de la Mariposa

Condenaron al expresidente de Perú Pedro Castillo a 11 años de prisión
El Mundo

Condenaron al expresidente de Perú Pedro Castillo a 11 años de prisión

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros
POLICIALES

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros

Bajó del auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo
La Ciudad

Bajó del auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Es lo que se gastan en una cena: polémica por la propuesta de salario mínimo
Economía

"Es lo que se gastan en una cena": polémica por la propuesta de salario mínimo

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales
Policiales

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Fentanilo: la comisión investigadora tendrá su informe la semana próxima
LA CIUDAD

Fentanilo: la comisión investigadora tendrá su informe la semana próxima

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular