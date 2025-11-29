La Capital | Ovación | Newell's

Un técnico que algunos ven potable para Newell's fue despedido tras una dolorosa goleada

Su equipo perdió 5 a 1 y quedó al borde del descenso en Brasileirao, el campeonato nacional de Brasil

29 de noviembre 2025 · 18:57hs
A Ramón Díaz lo echaron de Inter de Porto Alegre. Su nombre suele ser asociado a Newells en medio del clima preelectoral. 

A Ramón Díaz lo echaron de Inter de Porto Alegre. Su nombre suele ser asociado a Newell's en medio del clima preelectoral. 

Aunque hay que esperar a que asuman los directivos que resulten electos en las elecciones del 14 de junio, en el entorno de los presidenciables de Newell's ya sonaron los nombres de varios directores técnicos que podrían llegar al club para hacerse cargo del equipo.

Nada es oficial ni lo será hasta después del comicio, aunque los candidatos dejaron deslizar más de una vez a quiénes apuntan para ese cargo. Incluso algunos afirman que ya tienen abrochado a algún nombre, para el caso de que resulten ganadores.

Sin embargo, el tiempo juega en contra. Uno de los nombres que se repetía porque gustaba incluso a más de un postulante a la presidencia que dejará Ignacio Astore es el de Diego Martínez. Pero el exGodoy Cruz, Tigre, Huracán, Boca y Cerro Porteño ya arregló con el equipo de Parque Patricios, al que salvó del descenso en 2023.

Inter de Porto Alegre echó al Pelado Díaz

Otro nombre que se mencionó en torno a algún candidato es el de Ramón Díaz. El Pelado estaba al mando de Inter de Porto Alegre, hasta este sábado: hoy fue despedido por los directivos de ese club tras la goleada que sufrió el equipo ante Vasco Da Gama: 5-1.

Esta derrota dejó al Rojo de Porto Alegre al borde del descenso a la serie B del Brasileirao y los directivos decidieron cortar por lo sano: lo despidieron.

"Sport Club Internacional anuncia la rescisión del contrato con el entrenador Ramón Díaz. Su segundo entrenador, Emiliano Díaz, los asistentes Osmar Ferreyra y Bruno Urribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de rendimiento Juan Romanazzi también dejan el Club. El Club agradece a los profesionales sus servicios y les desea éxito en sus futuras carreras", publicó el Inter en sus redes.

Ramón Díaz venía de una corta gestión en Olimpia, donde dirigió apenas algunos partidos. Se fue porque los resultados tampoco lo acompañaron, como le ocurrió ahora en Inter.

Diego Martínez vuelve a dirigir a Huracán, donde ya estuvo en 2023. En Newells se quedarán con las ganas de tenerlo. 

Cristian Fabbiani habló sobre su paso por Newells y dijo que no entendiende por qué se fue.

Los aspirantes a la conducción de Newells. Bombón Rosada, el Color Ré, Julián González, Roberto Battión y Esteban Amut, durante la nueva presentación que hizo Fuerza Leprosa, de cara a los comicios del 14 de diciembre.

El mendocino estuvo un largo tiempo inactivo en Newells debido a una lesión.

