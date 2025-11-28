La Capital | Política | Villarruel

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco

El pleno de la Cámara alta retiró el diploma de la rionegrina Villaverde, que volverá a ser debatido en comisión. Bullrich cruzó a la vicepresidenta en su primera intervención en el recinto

28 de noviembre 2025 · 15:56hs
Diego Santilli

Foto: Archivo / La Capital.

Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni, presentes en uno de los palcos del Senado nacional presidido po Villarruel.

Los senadores nacionales electos para el período 2025-2031 juraron este viernes antes de la asunción prevista para el 10 de diciembre próximo, en una ceremonia encabezada por la titular del cuerpo, Victoria Villarruel. En ese marco, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desafiaron a la vice -en tensión con la Casa Rosada- y asistieron a la ceremonia en la Cámara alta.

La sesión especial duró casi 50 minutos, tras haber comenzado pasadas las 11, y el recinto lució colmado de funcionarios de la gestión de Javier Milei, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, y un puñado de gobernadores.

De los 24 nuevos senadores, prestaron juramento 23. Es que la legisladora electa por la minoría de Río Negro, la libertaria Lorena Villaverde, no tenía asegurados los votos para refrendar su diploma en el recinto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenadoArgentina/status/1994413652636508489&partner=&hide_thread=false

El diploma de Lorena Villaverde

En ese sentido, este jueves, luego de varias reuniones, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) había resuelto que el diploma de Villaverde volviera a comisión. La decisión corrió por cuenta de la nueva jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

La semana pasada, la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo, había rechazado por mayoría su diploma, dejando de ese modo la resolución final en manos del recinto.

Al comienzo de la sesión especial, Villarruel logró la designación del nuevo secretario Administrativo, Alejandro Fitzgerald, una figura respetada por todas las bancadas del Senado.

Relegada de todas las mesas políticas, la jefa del cuerpo no tiene una buena experiencia con ese cargo. Es que, en menos de dos años, renunciaron dos secretarios: María Laura Izzo y Emilio Viramonte.

Cruce Bullrich-Villarruel

En tanto, Bullrich y Villarruel tuvieron su primer cruce en el recinto de la Cámara alta sobre el final de la sesión especial.

Según explicó Bullrich, se trató de un reclamo por el número de familiares que podían ingresar al recinto para acompañar a los senadores al momento de la jura.

image
Los funcionarios del gobierno de Javier Milei posaron junto a los senadores electos, entre ellos Patricia Bullrich, jefa de la bancada de LLA.

Los funcionarios del gobierno de Javier Milei posaron junto a los senadores electos, entre ellos Patricia Bullrich, jefa de la bancada de LLA.

Bullrich aseguró que en la organización habían dispuesto un mínimo de tres familiares por senador, algo que no respetó un gran número de los flamantes legisladores. Por esa razón, pidió la palabra en el epílogo del encuentro, pero Villarruel se la negó.

Villarruel argumentó que en la reunión de Labor Parlamentaria de este jueves los jefes de bloque habían acordado no dar discursos. Levantada la sesión, Bullrich se paró y se acercó hasta el estrado de la Presidencia del cuerpo.

Los nuevos senadores

Por Chaco, la alianza entre la UCR y LLA se llevó los primeros lugares. Asumieron el libertario Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider. Por la minoría ingresó el exgobernador Jorge Capitanich (PJ).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se impuso por amplia mayoría la alianza PRO-LLA y catapultó a Bullrich y al economista Agustín Monteverde a la Cámara alta. Por la minoría logró relegir Mariano Recalde (La Cámpora).

Por Tierra del Fuego asumieron Agustín Coto y Belén Monte de Oca (LLA), mientras que la peronista Cándida López logró quedarse con la tercera poltrona en el Senado.

Por Neuquén ingresaron Nadia Márquez y el radical afín a LLA Pablo Cervi. Por la minoría, el gobernador Rolando Figueroa (estuvo en la ceremonia) impuso a Julieta Corroza.

Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán juraron por el oficialismo, mientras que la exsecretaria de Energía Flavia Royon lo hizo por la minoría, tras ser la candidata del actual gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Santiago del Estero volvió a ser copada por la estrategia de Gerardo Zamora, quien asumió junto a Elia Moreno, ambos del Frente Cívico, y por la minoría su espada histórica: José "Pichón" Neder.

Por Río Negro asumieron los peronistas Martín Soria y Ana Marks, mientras que por Entre Ríos lo hicieron los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida. Por Fuerza Patria lo hizo Adán Bahl.

